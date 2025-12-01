Actualités
Corentin Tolisso face à Anthony Lopes lors d'OL - Nantes
Corentin Tolisso face à Anthony Lopes lors d’OL – Nantes (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Tolisso : "C'est un très belle fête pour l'OL"

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Après son triplé en Ligue Europa, Corentin Tolisso n'a pas marqué contre Anthony Lopes lors d'OL - Nantes. Néanmoins, le capitaine était satisfait du visage montré dimanche soir.

    Quel est le sentiment après une telle soirée ?

    Corentin Tolisso : Très content, très heureux de la victoire, surtout que ça faisait un moment qu'on n'avait pas gagné en Ligue 1. 

    Il fallait enchaîner après la victoire européenne ?

    Exactement. Comme je l'ai dit, ça faisait un moment qu'on n'avait pas gagné en Ligue 1, mais on a réussi à gagner en Europa League cette semaine. Je pense qu'on a retrouvé un peu de confiance, on a réussi à mettre six buts. Aujourd'hui, on met trois buts, donc c'est bien pour la confiance offensive. On n'en prend pas aussi, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut continuer, surtout ce qu'on faisait en début de saison. Il faut qu'on arrive à reproduire ça, à reprendre cette marche en avant, à enchaîner, à faire des séries de victoires. Il reste deux matchs de championnat avant la trêve, si je ne dis pas de bêtises, et il faut qu'on arrive à prendre six points sur six.

    9-0 en une semaine, c'est sans doute du jamais-vu dans l'histoire de l'OL...

    Oui, c'est vrai qu'on a mis beaucoup de buts. On n'en a pas pris, comme je l'ai dit, et c'est très, très bien. Il faut qu'on continue comme ça. On sait que si on respecte les plans du coach et si on a le bon état d'esprit, on peut gagner tous les matchs. Donc, il faut que ça continue. Il faut qu'on ait cette agressivité aussi qu'on n'a pas eue à Auxerre, surtout en première mi-temps. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas si on met tout ça en place.

    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - lun 1 Déc 25 à 8 h 13

      Un gros contentement pour notre victoire bien sûr et aussi une satisfaction de voir mais ça j'en était convaincu que Pierrot Sage est vraiment a sa place parmi les coachs de la L1, pas de bruit ....il avance avec son équipe de Lens qui n'est pas une régionale à peut être entrevoir un titre de champion d'automne.

      Signaler

