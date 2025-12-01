OL Académie : les U17 limitent la casse à Dijon

Comme les U19 samedi, les U17 de l’OL n’ont pas réussi à s’imposer ce week-end. Les joueurs de Samy Saci ont limité la casse avec un nul face à l’ASPTT Dijon (1-1).

C’est un week-end qui aurait pu et dû confirmer la domination lyonnais dans cette première partie de saison chez les U19 et U17. Finalement, ce fut un week-end sans victoire pour les deux leaders. Samedi, les joueurs de Florent Balmontavaient mordu la poussière à Reims avec une défaite 2-1 et une première place laissée à Clermont, vainqueur dimanche à l’ASPTT Dijon. Un club dijonnais qui a posé bien des soucis aux U17 de l’OL dans le même temps. Malgré une position dans le bas du classement, la formation de Côte-d’Or a accroché les joueurs de Samy Saci avec un nul 1-1. Presque une déception puisque les Dijonnais ont eu la balle de match à la toute dernière minute avec un penalty.

Un point de pris sur Sochaux

Néanmoins, Joël Mbala, le portier lyonnais, a réussi la prouesse de sortir la tentative adverse puis de réaliser une parade dans la foulée pour que l’OL ramène un point. Si la frustration est bien là après avoir ouvert le score par Meguenni à la 53e minute, les Lyonnais peuvent se consoler en se disant qu’ils ont quand même réussi à accroitre leur avance en tête de la poule C. En effet, Sochaux ayant perdu sur la pelouse du FC Lyon, l’OL a désormais cinq points d’avance sur la formation franc-comtoise. Un moindre mal.