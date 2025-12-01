Satriano (OL) n’avait plus marqué en Ligue 1 depuis 19 mois

Auteur d’un doublé contre le FC Nantes dimanche soir, Martin Satriano s’est enlevé un poids vis-à-vis de sa situation à l’OL. L’Uruguayen a surtout mis fin à plus d’un an et demi de disette en Ligue 1.

Le soulagement au moment de marquer et le sourire en se présentant face à la presse en disaient beaucoup sur l’état d’esprit de Martin Satriano. Pointé du doigt à juste titre depuis plusieurs matchs à cause de son inefficacité, l’Uruguayen avait avoué à Auxerre que la situation lui pesait. Non pas qu’il n'ait plus confiance en ses qualités, mais bien parce que ses nombreux efforts défensifs n’étaient pas forcément récompensés avec des buts. Car c’est avant tout là que les supporters et le staff de l’OL l’attendent. Finalement, la situation s’est réglée dimanche soir dans les vingt dernières minutes du match contre Nantes (victoire 3-0). Avec un bicyclette puis un centre en retrait bien coupé, l’attaquant a enfin marqué avec son nouveau club en championnat. Une libération pour lui, mais aussi pour tout le groupe rhodanien, qui n’a pas manqué de le célébrer.

17 matchs de suite sans marquer

Comme le disait Cristiano Ronaldo à une époque, est-ce que ces deux buts vont être comme le ketchup et entraîner une longue série ? L’Uruguayen l’espère et ne voudra certainement pas revivre la longue disette qu’il vient de vivre. S’il a dû faire avec une rupture du ligament croisé la saison passée, l’obligeant à faire une saison presque blanche, Martin Satriano n’avait plus marqué en Ligue 1 depuis avril 2024 (avec Brest contre Rennes). En termes de matchs, cela correspondait à 17 matchs de suite sans trouver le chemin des filets en étant présent sur la pelouse. Une série qu’un attaquant déteste par-dessus tout. De quoi comprendre un peu mieux le soulagement.