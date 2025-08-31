Forcément "sur un nuage" après ce 3e succès de rang, Corentin Tolisso voulait éviter l'enflammade après le succès 1 à 0 contre l'OM dimanche. L'OL est 2e de Ligue 1, mais la route est encore longue.

Quel est le sentiment qui domine après ce succès 1 à 0 contre l'OM ?

Corentin Tolisso : On est très fiers de l'emporter, très heureux. C'était un match compliqué, mais on a su les mettre en difficulté. Ils ont pris ce carton rouge, et à partir de là, ils étaient plus bas. On devait trouver d'autres solutions. Il fallait être patient, ne pas abandonner, et le but est venu à la fin, ce qui nous récompense de nos efforts.

"Gardons cette humilité"

Trois sur trois pour commencer, après les aléas de l'été, l'histoire est belle ?

Oui, c'est une bonne chose. On a réussi à faire un neuf sur neuf, mais on doit poursuivre ainsi. Il faut rester humble car on revient de loin. Gardons cette humilité, cette envie de travailler, sinon, on peut se griller. Pour moi, si on continue comme ça, on sera toujours récompensés.

Tout le monde dire dans le même sens, on a un très bon état d'esprit, et ça s'est vu ce (dimanche soir). Le public nous pousse de manière extraordinaire et si on a mis ce but, c'est aussi grâce à eux.

"Le club devait réaliser une vente"

Qu'est-ce que cela représente de réaliser un tel début de saison ?

On est un peu sur un nuage en ce moment. Il s'est passé beaucoup de choses cet été, et là, on apprend le départ de Georges (Mikautadze). Le club devait réaliser une vente et c'était soit lui, soit Malick (Fofana). Ça fait mal de perdre un tel joueur, mais je crois qu'il va y avoir quelques arrivées pour le remplacer.

On fait confiance à la direction, ils ont déjà fait un boulot énorme pour nous maintenir en Ligue 1 et là, ils continuent. Même si Georges est transféré, ils vont récupérer un ou deux attaquants pour qu'on réalise de belles performances et qu'on atteigne nos objectifs.