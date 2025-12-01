Actualités
Pavel Sulc lors d'OL - Nantes
Pavel Sulc lors d’OL – Nantes (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Ligue 1 : l’OL remonte à la 6e place grâce à sa victoire

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Presque dans l’obligation de gagner dimanche soir, l’OL a fait une bonne opération au classement. Les Lyonnais remontent à la sixième place, à égalité avec Rennes et à deux points de Lille, quatrième.

    Après avoir pris trois points sur les quatre derniers matchs, l’OL n’avait pas vraiment le choix dimanche soir contre le FC Nantes. En plus de faire de ce match une vraie fête pour les 75 ans du club, les Lyonnais se devaient de gagner pour ne pas se laisser décrocher. Avant le coup d’envoi de cette dernière rencontre de la 14e journée de Ligue 1, les joueurs de Paulo Fonseca pointaient à la 8e place, à cinq longueurs de la quatrième place, donnant droit aux barrages de la Ligue des champions.

    L’objectif était donc clair et Corentin Tolisso l’a confirmé une fois le match terminé dimanche. "Oui, c'est sûr. Lille a gagné, je crois, vers la fin. On a vu Strasbourg aussi qui avait perdu. Rennes est là. Monaco a gagné contre Paris. C'est sûr qu'il fallait absolument qu'on gagne pour rester dans la course à la 4e, 5e et 6e place, et c'est chose faite. Donc, c'est sûr que ça fait du bien. On n'est pas distancés."

    Un troisième clean-sheet en une semaine

    En gagnant 3-0 contre le FC Nantes, l’OL a retrouvé le goût de la victoire en Ligue 1, après quatre matchs sans aucun succès. Cela permet de remonter à la sixième place, à égalité avec Rennes et à deux unités de Lille. Surtout, avec ce large succès, les coéquipiers de Martin Satriano ont soigné leur goal-average. Avec +6, ils sont à égalité avec les Rennais, qui ont marqué plus sur les quatorze premières journées, d'où leur cinquième place. Mais l’essentiel est ailleurs. L’OL marque, ne prend plus de buts et reste encore dans la lutte pour les places européennes.

    à lire également
    Waldemar Kita, président du FC Nantes
    OL - Nantes (3-0) : Kita enrage contre l’arbitrage
    3 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - lun 1 Déc 25 à 9 h 47

      Faut prendre la 5ème place et ne plus la quitter.
      La coupe conférence on aurait plus de chance de la gagner mais ça rapporte vraiment que dal.
      En cette période de vache maigre la ligue Europa est une très bonne chose, on gagne beaucoup de matchs ça permet de renflouer un peu les caisses.
      Je suis toujours très retissant à la LDC, de l'argent rentre mais c'est aussi un gouffre financier, pour tenir un peu la route il faut acheter quelques très bons joueurs et avec des hauts salaires, ce qui veut dire encore beaucoup de dépenses.

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - lun 1 Déc 25 à 9 h 53

        Je cracherai pas sur une 5eme place mais pour se remplumer sérieusement c'est la C1 qu'ils nous faut..
        Et comme on va gagner l'EL on pourra la disputer 😀

        Signaler
    2. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - lun 1 Déc 25 à 10 h 09

      Cette victoire arrive au bon moment. Cependant nous étions à 11 contre 10. Qu’importe seule compte la victoire ! Par contre il est intéressant de constater qu’avec un avant-centre même « moyen » cela change tout. Il faudra serrer les dents contre Lorient qui semble être une équipe difficile à jouer. Une fin d’année de qualité pourrait nous permettre d’espérer venir talonner les trois premiers ! Attend on le mercato d hiver..

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Pavel Sulc lors d'OL - Nantes
    Ligue 1 : l’OL remonte à la 6e place grâce à sa victoire 09:30
    Waldemar Kita, président du FC Nantes
    OL - Nantes (3-0) : Kita enrage contre l’arbitrage 08:45
    Corentin Tolisso face à Anthony Lopes lors d'OL - Nantes
    Tolisso : "C'est une très belle fête pour l'OL" 08:00
    L'entrée des joueurs de l'OL et de Nantes pour les 75 ans du club lyonnais
    Une victoire comme clou du spectacle d’une journée parfaite pour l'OL 07:30
    Martin Satriano et Hans Hateboer lors d'OL - Nantes
    Satriano après OL - Nantes (3-0) : "Ça donne de la confiance" 30/11/25
    Martin Satriano buteur lors d'OL - Nantes.
    OL - Nantes (3-0) : les tops, ce qu’il faut retenir 30/11/25
    Abner après son but lors d'OL - Nantes
    L'OL s'offre un joli cadeau d'anniversaire contre Nantes (3-0) 30/11/25
    Hans Hateboer (OL)
    OL - Nantes : Hateboer en piston dans une défense à trois 30/11/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL Légendes et ceux de Parme
    L'OL Légendes s'offre un bain de foule et une victoire (4-2) 30/11/25
    Afonso Moreira lors d'Auxerre - OL
    OL - Nantes : retrouver enfin le goût de la victoire en Ligue 1 30/11/25
    Youssef El-Arabi, attaquant du FC Nantes
    El-Arabi (Nantes) : "Nos qualités sont très différentes du Maccabi" 30/11/25
    Johann Lepenant avec Nantes.
    Nantes a connu une venue perturbée à Lyon 30/11/25
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Anniversaire des 75 ans : "L'OL, c’est tout pour moi", avoue Tolisso 30/11/25
    Anthony Lopes (Nantes) à la parade contre l'OL
    Cet OL - Nantes marque le premier retour de Lopes à Décines 30/11/25
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Nantes : dernier match de suspension pour Fonseca 30/11/25
    Bryan Meyo et Daryl Benlahlou lors du match U19 OL - Andrézieux
    OL Académie : une de chute pour la réserve en Challenge Espoirs 30/11/25
    Michele Kang présidente de l'OL et de l'OL Lyonnes
    Malgré les chiffres, l’OL a "totalement confiance" en Kang et la direction 30/11/25
    Les légendes de Parme
    Le groupe de Parme pour affronter l’OL Légendes 30/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut