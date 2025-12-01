Stupéfiant de solidité depuis quelques semaines et malgré quelques couacs, l’OL démontre qu’il a les moyens de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Le jeune effectif, rivé sur sa progression et sur l’application des consignes d’un Paulo Fonseca bientôt débarrassé de sa peine, fait l’essentiel pour imiter ceux des anciennes gloires du club rhodanien.

La qualification européenne passera certainement par un long chemin de bataille, à la lutte constante en Ligue 1, ou par une campagne de rêve en Ligue Europa. Le renouveau de l’Olympique lyonnais est en marche à un instant où seule la survie semblait préalablement envisageable.

De par son passé et ses ambitions futures, l’OL se doit-il d’ouvertement viser une qualification en LDC ? L’histoire du club confirmerait à elle-seule et dans la lignée du passé et des souhaits de l’ensemble des supporters, nous revenons sur les plus grands moments du club dans son histoire personnelle avec la coupe aux grandes oreilles, forte de 136 rencontres.

1999, la grande première

Les passionnés le savent, le suivi de la Champions League en direct démarre systématiquement en plein cœur de l’été pour les petits poucets ou du moins, les clubs des principaux championnats européens qui se doivent eux aussi de passer par les tours préliminaires. Souvent décevantes pour les Français lors des dernières décennies, ces délicates passes d'armes ont également fait du mal à l’OL.

La grande première du club en Champions League digne de ce nom, fut révélatrice des peines connues par la suite par les prétendants de l’Hexagone. Sèchement battus par le club de Maribor (Slovénie) - 3-0 en cumulé -, les protégés de Jean-Michel Aulas disaient rapidement adieu à l’idée d’une première qualification pour le tour principal de la LDC. Bernard Lacombe entamait sa dernière saison à la tête de l’équipe mais parvenait tout de même, en fin de saison, à propulser son club de cœur vers une “seconde chance”, dès l’été suivant.

2000, la première en poule

Jouée en deux phases de poule à l’époque (pour les deux premiers qualifiés), la ligue des champions avait un format bien différent de celui connu par la suite ou du nouveau format mis en place la saison passée.

Qualifié grâce à un succès face à Bratislava au tour préliminaire, l’OL découvrait pour la première fois la grande coupe d’Europe et brillait, juste derrière le grand Valence, dans son groupe inaugural. Cette réussite octroyait à l’OL une place dans un groupe des plus relevés pour la suite (Bayern - Arsenal - Spartak) et intrinsèquement, le premier moment phare du club dans la compétition.

Portés par un immense Sydney Govou qui se faisait directement un nom sur la scène continentale, les Lyonnais impressionnaient au moment de signer une victoire 3-0 face au Bayern Munich, futur vainqueur de la compétition.

Cruellement, le goal-average particulier face aux Anglais d’Arsenal aura eu raison des chances de qualifications pour le tour à élimination directe mais, fondatrice, cette réussite face aux grands d’Europe marquait le début d’un grand Olympique lyonnais sur la scène continentale.

2004, première épopée

Si les qualifications ininterrompues entre 2000 et 2003 étaient synonymes d’une constance évidente et des prémices de la domination historique du club à l’échelle française, l’OL ne parvenait toujours pas à franchir les poules. Chose faite en 2023/24, et de quelle manière !

Sérieux et appliqué, le collectif lyonnais s’en sortait face à la Real Sociedad en huitièmes (2-0 cumulé). En quarts et les armes à la main, Lyon tombait face au FC Porto (4-2 cumulé) d’un certain José Mourinho, futur vainqueur de la compétition cette même saison face à l’AS Monaco.

2005, il y avait pénalty sur Nilmar

La plaie se refermera-t-elle un jour pour le grand Lyon des années 2000 ? Certainement pas. À une époque plus contemporaine, le Philips Stadion n’aurait certainement jamais vu les tirs au but et l’OL aurait pu, ou du, atteindre les premières demi de son histoire.

2010, saison historique

Alors que les chutes furent nombreuses et toutes plus douloureuses les unes que les autres au fil des dernières années, Lyon a marqué son histoire en 2010 et cette saison représente encore à ce jour, la fois où l’OL semble être passé le plus proche d’une finale européenne.

Malgré les départs en cascade, les hommes de Claude Puel vont réaliser une saison de grande envergure et prendre le meilleur sur des clubs comme Liverpool, le Real Madrid, puis Bordeaux, alors impressionnant en Ligue 1 et armé pour une épopée tout aussi formidable en Ligue des champions.



La demi-finale face au Bayern Munich demeure l’une des plus grandes déceptions de l’histoire du club tant les coéquipiers de Michel Bastos et Lisandro Lopez ne seront jamais vraiment parvenus à “entrer” dans ce moment d’histoire. Une marche probablement trop haute.

2020, une dernière étonnante

Si l’OL venait à retrouver la Ligue des champions la saison prochaine, les quelques membres encore présents dans le club se souviendront que la dernière participation fut quelque peu étonnante. Et pour cause, en pleine crise du Covid, l’OL a pu participer au final 8 de Lisbonne après son exploit face à la Juventus Turin, en février 2020 pour l’aller et… en août pour le retour !

Une semaine plus tard et dans la bulle lusitanienne, l’OL créait une fois de plus la surprise face à Manchester City, sans même que Nabil Fékir n’ait besoin de “récup the ball” comme deux ans auparavant. En demi-finale, Lyon ouvrait le bal, malgré lui, du doublé de succès face aux Français du Bayern Munich vers le titre.