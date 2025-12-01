Très proche de son attaquant sur le terrain, Corentin Tolisso a souvent cherché Martin Satriano contre Nantes. Le capitaine de l’OL avait la satisfaction de voir l’Uruguayen mettre fin à sa disette en Ligue 1.

Ils ont fêté ça, comme si chacun d’entre eux avait trouvé le chemin des filets. A la 70e minute, en même temps que le Parc OL respirait un peu mieux avec ce break contre le FC Nantes, tout le groupe lyonnais est venu encercler Martin Satriano. Lui, l’attaquant en manque de confiance a trouvé le moyen de s’offrir une bicyclette sous les yeux d’illustres anciens buteurs tels que Sonny Anderson, Alain Caveglia, Bafé Gomis et surtout Fleury Di Nallo. En ce jour particulier des 75 ans du club, l’Uruguayen s’est dit qu’il était peut-être temps de mettre fin à la poisse qui l’entourait.

"C'est mérité"

Il l’a fait de forte belle façon à deux reprises, pour le plus grand plaisir de ses coéquipiers, presque aussi heureux que lui. "Franchement, Martin, c'est un garçon qui travaille énormément. Et c'est mérité aujourd'hui, parce que tout ce qu'il fait au quotidien, il est récompensé, il n'a jamais abandonné, il a toujours eu notre soutien, souligne Corentin Tolisso. Aujourd'hui, c'est bien pour sa confiance. Je pense que ça va le libérer encore plus."

"On a besoin de ce buteur-là"

En bon capitaine, le natif de Tarare a joué son rôle face à la presse, mais aussi sur le terrain. Dans le 3-4-2-1 mis en place depuis deux matchs, le numéro 8 se retrouve encore un peu plus proche de Satriano, au même titre que Pavel Sulc. Cela n’est peut-être donc pas un hasard si l’attaquant se remet à marquer, étant un peu plus soutenu. Il faudra le prouver sur la durée, mais ces deux premiers buts en Ligue 1 ont donné de l’ambition. "Je lui ai dit qu'après le deuxième but, il fallait qu'il cherche à en mettre un troisième, parce que c'est ce qu'il nous faut, c'est ce buteur-là. Et on aura besoin de lui jusqu'à la fin de la saison." Alors que le mercato hivernal se rapproche, Martin Satriano a encore un mois pour prouver qu’il peut rendre de fiers services, que ce soit offensivement et défensivement.