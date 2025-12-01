Ce lundi, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" est revenue pour une nouvelle émission. Une heure de débats placée sous le signe de la victoire de l’OL face à Nantes grâce notamment à Martin Satriano, mais aussi les 75 ans du club.

C'était jour de fête dimanche à Décines ! Pour ses 75 ans, l'OL avait mis les petits plats dans les grands pendant presque toute la journée. Avec un lever de rideau où les anciennes idoles de Gerland et du Parc OL ont régalé le public puis une victoire des joueurs de Paulo Fonseca face au FC Nantes ont fait de cette journée un vrai moment de communion entre toutes les générations du club lyonnais. Pour en parler, "Tant qu'il y aura des Gones" recevait Patrick Gabai, journaliste au Progrès et qui a oeuvré à l'écrire du livre anniversaire "75 ANS DE L'OL - RUGIR ENCORE".

Avec l'équipe de TKYDG, ils sont logiquement revenus sur cette journée anniversaire, d'autant plus que notre consultant Enzo Reale a participé au match de l'OL Légendes contre Parme (victoire 4-2). Mais, c'est bien du présent de l'OL dont il est question et impossible de ne pas parler du doublé de Martin Satriano, après dix-sept matchs sans marquer en Ligue 1. Le cas de l'attaquant uruguayen a été décrypté, tout comme la performance lyonnaise face aux Canaris d'Anthony Lopes.