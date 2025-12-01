OL Lyonnes : un doublé pour Dumornay, sept Lyonnaises en piste

Ce lundi, plusieurs joueuses de l’OL Lyonnes en terminent avec leur trêve internationale. Melchie Dumornay s’est offert un doublé avec Haïti, tandis que Sofie Svava se frottera à Ada Hegerberg et Ingrid Engen dans un amical Danemark - Norvège.

Ce lundi, Wendie Renard et Korbin Shrader étaient de retour à l’entraînement. Elles étaient encore bien seules au GOLTC de Décines, mais les deux joueuses de l’OL Lyonnes vont bientôt recevoir du renfort. Ce lundi, plusieurs Lyonnaises en terminent avec leur trêve internationale. Ayant joué dans la nuit de dimanche à lundi, Melchie Dumornay s’est illustrée avec un doublé dans le festival offensif haïtien contre Belize (0-9). La numéro 6 lyonnaise a repris la direction de Lyon ce lundi et devrait donc être disponible dans les prochaines heures et être à la disposition de Jonatan Giraldez.

Un retour d'Espagne pour les Scandinaves

Elle ne sera pas la seule à faire son retour. Ce lundi, Vicki Becho et Inès Benyahia affrontent l’Allemagne avec l’équipe de France U23 pour un deuxième amical après la victoire contre les Pays-Bas. Les deux Françaises feront donc un retour rapide à Décines, tout comme Sofie Svava, Ada Hegerberg et Ingrid Engen. Les trois joueuses sont actuellement en Espagne et s’affrontent ce lundi dans un amical entre le Danemark et la Norvège. De quoi permettre un rapatriement commun dans la capitale des Gaules. Enfin, Lindsey Heaps et Lily Yohannes en termineront aussi avec leur trêve avec une opposition amicale contre l’Italie dans la nuit de lundi à mardi (1h, heure française).