OL : Adam Karabec avec Pavel Šulc en sélection

Comme son coéquipier Pavel Šulc, Adam Karabec va évoluer avec la sélection tchèque durant la trêve. Il s'agit d'une première pour l'ailier de l'OL.

Décidément, tout s'enchaîne ces derniers jours pour Adam Karabec. Le 23 août, il était remplaçant et a marqué face à Metz (3-0). Sa première réalisation avec l'OL. Dimanche, il était titulaire dans un poste hybride, mais plutôt d'ailier droit, contre l'OM (1-0). Il n'a pas tout bien fait lors de ce choc, mais il n'a pas rechigé à la tâche, malgré un côté un peu stéréotypé avec la balle.

Plutôt positif donc pour le jeune footballeur de 22 ans, même si tout n'est pas parfait, loin de là. En tout cas, c'est suffisant pour gratter une place en sélection. Car ce lundi, il a été appelé par Ivan Hašek, l'entraîneur de la République tchèque. Il remplace Matěj Vydra, capitaine de Plzeň, blessé.

Vers une première sélection chez les A ?

On retrouvera donc deux Tchèques durant la prochaine trêve internationale avec la Národní tým, puisque Pavel Šulc était déjà dans la première liste. Pour celui qui est prêté par le Sparta Prague, c'est tout simplement une première. Il n'avait jamais été convoqué pour évoluer avec les A.

En revanche, il compte une trentaine de capes chez les Espoirs, et plusieurs dizaines d'autres des U15 et U19. En septembre, il peut espérer faire ses débuts contre le Monténégro vendredi dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde. Ou bien face à l'Arabie saoudite, en match amical, le lundi 8.

Tous les attaquants lyonnais sont en sélection

Outre cette bonne nouvelle pour Karabec, cela prive l'Olympique lyonnais, provisoirement, d'un autre attaquant durant une grosse dizaine de jours. Nous l'avons dit, Šulc ne sera pas là, tout comme Afonso Moreira (Portugal Espoirs), Enzo Molebe (France U19) et Alejandro Gomes Rodriguez (Angleterre U18). Pour Malick Fofana, la question sera de savoir si oui ou non, il est finalement apte à rejoindre la Belgique. Il ne reste donc plus grand monde offensivement à Décines.