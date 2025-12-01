Dimanche soir, l’OL a fait parler sa maitrise et son talent pour venir à bout du FC Nantes. Trois points qui sont venus clôturer une journée parfaite pour les dernières célébrations des 75 ans du club.

Anniversaire pluvieux, anniversaire heureux ! Dimanche, l’OL n’a pas eu de mauvaises surprises au moment de souffler une dernière fois ses 75 bougies. Tout avait été fait pour que la journée soit parfaite et rien n’est venu se mettre en travers du chemin. La pluie a certes gâché un peu le spectacle, mais il en aurait fallu bien plus pour empêcher de voir des sourires sur les visages de tout le peuple lyonnais dimanche soir. Même Anthony Lopes, battu avec le FC Nantes mais qui signait son retour à Décines, n’a pu s’empêcher d’avoir un peu de positif dans cette soirée compliquée pour lui. Ses anciens compères que sont Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, revenu d’Arabie saoudite pour l’occasion, y ont été pour beaucoup. Tout était si parfait qu’on était là à se demander qu’est-ce qui pourrait bien venir gâcher la fête.

Satriano y a vu un signe

Le FC Nantes et son besoin de points dans la course au maintien ? Cela aurait pu être le cas si les Canaris n’avaient pas dû jouer à dix pendant toute une mi-temps suite au rouge de Mwanga. Cela a fait sortir de ses gonds Waldemar Kita après la rencontre, s’ajoutant à la longue liste des dirigeants français furieux contre l’arbitrage. Finalement, il n’y a rien eu de tout ça puisque la domination de l’OL a eu raison du courage ou plutôt du bus nantais, sous l’impulsion de Martin Satriano.

Il n’y avait qu’à voir la joie de tout un collectif sur le retourné acrobatique de l’Uruguayen pour comprendre que rien ne pouvait arriver au club en ce jour des 75 ans. Sur le terrain, le contrat a été rempli avec une première victoire en Ligue 1 depuis un peu plus d’un mois. Satriano a retrouvé le chemin des filets, Orel Mangala a rejoué au foot pour la première fois depuis février dernier et la communion avec le public a été totale.

Le spectacle au rendez-vous en tribunes

C’est peut-être la seule fausse note de cette journée anniversaire. Malgré le caractère symbolique de cette rencontre contre Nantes, le Parc OL est loin d’avoir fait le plein. Près de 46 500 spectateurs, loin du record signé trois semaines auparavant face au PSG. Mais il n’y a pas forcément besoin d’être nombreux pour faire du bruit. Sous le crachin incessant qui s’est abattu sur Décines pendant tout ce dimanche, le public lyonnais a salué cet anniversaire avec la manière.

Trois tifos déployés dans les virages et la tribune latérale, des fumigènes à la 75e minute, entrainant une brève interruption du match et des pensées pour les plus anciens. Bernard Lacombe, décédé en juin dernier et de nouveau acclamé à la 9e minute de jeu. Mais les plus jeunes des retraités avec Cris, Maxime Gonalons ou encore Clément Grenier, venus saluer les virages après le coup d’envoi de la rencontre de Ligue 1.

Le Groupama Stadium en mode 75 ans 👌



Ça fait son petit effet 🔴🔵 #OL #OLFCN pic.twitter.com/ZpPGAyBWM0 — Olympique-et-Lyonnais.com (@oetl) November 30, 2025

Les "légendes" ont montré la voie

Car si c’est bien le présent qui va guider le projet futur de l’OL, cet après-midi et cette soirée de dimanche ont rappelé à quel point l’histoire lyonnaise était bien ancrée et qu’elle ne pouvait se laisser bafouer par des tours de passe-passe. Sous les yeux de Michele Kang, nouvelle femme forte du club lyonnais, et de Jean-Michel Aulas, tout heureux de voir que personne ne l’avait oublié à Décines, ce rendez-vous dominical a été celui du devoir de mémoire. Il n’y avait qu’à écouter les acclamations au GOLTC en fin d’après-midi pour comprendre que l’ADN lyonnais, ce n’est pas juste un lieu de naissance.

Ce sont des joueurs qui mouillent le maillot et qui ne trichent pas. C’est ce qui a fait la force de l’OL pendant de nombreuses années et qui permet aujourd’hui à la formation de Paulo Fonseca de faire fi d’une situation hors terrain loin d’être reluisante. Dimanche, l’OL a montré que ce club était une famille, dans laquelle il existe des désaccords mais où l’amour du blason est plus fort que tout.