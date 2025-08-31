Actualités
OL - OM (1-0) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir

    • Les Lyonnais poursuivent leur petit bonhomme de chemin. Ils ont battu l'OM 1 à 0 ce dimanche, gagnant trois rencontres de suite. Retrouvez le top et flop de la rédaction.

    On a aimé

    La première période étouffante de l'OL

    Évidemment, le carton rouge marseillais à la 29e minute a changé un peu le rapport de forces. Mais même avant d'être à dix, les hommes de Roberto De Zerbi subissaient le pressing et l'intensité lyonnaise. Sans réel avant-centre, les joueurs de Paolo Fonseca ont œuvré autrement. Avec du mouvement par des projections axiales et les montées d'Abner. Résultat, l'OM a eu bien du mal à contenir les attaques de l'OL, même si le manque d'un numéro 9 se faisait sentir.

    Passés plusieurs fois tout près d'ouvrir la marque, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont prouvé sur ce laps de temps qu'ils avaient du répondant face à un concurrent pour le podium. Un but aurait mérité de venir conclure ce premier acte, bien plus maîtrisé que le second.

    On a moins aimé

    Fofana sort sur blessure, l'attaque lyonnaise tremble

    Il est incontestablement l'homme fort offensivement de l'OL, avec Corentin Tolisso. On l'a vu à sa sortie, qui a grippé son équipe. Malick Fofana, touché à la cheville, est resté 51 minutes sur la pelouse avant de céder sa place à Nicolas Tagliafico. En attendant d'en savoir plus sur ce pépin physique, ce serait forcément un coup dur pour l'Olympique lyonnais de le voir absent trop longtemps. Il a une trêve internationale, pour laquelle il est convoqué avec la Belgique, pour se remettre.

    23 commentaires
    1. Dragon2332
      Dragon2332 - dim 31 Août 25 à 23 h 12

      Bravo à Merah pour sa première titularisation car il a fait son match
      Et surtout il est celui qui fait le pressing pour la récupération du ballon qui amène le carton rouge

    2. Avatar
      Polygone - dim 31 Août 25 à 23 h 14

      Embolo a rennes pour 15 millions.
      C était jouable pour remplacer mikautadze
      Pas énorme techniquement, mais quand on voit le nombre de centre ce soir...

      Je ne comprends pas le coaching ce soir.
      30 centres, et tu fais pas rentrer un vrai 9.
      Même s'il est jeune , il sait faire les bons appels, et peut-être qu au 2nds ballon tolisso ou quelqu un d' autre aurait marqué

      1. Avatar
        OctoGone - dim 31 Août 25 à 23 h 21

        C'était risqué d'envoyer un gamin au casse-pipe.
        Par contre Sulc aurait pu rentrer plus tôt car s'il marque un but de raccroc c'est qu'il fait le taf que ceux qui étaient sur le terrain avaient du mal à faire.

    3. florentdu42
      florentdu42 - dim 31 Août 25 à 23 h 18

      Ce que j'aime c est que l'on a des duos complémentaires.
      Mata niakhate ont trouvé leurs marques et on voit que depuis juillet ça travaille beaucoup la défense.
      Et Tessman morton aussi c est complémentaire, ce qui fait que l américain est meilleur que l'an passé.

      Et aussi, petit focus sur les corner et cette façon des joueurs de partir de loin groupé. C est pas mal je trouve

    4. Avatar
      georges06 - dim 31 Août 25 à 23 h 21

      Mon cauchemar absolu, c’est perdre contre l’OM à la maison.
      Donc très satisfait.
      Bon match de toute l’équipe.
      Mention spéciale à La Défense et surtout Niakhaté qui est un très bon joueur et un bon gars.

      1. Toitoi
        Toitoi - dim 31 Août 25 à 23 h 30

        Très bon joueur, n'exagérons pas, mais pas aussi mauvais que beaucoup le disent, et effectivement, c'est visiblement un bon gars. Ce n'est pas pour rien s'il fait partie des vice-capitaines.

        C'est comme pour l'entraîneur, pas aussi mauvais que certains avancent. Il a fait des erreurs la dernière saison, mais on sent qu'il construit quelque chose avec son équipe.

        1. Avatar
          FAB LE BOULAC - dim 31 Août 25 à 23 h 38

        3. OLyonn@is
          OLyonn@is - dim 31 Août 25 à 23 h 40

        4. Toitoi
          Toitoi - dim 31 Août 25 à 23 h 40

        5. OLyonn@is
          OLyonn@is - dim 31 Août 25 à 23 h 41

      2. Avatar
        Jeanbouininflateral - dim 31 Août 25 à 23 h 31

        J'ai bien aimé à la fin du match
        Les joueurs qui se rassemblent pour saluer le public
        Tour d'honneur
        Le geste de kluivert qui va faire un selfie avec un supporter

        Bon y a pas d'avant centre
        Malik est blessé
        Mais y a une équipe c'est déjà ça

    5. Avatar
      OctoGone - dim 31 Août 25 à 23 h 24

      Il faut quand même souligner qu'on a du mal sur les transitions. Taner et Tyler se sont laissés manger sur les deux contres marseillais. Un vrai axe de progression.

    6. Avatar
      Turgot - dim 31 Août 25 à 23 h 24

      Et comme top, je mets aussi Fonseca: tactiquement l'organisation de l'OL était nettement supérieure à celle de l'OM.
      Le début de saison c'est quand même la patte tactique du coach, le travail réalisé sur l'organisation défensive, l'ambiance qui règne au sein du groupe et l'engagement des joueurs malgré un contexte économique pour le moins compliqué et ce soir la victoire malgré une attaque dégarnie.
      Bravo Fonseca !
      Reste plus qu'à recruter au moins un neuf !

    7. Avatar
      ggs - dim 31 Août 25 à 23 h 25

      Salut les copains, je vais dormir tranquille et heureux
      Merci l'OL

    8. OLyonn@is
      OLyonn@is - dim 31 Août 25 à 23 h 35

      😎✌️🟥🟦

    9. OLyonn@is
      OLyonn@is - dim 31 Août 25 à 23 h 36

      Tout est rouge est bleu ce soir🟥🟦✌️😎

    10. Avatar
      FAB LE BOULAC - dim 31 Août 25 à 23 h 36

      Ligue1+ souhaitait la victoire de Marseille
      Merde.....
      En plus Rabiot part à Milan c'est la chiallerie générale.
      Lyon 9 points aucun but encaissé en ayant joué Lens chez eux et Marseille à domicile.
      Les cauchemars pour une ligue qui voulait envoyer Lyon aux enfers
      Moi je prends mon pied .
      Fonseca peut trouver de très bon 9 au Portugal pour remplacer votre nouvelle idole qui ratait 15 contrôles par match....

    11. OLyonn@is
      OLyonn@is - dim 31 Août 25 à 23 h 37

      Lacombe!

      1. Avatar
        FAB LE BOULAC - dim 31 Août 25 à 23 h 39

        😂😂😂😂

      2. Avatar
        FAB LE BOULAC - dim 31 Août 25 à 23 h 40

        Non il y a de très bon buteur au Portugal crois moi.

    12. j.f.ol
      j.f.ol - dim 31 Août 25 à 23 h 39

      Ca n'a pas du arriver souvent que l'OL gagne ses 3 premiers matchs de la saison

      1. Avatar
        FAB LE BOULAC - dim 31 Août 25 à 23 h 41

        Apparemment pas depuis Sylvinho

