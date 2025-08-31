OL - OM (1-0) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir

Les Lyonnais poursuivent leur petit bonhomme de chemin. Ils ont battu l'OM 1 à 0 ce dimanche, gagnant trois rencontres de suite. Retrouvez le top et flop de la rédaction.
On a aimé
La première période étouffante de l'OL
Évidemment, le carton rouge marseillais à la 29e minute a changé un peu le rapport de forces. Mais même avant d'être à dix, les hommes de Roberto De Zerbi subissaient le pressing et l'intensité lyonnaise. Sans réel avant-centre, les joueurs de Paolo Fonseca ont œuvré autrement. Avec du mouvement par des projections axiales et les montées d'Abner. Résultat, l'OM a eu bien du mal à contenir les attaques de l'OL, même si le manque d'un numéro 9 se faisait sentir.
Passés plusieurs fois tout près d'ouvrir la marque, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont prouvé sur ce laps de temps qu'ils avaient du répondant face à un concurrent pour le podium. Un but aurait mérité de venir conclure ce premier acte, bien plus maîtrisé que le second.
On a moins aimé
Fofana sort sur blessure, l'attaque lyonnaise tremble
Il est incontestablement l'homme fort offensivement de l'OL, avec Corentin Tolisso. On l'a vu à sa sortie, qui a grippé son équipe. Malick Fofana, touché à la cheville, est resté 51 minutes sur la pelouse avant de céder sa place à Nicolas Tagliafico. En attendant d'en savoir plus sur ce pépin physique, ce serait forcément un coup dur pour l'Olympique lyonnais de le voir absent trop longtemps. Il a une trêve internationale, pour laquelle il est convoqué avec la Belgique, pour se remettre.
Bravo à Merah pour sa première titularisation car il a fait son match
Et surtout il est celui qui fait le pressing pour la récupération du ballon qui amène le carton rouge
Embolo a rennes pour 15 millions.
C était jouable pour remplacer mikautadze
Pas énorme techniquement, mais quand on voit le nombre de centre ce soir...
Je ne comprends pas le coaching ce soir.
30 centres, et tu fais pas rentrer un vrai 9.
Même s'il est jeune , il sait faire les bons appels, et peut-être qu au 2nds ballon tolisso ou quelqu un d' autre aurait marqué
C'était risqué d'envoyer un gamin au casse-pipe.
Par contre Sulc aurait pu rentrer plus tôt car s'il marque un but de raccroc c'est qu'il fait le taf que ceux qui étaient sur le terrain avaient du mal à faire.
Ce que j'aime c est que l'on a des duos complémentaires.
Mata niakhate ont trouvé leurs marques et on voit que depuis juillet ça travaille beaucoup la défense.
Et Tessman morton aussi c est complémentaire, ce qui fait que l américain est meilleur que l'an passé.
Et aussi, petit focus sur les corner et cette façon des joueurs de partir de loin groupé. C est pas mal je trouve
Mon cauchemar absolu, c’est perdre contre l’OM à la maison.
Donc très satisfait.
Bon match de toute l’équipe.
Mention spéciale à La Défense et surtout Niakhaté qui est un très bon joueur et un bon gars.
Très bon joueur, n'exagérons pas, mais pas aussi mauvais que beaucoup le disent, et effectivement, c'est visiblement un bon gars. Ce n'est pas pour rien s'il fait partie des vice-capitaines.
C'est comme pour l'entraîneur, pas aussi mauvais que certains avancent. Il a fait des erreurs la dernière saison, mais on sent qu'il construit quelque chose avec son équipe.
Pourquoi tu ne vas pas soutenir ton Rennes
Toi tu n'aurais pas du venir me chercher mon garçon.
Cool cool cool fab 😎👍 on a gagné 🟥🟦✌️😎👻👻👻
Toujours aussi malade Fab le boulac.
😆allez Fab un effort 🤷
J'ai bien aimé à la fin du match
Les joueurs qui se rassemblent pour saluer le public
Tour d'honneur
Le geste de kluivert qui va faire un selfie avec un supporter
Bon y a pas d'avant centre
Malik est blessé
Mais y a une équipe c'est déjà ça
Il faut quand même souligner qu'on a du mal sur les transitions. Taner et Tyler se sont laissés manger sur les deux contres marseillais. Un vrai axe de progression.
Et comme top, je mets aussi Fonseca: tactiquement l'organisation de l'OL était nettement supérieure à celle de l'OM.
Le début de saison c'est quand même la patte tactique du coach, le travail réalisé sur l'organisation défensive, l'ambiance qui règne au sein du groupe et l'engagement des joueurs malgré un contexte économique pour le moins compliqué et ce soir la victoire malgré une attaque dégarnie.
Bravo Fonseca !
Reste plus qu'à recruter au moins un neuf !
Salut les copains, je vais dormir tranquille et heureux
Merci l'OL
😎✌️🟥🟦
Tout est rouge est bleu ce soir🟥🟦✌️😎
Ligue1+ souhaitait la victoire de Marseille
Merde.....
En plus Rabiot part à Milan c'est la chiallerie générale.
Lyon 9 points aucun but encaissé en ayant joué Lens chez eux et Marseille à domicile.
Les cauchemars pour une ligue qui voulait envoyer Lyon aux enfers
Moi je prends mon pied .
Fonseca peut trouver de très bon 9 au Portugal pour remplacer votre nouvelle idole qui ratait 15 contrôles par match....
Lacombe!
😂😂😂😂
Non il y a de très bon buteur au Portugal crois moi.
Ca n'a pas du arriver souvent que l'OL gagne ses 3 premiers matchs de la saison
Apparemment pas depuis Sylvinho