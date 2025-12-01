Toujours aussi populaire, l’Olympique Lyonnais reste, malgré ses éternels rivaux et détracteurs, une figure emblématique du paysage du football français. Suivre un match en direct ou l’actualité de l’OL reste ainsi une évidence et pour beaucoup, un besoin.

CONTENU SPONSORISÉ

En 2025/26, le jeu prôné par Paulo Fonseca offre la vision d’une équipe en pleine progression, malgré de nombreux départs l’été dernier et une période de transition grandement observée à tous les étages. L’époque est marquante mais l’OL reste hautement populaire. Alors, sur son téléphone, ici-même ou à la télévision, quels sont les indispensables pour bien suivre l’Olympique Lyonnais ?

Suivre l’OL avec Flashscore

Réputée pour être devenue la plateforme référence de résultats en direct au fil des ans et ce, depuis sa création en 2006, Flashscore a gravi les échelons pour définitivement s’implanter comme l’un des leaders nationaux et internationaux au sein des médias sportifs. Avec des conseils sur les paris sportifs, l’intégration des données du prestigieux groupe Opta ou la création il y a maintenant trois ans d’une section actualités fournie qui traite fréquemment de l’OL, Flashscore est désormais bien plus qu’une application qui envoie de simples notifications à chaque but ou chaque fin de match.

La plateforme demeure cependant la leader de ce domaine et ne cesse de croître pour continuer à plaire à ses millions d’utilisateurs mensuels. Suivre son équipe favorite est particulièrement aisé avec Flashscore mais depuis peu, il est possible de le faire avec ses joueurs préférés ! Corentin Tolisso est titulaire ? Vous le savez sans même avoir besoin de partir à la recherche de la composition. Tanner Tessmann est élu homme du match Flashscore ? Vous célébrez la nouvelle performance de l’Américain dès le coup de sifflet final.

Avec près de 35 sports disponibles et plus de 6000 compétitions, Flashscore est le fidèle compagnon de route des amoureux du sport et toujours, le numéro un évident lorsque l’on souhaite suivre une équipe de football comme l’OL.

Sur O&L

L’histoire d’Olympique-et-Lyonnais dure. Notre média s’est établi auprès des Lyonnais et de tous les amoureux du club, toujours avec une vision immersive au sein d’une institution chérie par les Rhodaniens et d’autres exilés dans l’Hexagone ou au-delà.

La présence quotidienne de nos journalistes au plus près de l’info du club est une force qui a progressivement implanté le média comme ceux les plus suivis autour de l’OL et sous la houlette de ses podcasts, de ses émissions ou de ses interviews, O&L apporte une dimension fraîche et novatrice aux amateurs de l’OL. Uniquement numérique, le média est pensé pour les passionnés du club et une chose est sûre à leur sujet : ils ne manqueront rien grâce à nos journalistes.

S’abonner à Ligue 1+

Sujet d’inquiétude majeure depuis plusieurs années, les droits télévisuels de la Ligue 1 ont mis à mal un équilibre économique déjà friable mais après l’échec, voire fiasco, de DAZN, Ligue 1+ s’annonce comme un renouveau. Après quelques semaines d’existence, le produit proposé par l’entité commerciale de la LFP a séduit et son avenir semble plus pertinent que celui de ses prédécesseurs.

Bien entendu, les recours juridiques et les querelles permanentes entre Canal+ ou BeIn Sports (qui détient un match par week-end) continuent de défrayer la chronique mais pour le simple passionné qui souhaite suivre l’OL ou la Ligue 1 dans son ensemble, sans se soucier de l’avenir et des prochaines négociations, l’abonnement à Ligue 1+ reste la seule solution viable et légale. Elle est proposée en version digitale ou depuis la majeure partie des fournisseurs de télévision en France. Avec ou sans engagement, l’offre entre dans l’air du temps et semble avoir appris des erreurs du passé, MediaPro et DAZN en tête.

Comment suivre l’OL Lyonnes ?

Institution vedette du football féminin dans le monde, précurseur en France, la section féminine a depuis plusieurs mois son propre nom et bénéficie elle aussi d’une évolution bienvenue du sport à l’échelle médiatique.

Preuve en est avec le changement de formule de la Ligue des champions, désormais calquée sur le modèle des hommes, un an après la mise en place de la phase de ligue chez ces messieurs. Et si Disney+ a raflé la mise pour une diffusion internationale qui fera certainement suite sur le sujet, il faut toujours bénéficier d’un abonnement chez Canal+ pour suivre la Première Ligue et les rencontres des Fenottes. Pour un suivi complet des résultats ou de l’actualité du football féminin, Flashscore et O&L restent évidemment les références médiatiques et numériques du moment.

A lire aussi : En route vers la Ligue des champions ? L’OL a une histoire à accentuer.