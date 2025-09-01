Actualités
Adam Karabec, ailier de l'OL
Adam Karabec, ailier de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL : Adam Karabec avec Pavel Šulc en sélection

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Comme son coéquipier Pavel Šulc, Adam Karabec va évoluer avec la sélection tchèque durant la trêve. Il s'agit d'une première pour l'ailier de l'OL.

    Décidément, tout s'enchaîne ces derniers jours pour Adam Karabec. Le 23 août, il était remplaçant et a marqué face à Metz (3-0). Sa première réalisation avec l'OL. Dimanche, il était titulaire dans un poste hybride, mais plutôt d'ailier droit, contre l'OM (1-0). Il n'a pas tout bien fait lors de ce choc, mais il n'a pas rechigé à la tâche, malgré un côté un peu stéréotypé avec la balle.

    Plutôt positif donc pour le jeune footballeur de 22 ans, même si tout n'est pas parfait, loin de là. En tout cas, c'est suffisant pour gratter une place en sélection. Car ce lundi, il a été appelé par Ivan Hašek, l'entraîneur de la République tchèque. Il remplace Matěj Vydra, capitaine de Plzeň, blessé.

    Vers une première sélection chez les A ?

    On retrouvera donc deux Tchèques durant la prochaine trêve internationale avec la Národní tým, puisque Pavel Šulc était déjà dans la première liste. Pour celui qui est prêté par le Sparta Prague, c'est tout simplement une première. Il n'avait jamais été convoqué pour évoluer avec les A.

    En revanche, il compte une trentaine de capes chez les Espoirs, et plusieurs dizaines d'autres des U15 et U19. En septembre, il peut espérer faire ses débuts contre le Monténégro vendredi dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde. Ou bien face à l'Arabie saoudite, en match amical, le lundi 8.

    Tous les attaquants lyonnais sont en sélection

    Outre cette bonne nouvelle pour Karabec, cela prive l'Olympique lyonnais, provisoirement, d'un autre attaquant durant une grosse dizaine de jours. Nous l'avons dit, Šulc ne sera pas là, tout comme Afonso Moreira (Portugal Espoirs), Enzo Molebe (France U19) et Alejandro Gomes Rodriguez (Angleterre U18). Pour Malick Fofana, la question sera de savoir si oui ou non, il est finalement apte à rejoindre la Belgique. Il ne reste donc plus grand monde offensivement à Décines.

    à lire également
    Rémy Descamps lors d'Hoffenheim - OL
    Et si l'OL installait une concurrence entre Descamps et Greif ?
    1 commentaire
    1. orangecj85
      orangecj85 - lun 1 Sep 25 à 16 h 21

      C'est toujours bon signe d'avoir des joueurs en sélection.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Adam Karabec, ailier de l'OL
    OL : Adam Karabec avec Pavel Šulc en sélection 16:10
    Rémy Descamps lors d'Hoffenheim - OL
    Et si l'OL installait une concurrence entre Descamps et Greif ? 15:20
    Les joueurs de l'OL ont rendu hommage à Lacombe face à l'OM
    Tout l'OL a rendu hommage à Bernard Lacombe face à l'OM 14:30
    Michele Kang, présidente de l'OL
    OL - OM (1-0) : Michele Kang félicite le vestiaire lyonnais après la victoire 13:45
    Georges Mikautadze lors de Montpellier - OL
    Mercato : Mikautadze "espère" revenir un jour à l'OL 13:00
    Jesurun Rak-Sakyi, ailier de Crystal Palace et proposé à l'OL
    Mercato : l'ailier Rak-Sakyi de nouveau dans le viseur de l'OL ? 12:20
    Le rappeur lyonnais L'Allemand
    OL, OM, Mercato... un TKYDG spécial avec le rappeur L'Allemand 11:50
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Jorge Maciel après OL - OM (1-0) : "Il est facile de perdre la maîtrise dans ces rencontres" 11:00
    d'heure en heure
    Martin Satriano avec Lens
    OL - Mercato : Satriano - Mikautadze, la croisée des destins 10:10
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : Malick Fofana touché à la cheville 09:25
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    Comment sans numéro 9, l'OL a perturbé l'OM (1-0) 08:45
    Georges Mikautadze était présent au stade dimanche pour OL - OM
    OL : grand absent face à l'OM, Mikautadze ovationné par tout un stade 08:10
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    Ligue 1 : l'OL suit le rythme du PSG 07:30
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
    OL : deux arrivées attendues, peu, voire pas de départ(s)... Louis-Jean fait le point sur le mercato 06:45
    Corentin Tolisso (OL) devant Angel Gomes (OM)
    Tolisso après OL - OM (1-0) : "Il faut rester humble car on revient de loin" 31/08/25
    Malick Fofana (OL) et Leonardo Balerdi (OM)
    OL - OM (1-0) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir 31/08/25
    En supériorité numérique pendant 1 heure, l'OL finit par faire craquer l'OM (1-0) 31/08/25
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - OM : Merah titulaire, Karabec en pointe 31/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut