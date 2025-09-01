OL : Malick Fofana touché à la cheville

Sorti dès la 53e minute face à l'OM, Malick Fofana s'est blessé en première période. Il n'est pas certain du tout de vivre la trêve internationale avec la Belgique.

À partir de son remplacement par Nicolas Tagliafico, l'OL a commencé à moins bien jouer offensivement. Ce n'est pas en lien avec son remplaçant, mais plutôt avec ses qualités, qui sont très précieuses pour l'équipe. En seconde période face à l'OM (1-0), Malick Fofana a manqué à l'Olympique lyonnais, bien que le but soit venu d'un dépassement de fonction de l'Argentin au second poteau.

L'ailier gauche n'a pas pu poursuivre au-delà de la 53e minute, visiblement trop diminué. "Il a pris un coup assez fort sur la cheville (droite) lors de l'expulsion d'Egan-Riley (29e). À la mi-temps, il avait déjà très mal. Mais il a voulu continuer d'aider l'équipe. En début de deuxième période, c'était trop dur pour lui, regrettait Matthieu Louis-Jean. Demain (ce lundi), il va passer une IRM. Je ne crois pas qu'il puisse partir avec l'équipe nationale (la Belgique), mais je ne pense pas que ce soit très grave non plus.

"Un coup" plus qu'une entorse

En plus du directeur technique, Jorge Maciel a, lui aussi, donné des nouvelles du feu follet, très remuant avant la pause. "Je ne pense pas qu'il ait grand-chose. Je lui ai parlé et il m'a dit que c'était un coup, a confié le Portugais. On va attendre. Il va aller en sélection pour faire un point médical avec eux. On a deux semaines pour se préparer (avant le prochain match), lui en aura quelques jours pour récupérer ou pour s'entraîner avec les Belges. Je ne crois pas que ce soit inquiétant."

Au vu de son importance au sein de l'attaque lyonnaise, et de début de la Ligue Europa en septembre, une absence prolongée serait néanmoins forcément préjudiciable pour le club.