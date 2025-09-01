Actualités
Malick Fofana, ailier de l'OL
Malick Fofana, ailier de l’OL (crédit : OetL)

OL : Malick Fofana touché à la cheville

  • par Gwendal Chabas
  • 6 Commentaires

    • Sorti dès la 53e minute face à l'OM, Malick Fofana s'est blessé en première période. Il n'est pas certain du tout de vivre la trêve internationale avec la Belgique.

    À partir de son remplacement par Nicolas Tagliafico, l'OL a commencé à moins bien jouer offensivement. Ce n'est pas en lien avec son remplaçant, mais plutôt avec ses qualités, qui sont très précieuses pour l'équipe. En seconde période face à l'OM (1-0), Malick Fofana a manqué à l'Olympique lyonnais, bien que le but soit venu d'un dépassement de fonction de l'Argentin au second poteau.

    L'ailier gauche n'a pas pu poursuivre au-delà de la 53e minute, visiblement trop diminué. "Il a pris un coup assez fort sur la cheville (droite) lors de l'expulsion d'Egan-Riley (29e). À la mi-temps, il avait déjà très malMais il a voulu continuer d'aider l'équipe. En début de deuxième période, c'était trop dur pour lui, regrettait Matthieu Louis-Jean. Demain (ce lundi), il va passer une IRM. Je ne crois pas qu'il puisse partir avec l'équipe nationale (la Belgique), mais je ne pense pas que ce soit très grave non plus

    "Un coup" plus qu'une entorse

    En plus du directeur technique, Jorge Maciel a, lui aussi, donné des nouvelles du feu follet, très remuant avant la pause. "Je ne pense pas qu'il ait grand-chose. Je lui ai parlé et il m'a dit que c'était un coup, a confié le Portugais. On va attendre. Il va aller en sélection pour faire un point médical avec eux. On a deux semaines pour se préparer (avant le prochain match), lui en aura quelques jours pour récupérer ou pour s'entraîner avec les Belges. Je ne crois pas que ce soit inquiétant."

    Au vu de son importance au sein de l'attaque lyonnaise, et de début de la Ligue Europa en septembre, une absence prolongée serait néanmoins forcément préjudiciable pour le club.

    6 commentaires
    1. Toitoi
      Toitoi - lun 1 Sep 25 à 9 h 39

      Rassurant.

    2. Monark pour Sinayoko à l’OL !
      Monark pour Sinayoko à l’OL ! - lun 1 Sep 25 à 9 h 52

      🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽

    3. OLVictory
      OLVictory - lun 1 Sep 25 à 9 h 55

      Une trêve internationale qui tombe très bien pour une fois.

    4. janot06
      janot06 - lun 1 Sep 25 à 10 h 00

      S'il pouvait se reposer pendant cette trêve internationale...

    5. Jerinho
      Jerinho - lun 1 Sep 25 à 10 h 06

      Ok cela nous arrange pour la treve international, les joueurs peuvent récupérer.

    6. Avatar
      Poupette38 - lun 1 Sep 25 à 10 h 20

      Bonjour tout le monde,

      ça lui est déjà arrivé dernièrement il me semble

      Je vais passer une très bonne semaine, même deux puisqu'il y a la trêve 🥰

    derniers commentaires
