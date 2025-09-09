Actualités
Adil Hamdani, attaquant des U17 de l'OL
Adil Hamdani, attaquant des U17 de l’OL (instagram du joueur)

OL Académie : Doganay et Hamdani avec la France U17

  • par Gwendal Chabas

    • L'équipe de France U17 affrontera deux fois la Finlande les 17 et 19 septembre. Avec deux Gones dans ses rangs, Kenan Doganay et Adil Hamdani.

    Habitués de la sélection, Kenan Doganay et Adil Hamdani poursuivent leur carrière internationale pas à pas. Après la rentrée en équipe de France U17 au mois d'août, les deux compères évoluant en U19 avec l'OL (l'ailier a fait sa première apparition en N3 avec la réserve le week-end dernier) y retourneront en septembre. Ils figurent dans le groupe appelé par José Alcocer.

    Rendez-vous le dimanche 14 (le même jour, l'Olympique lyonnais U19 affronte Schiltigheim) pour le stage. Au cours de ce rassemblement, les 23 Bleuets défieront la Finlande lors du double confrontation. Premier match le mercredi 17, avant une seconde manche le vendredi 19 septembre.

    Préparer les éliminatoires à l'Euro

    Grâce à ces deux affiches, les Français préparent les qualifications pour l'Euro 2026 de la catégorie. Ils se mesureront début octobre (entre le 8 et le 14) à l'Azerbaïdjan, la Roumanie et Israël. Trois parties se tenant dans les Landes. Une échéance importante pour ces footballeurs de la génération 2009.

    Doganay et Hamdani ont déjà fait un petit petit bout de chemin avec les sélections de jeunes. Ils ont ainsi remporté le tournoi de Montaigu en avril dernier avec les U16. Le milieu de terrain était même le capitaine.

