Personne ne fait mieux que l’OL défensivement en Europe

Vainqueur 3-0 du FC Nantes, l’OL a signé un nouveau clean-sheet cette saison, le huitième. Aucun club en Europe n’a une si bonne capacité à ne pas prendre de buts.

L’OL pourra remercier la VAR, car il n’est pas passé loin de prendre un but. Sur une certaine passivité défensive, Bahmed Deuff avait réussi à échapper à Nicolas Tagliafico et à tromper Dominik Greif. Finalement, l’arbitre de la rencontre est revenu sur sa décision de valider le 3-1, suite à une faute de Johann Lepenant sur Adam Karabec au début de l’action. Cela a mis en rogne Waldemar Kita après la rencontre, mais la décision arbitrale a eu le mérite de laisser l’OL finir cette rencontre sans prendre de but. Après Auxerre dimanche dernier et le Maccabi Tel Aviv jeudi, les joueurs de Paulo Fonseca ont donc enchaîné un troisième clean-sheet consécutif.

Le 3-4-2-1 plus solide défensivement ?

Rien qu’en Ligue 1, l’OL en est désormais à huit matchs sur quatorze en ne prenant pas de buts après 90 minutes de jeu. Une belle prouesse, tant on connait les difficultés lyonnaises la saison passée dans ce domaine. Grâce à cette victoire 3-0 face aux Canaris, l’OL est devenu la référence européenne au niveau des clean-sheets dans cette première partie de saison. À égalité avec la Lazio, Arsenal et le PSG avant la rencontre dominicale, la formation lyonnaise est à présent seule en tête de ce classement. Une belle victoire pour Moussa Niakhaté et les siens après les critiques de la saison passée.