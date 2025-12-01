Ligue 1 : l’OL remonte à la 6e place grâce à sa victoire

Presque dans l’obligation de gagner dimanche soir, l’OL a fait une bonne opération au classement. Les Lyonnais remontent à la sixième place, à égalité avec Rennes et à deux points de Lille, quatrième.

Après avoir pris trois points sur les quatre derniers matchs, l’OL n’avait pas vraiment le choix dimanche soir contre le FC Nantes. En plus de faire de ce match une vraie fête pour les 75 ans du club, les Lyonnais se devaient de gagner pour ne pas se laisser décrocher. Avant le coup d’envoi de cette dernière rencontre de la 14e journée de Ligue 1, les joueurs de Paulo Fonseca pointaient à la 8e place, à cinq longueurs de la quatrième place, donnant droit aux barrages de la Ligue des champions.

L’objectif était donc clair et Corentin Tolisso l’a confirmé une fois le match terminé dimanche. "Oui, c'est sûr. Lille a gagné, je crois, vers la fin. On a vu Strasbourg aussi qui avait perdu. Rennes est là. Monaco a gagné contre Paris. C'est sûr qu'il fallait absolument qu'on gagne pour rester dans la course à la 4e, 5e et 6e place, et c'est chose faite. Donc, c'est sûr que ça fait du bien. On n'est pas distancés."

Un troisième clean-sheet en une semaine

En gagnant 3-0 contre le FC Nantes, l’OL a retrouvé le goût de la victoire en Ligue 1, après quatre matchs sans aucun succès. Cela permet de remonter à la sixième place, à égalité avec Rennes et à deux unités de Lille. Surtout, avec ce large succès, les coéquipiers de Martin Satriano ont soigné leur goal-average. Avec +6, ils sont à égalité avec les Rennais, qui ont marqué plus sur les quatorze premières journées, d'où leur cinquième place. Mais l’essentiel est ailleurs. L’OL marque, ne prend plus de buts et reste encore dans la lutte pour les places européennes.