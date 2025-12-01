De retour au Parc OL pour la première fois depuis son départ, Anthony Lopes a vécu une soirée spéciale. Le gardien du FC Nantes a pu échanger dans l’intimité du vestiaire après la rencontre, aux côtés d’Alexandre Lacazette, revenu d’Arabie saoudite pour les 75 ans du club.

On se doutait bien que l’émotion serait présente au moment de fouler la pelouse du Parc OL. Il l’a pourtant connue pendant huit saisons, mais pour la première fois, Anthony Lopes la foulait en étant dans le camp adverse. Au moment de son entrée pour l’échauffement, le gardien du FC Nantes a logiquement reçu une belle ovation des deux virages qui ont scandé des "Lopes, Lopes" à plusieurs reprises. Il y avait tout de même un match à jouer dimanche soir et le Portugais a tenté de se créer une carapace pour ne pas se laisser submerger par ses sentiments.

Il n’a rien pu faire sur les trois buts de l’OL, mais Lopes a quand même réussi à mettre en échec son grand ami Corentin Tolisso. Les deux ont eu quelques moments complices durant le match, mais le capitaine lyonnais a buté à deux reprises sur son ancien coéquipier. "Il y avait Antho en face, donc, c'est sûr que j'avais très, très envie de marquer. Au-delà de ça, j'ai envie de marquer tous les matchs. Mais encore un peu plus ce (dimanche) soir, surtout que c'était l'anniversaire du club. J'avais vraiment envie de participer à la fête, entre guillemets, personnellement. Mais voilà, Antho a fait un très bel arrêt sur la fin. Je suis content pour lui par rapport à ça."

Lacazette, un retour tout en discrétion

Une fois que le coup de sifflet final a retenti, Anthony Lopes a quelque peu relâché toute la pression qu’il s’était sûrement mise depuis une semaine. S’il ne s’est pas arrêté pour parler aux suiveurs de l’OL en zone mixte, le gardien aux 489 matchs entre Rhône et Saône avait lâché sa petite larme sur Ligue 1+, mais aussi au moment de saluer ses anciens supporters. Dans l’intimité du vestiaire lyonnais, Lopes a pu se remémorer certains souvenirs avec le staff et certains anciens partenaires, dont un venu tout droit d’Arabie saoudite. En cette journée des 75 ans, Alexandre Lacazette a fait un retour discret au Parc OL, n’étant pas de la cérémonie avec les légendes du club. Après avoir regardé le match en famille dans une loge, l’ancien capitaine a lui aussi fait un passage dans le vestiaire rhodanien.