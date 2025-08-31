OL - OM (1-0) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir

Les Lyonnais poursuivent leur petit bonhomme de chemin. Ils ont battu l'OM 1 à 0 ce dimanche, gagnant trois rencontres de suite. Retrouvez le top et flop de la rédaction.

On a aimé

La première période étouffante de l'OL

Évidemment, le carton rouge marseillais à la 29e minute a changé un peu le rapport de forces. Mais même avant d'être à dix, les hommes de Roberto De Zerbi subissaient le pressing et l'intensité lyonnaise. Sans réel avant-centre, les joueurs de Paolo Fonseca ont œuvré autrement. Avec du mouvement par des projections axiales et les montées d'Abner. Résultat, l'OM a eu bien du mal à contenir les attaques de l'OL, même si le manque d'un numéro 9 se faisait sentir.

Passés plusieurs fois tout près d'ouvrir la marque, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont prouvé sur ce laps de temps qu'ils avaient du répondant face à un concurrent pour le podium. Un but aurait mérité de venir conclure ce premier acte, bien plus maîtrisé que le second.

On a moins aimé

Fofana sort sur blessure, l'attaque lyonnaise tremble

Il est incontestablement l'homme fort offensivement de l'OL, avec Corentin Tolisso. On l'a vu à sa sortie, qui a grippé son équipe. Malick Fofana, touché à la cheville, est resté 51 minutes sur la pelouse avant de céder sa place à Nicolas Tagliafico. En attendant d'en savoir plus sur ce pépin physique, ce serait forcément un coup dur pour l'Olympique lyonnais de le voir absent trop longtemps. Il a une trêve internationale, pour laquelle il est convoqué avec la Belgique, pour se remettre.