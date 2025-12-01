Ligue des champions

En route vers la Ligue des champions ? L’OL a une histoire à accentuer

  • par CONTENU SPONSORISE

    • Stupéfiant de solidité depuis quelques semaines et malgré quelques couacs, l’OL démontre qu’il a les moyens de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Le jeune effectif, rivé sur sa progression et sur l’application des consignes d’un Paulo Fonseca bientôt débarrassé de sa peine, fait l’essentiel pour imiter ceux des anciennes gloires du club rhodanien.

    CONTENU SPONSORISÉ

    La qualification européenne passera certainement par un long chemin de bataille, à la lutte constante en Ligue 1, ou par une campagne de rêve en Ligue Europa. Le renouveau de l’Olympique lyonnais est en marche à un instant où seule la survie semblait préalablement envisageable.

    De par son passé et ses ambitions futures, l’OL se doit-il d’ouvertement viser une qualification en LDC ? L’histoire du club confirmerait à elle-seule et dans la lignée du passé et des souhaits de l’ensemble des supporters, nous revenons sur les plus grands moments du club dans son histoire personnelle avec la coupe aux grandes oreilles, forte de 136 rencontres.

    1999, la grande première

    Les passionnés le savent, le suivi de la Champions League en direct démarre systématiquement en plein cœur de l’été pour les petits poucets ou du moins, les clubs des principaux championnats européens qui se doivent eux aussi de passer par les tours préliminaires. Souvent décevantes pour les Français lors des dernières décennies, ces délicates passes d'armes ont également fait du mal à l’OL.

    La grande première du club en Champions League digne de ce nom, fut révélatrice des peines connues par la suite par les prétendants de l’Hexagone. Sèchement battus par le club de Maribor (Slovénie) - 3-0 en cumulé -, les protégés de Jean-Michel Aulas disaient rapidement adieu à l’idée d’une première qualification pour le tour principal de la LDC. Bernard Lacombe entamait sa dernière saison à la tête de l’équipe mais parvenait tout de même, en fin de saison, à propulser son club de cœur vers une “seconde chance”, dès l’été suivant.

    2000, la première en poule

    Jouée en deux phases de poule à l’époque (pour les deux premiers qualifiés), la ligue des champions avait un format bien différent de celui connu par la suite ou du nouveau format mis en place la saison passée.

    Qualifié grâce à un succès face à Bratislava au tour préliminaire, l’OL découvrait pour la première fois la grande coupe d’Europe et brillait, juste derrière le grand Valence, dans son groupe inaugural. Cette réussite octroyait à l’OL une place dans un groupe des plus relevés pour la suite (Bayern - Arsenal - Spartak) et intrinsèquement, le premier moment phare du club dans la compétition.

    Portés par un immense Sydney Govou qui se faisait directement un nom sur la scène continentale, les Lyonnais impressionnaient au moment de signer une victoire 3-0 face au Bayern Munich, futur vainqueur de la compétition.

    Cruellement, le goal-average particulier face aux Anglais d’Arsenal aura eu raison des chances de qualifications pour le tour à élimination directe mais, fondatrice, cette réussite face aux grands d’Europe marquait le début d’un grand Olympique lyonnais sur la scène continentale.

    2004, première épopée

    Si les qualifications ininterrompues entre 2000 et 2003 étaient synonymes d’une constance évidente et des prémices de la domination historique du club à l’échelle française, l’OL ne parvenait toujours pas à franchir les poules. Chose faite en 2023/24, et de quelle manière !

    Sérieux et appliqué, le collectif lyonnais s’en sortait face à la Real Sociedad en huitièmes (2-0 cumulé). En quarts et les armes à la main, Lyon tombait face au FC Porto (4-2 cumulé) d’un certain José Mourinho, futur vainqueur de la compétition cette même saison face à l’AS Monaco.

    2005, il y avait pénalty sur Nilmar

    La plaie se refermera-t-elle un jour pour le grand Lyon des années 2000 ? Certainement pas. À une époque plus contemporaine, le Philips Stadion n’aurait certainement jamais vu les tirs au but et l’OL aurait pu, ou du, atteindre les premières demi de son histoire.

    2010, saison historique

    Alors que les chutes furent nombreuses et toutes plus douloureuses les unes que les autres au fil des dernières années, Lyon a marqué son histoire en 2010 et cette saison représente encore à ce jour, la fois où l’OL semble être passé le plus proche d’une finale européenne.

    Malgré les départs en cascade, les hommes de Claude Puel vont réaliser une saison de grande envergure et prendre le meilleur sur des clubs comme Liverpool, le Real Madrid, puis Bordeaux, alors impressionnant en Ligue 1 et armé pour une épopée tout aussi formidable en Ligue des champions.

    La demi-finale face au Bayern Munich demeure l’une des plus grandes déceptions de l’histoire du club tant les coéquipiers de Michel Bastos et Lisandro Lopez ne seront jamais vraiment parvenus à “entrer” dans ce moment d’histoire. Une marche probablement trop haute.

    2020, une dernière étonnante

    Si l’OL venait à retrouver la Ligue des champions la saison prochaine, les quelques membres encore présents dans le club se souviendront que la dernière participation fut quelque peu étonnante. Et pour cause, en pleine crise du Covid, l’OL a pu participer au final 8 de Lisbonne après son exploit face à la Juventus Turin, en février 2020 pour l’aller et… en août pour le retour !

    Une semaine plus tard et dans la bulle lusitanienne, l’OL créait une fois de plus la surprise face à Manchester City, sans même que Nabil Fékir n’ait besoin de “récup the ball” comme deux ans auparavant. En demi-finale, Lyon ouvrait le bal, malgré lui, du doublé de succès face aux Français du Bayern Munich vers le titre.

    à lire également
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : reprise de l’entraînement ce lundi, toujours en comité restreint

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : reprise de l’entraînement ce lundi, toujours en comité restreint 11:45
    Moussa Niakhaté face à Matthis Abline lors d'OL - Nantes
    Personne ne fait mieux que l’OL défensivement en Europe 11:00
    Moussa Niakhaté avec Martin Satriano et Mathys De Carvalho lors d'OL - Salzbourg
    OL - Nantes (3-0) : Tolisso espère que Satriano "sera encore plus libéré" 10:15
    Pavel Sulc lors d'OL - Nantes
    Ligue 1 : l’OL remonte à la 6e place grâce à sa victoire 09:30
    Logo de la Ligue 1
    Comment suivre l’Olympique Lyonnais ? 09:15
    Waldemar Kita, président du FC Nantes
    OL - Nantes (3-0) : Kita enrage contre l’arbitrage 08:45
    En route vers la Ligue des champions ? L’OL a une histoire à accentuer 08:22
    Corentin Tolisso face à Anthony Lopes lors d'OL - Nantes
    Tolisso : "C'est une très belle fête pour l'OL" 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    L'entrée des joueurs de l'OL et de Nantes pour les 75 ans du club lyonnais
    Une victoire comme clou du spectacle d’une journée parfaite pour l'OL 07:30
    Martin Satriano et Hans Hateboer lors d'OL - Nantes
    Satriano après OL - Nantes (3-0) : "Ça donne de la confiance" 30/11/25
    Martin Satriano buteur lors d'OL - Nantes.
    OL - Nantes (3-0) : les tops, ce qu’il faut retenir 30/11/25
    Abner après son but lors d'OL - Nantes
    L'OL s'offre un joli cadeau d'anniversaire contre Nantes (3-0) 30/11/25
    Hans Hateboer (OL)
    OL - Nantes : Hateboer en piston dans une défense à trois 30/11/25
    Les joueurs de l'OL Légendes et ceux de Parme
    L'OL Légendes s'offre un bain de foule et une victoire (4-2) 30/11/25
    Afonso Moreira lors d'Auxerre - OL
    OL - Nantes : retrouver enfin le goût de la victoire en Ligue 1 30/11/25
    Youssef El-Arabi, attaquant du FC Nantes
    El-Arabi (Nantes) : "Nos qualités sont très différentes du Maccabi" 30/11/25
    Johann Lepenant avec Nantes.
    Nantes a connu une venue perturbée à Lyon 30/11/25
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Anniversaire des 75 ans : "L'OL, c’est tout pour moi", avoue Tolisso 30/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut