Forcément "sur un nuage" après ce 3e succès de rang, Corentin Tolisso voulait éviter l'enflammade après le succès 1 à 0 contre l'OM dimanche. L'OL est 2e de Ligue 1, mais la route est encore longue.
Quel est le sentiment qui domine après ce succès 1 à 0 contre l'OM ?
Corentin Tolisso : On est très fiers de l'emporter, très heureux. C'était un match compliqué, mais on a su les mettre en difficulté. Ils ont pris ce carton rouge, et à partir de là, ils étaient plus bas. On devait trouver d'autres solutions. Il fallait être patient, ne pas abandonner, et le but est venu à la fin, ce qui nous récompense de nos efforts.
"Gardons cette humilité"
Trois sur trois pour commencer, après les aléas de l'été, l'histoire est belle ?
Oui, c'est une bonne chose. On a réussi à faire un neuf sur neuf, mais on doit poursuivre ainsi. Il faut rester humble car on revient de loin. Gardons cette humilité, cette envie de travailler, sinon, on peut se griller. Pour moi, si on continue comme ça, on sera toujours récompensés.
Tout le monde dire dans le même sens, on a un très bon état d'esprit, et ça s'est vu ce (dimanche soir). Le public nous pousse de manière extraordinaire et si on a mis ce but, c'est aussi grâce à eux.
"Le club devait réaliser une vente"
Qu'est-ce que cela représente de réaliser un tel début de saison ?
On est un peu sur un nuage en ce moment. Il s'est passé beaucoup de choses cet été, et là, on apprend le départ de Georges (Mikautadze). Le club devait réaliser une vente et c'était soit lui, soit Malick (Fofana). Ça fait mal de perdre un tel joueur, mais je crois qu'il va y avoir quelques arrivées pour le remplacer.
On fait confiance à la direction, ils ont déjà fait un boulot énorme pour nous maintenir en Ligue 1 et là, ils continuent. Même si Georges est transféré, ils vont récupérer un ou deux attaquants pour qu'on réalise de belles performances et qu'on atteigne nos objectifs.
Super mentalité
Oui rien été fait
Le championnat commence
Et comment je suis ravi d’entendre de la part de notre capitaine que eux aussi attendent des joueurs
Oui svp le board il nous faut au moins un attaquant et un défenseur a cause de la CAN
Ça a touché tout le monde que Mikau partent
Je suis pas rester jusqu’à la fin mais il a même pris le micro pour expliquer la situation
J’aime cette transparence et franchement moi qui suit très déçu ça m’aide vraiment à avaler la pilule
Svp un attaquant !!!
On a vu Mikau parler sur Ligue1+ mais on n'entendait rien.
Dommage
https://youtu.be/xSBpJ9OiqJY?si=jdNzuJD1VBjAKJij
😁👍
Il y a intérêt à rester humble, dans une saison tout peut aller très vite, dans un bon sens comme dans un mauvais. Déjà espérons que Fofana ce n'est pas trop grave car sans lui les matchs seront bien compliqué, il est devenu notre poumon de l'équipe.
Descamps doit rester titulaire ce serait tellement logique, il fait un boulot extraordinaire, et on commence à se rendre compte que sur la durée il peut tenir la route.
Un grand bravo au supporter de l'OL pour leur soutien club aux joueurs leurs encouragements .
Merci pour le magnifique tifo pour notre regretter Bernard Lacombe
Bravo l' OL pour cette victoire sur ces petits marseillais
La direction nous a encore ENC ! Pfiou Miss u george !!!!
Super coco ! La vie sans george a ol est tellement triste !!!!!😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Le plus dure depart depuis ceux de juni ! Non la vie ne continuera pas juste la survie !
Je suis nul Pardon Adam, Pardon Pavel !!!! Il manquait de rythme la semaine derniere mais cette semaine tout deux on ete au montrer qu il etait des footballeur de grande classe, a l ancienne tout en technique et intelligence de jeux ! Nos deux tcheque toujours pas a leur poste mais tout les deux tellement bon footballeur ! il n on pas vitesse des footballeur moderne, ni le 1 contre 1 MAIS il ont intelligence de jeux, les controle on ete excellent, la determination ! merci a MLJ qui avait essayer de ramener karabec em L1 deja quand il etait a l OM! MORTON est fantastique meilleur milieu de L1!
On gagnera peu etre pas tout les match mais au moins on aura des joueurs de foot sur le terrain !
Qu il est loin le temps ou toko faisait arracher les cheveux pourvue que plus jamais des pied carre soit admis a l ol !
Ooh Moussa en route pour devenir le plus grand defenseur de l OL sur une saison s il continue tout les match a ce niveau ! meilleur defenseur du monde en ce moment !
Khalis tres decu il a jouer avec le frein a main aucune prise de risque ! il a jouer avec la peur, la peur de mal faire du coup il a ete insipide il vas lui falloir une bonne seance de coaching mentale, il faut accepter le risque de mal faire pour bien faire !
Tagliafico doit redevenir titulaire meme si abner est bon mais Nico est juste trop bon !
AMN a ete mauvais , le depart de kumbedi et son depart avorte on laisser des trace ! pkoi pas laisser sa chance a barisic ou kluivert ! il a besoin de se retrouver la fougue sur le banc !
MERCI PAOLO MERCI meilleur coach du MONDE IIIIIIIII Avec George on etait champion cette annee !!!!!
Merah a été excellent je trouve.
Je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher, il a joué juste, toujours vers l'avant et a bien pressé.
C'est grâce à lui que l'OM prend un rouge d'ailleurs.
contrairement a dhabitude il n a pas beaucoup jouer vers l avant beaucoup de passe lateral beacoup de passe vers larriere, ce n etait pas le khalis habituel meme sur les retour defensif il etait pas comme dhab, il avait du mal a se positionner par rapport a coco et karabec !
C est son pire match sous le maillot de ol !
Bravo l'équipe et capitaine Coco