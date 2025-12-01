Actualités
Martin Satriano buteur lors d'OL - Salzbourg
Martin Satriano buteur lors d'OL – Salzbourg

Satriano (OL) n’avait plus marqué en Ligue 1 depuis 19 mois

  par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Auteur d’un doublé contre le FC Nantes dimanche soir, Martin Satriano s’est enlevé un poids vis-à-vis de sa situation à l’OL. L’Uruguayen a surtout mis fin à plus d’un an et demi de disette en Ligue 1.

    Le soulagement au moment de marquer et le sourire en se présentant face à la presse en disaient beaucoup sur l’état d’esprit de Martin Satriano. Pointé du doigt à juste titre depuis plusieurs matchs à cause de son inefficacité, l’Uruguayen avait avoué à Auxerre que la situation lui pesait. Non pas qu’il n'ait plus confiance en ses qualités, mais bien parce que ses nombreux efforts défensifs n’étaient pas forcément récompensés avec des buts. Car c’est avant tout là que les supporters et le staff de l’OL l’attendent. Finalement, la situation s’est réglée dimanche soir dans les vingt dernières minutes du match contre Nantes (victoire 3-0). Avec un bicyclette puis un centre en retrait bien coupé, l’attaquant a enfin marqué avec son nouveau club en championnat. Une libération pour lui, mais aussi pour tout le groupe rhodanien, qui n’a pas manqué de le célébrer.

    17 matchs de suite sans marquer

    Comme le disait Cristiano Ronaldo à une époque, est-ce que ces deux buts vont être comme le ketchup et entraîner une longue série ? L’Uruguayen l’espère et ne voudra certainement pas revivre la longue disette qu’il vient de vivre. S’il a dû faire avec une rupture du ligament croisé la saison passée, l’obligeant à faire une saison presque blanche, Martin Satriano n’avait plus marqué en Ligue 1 depuis avril 2024 (avec Brest contre Rennes). En termes de matchs, cela correspondait à 17 matchs de suite sans trouver le chemin des filets en étant présent sur la pelouse. Une série qu’un attaquant déteste par-dessus tout. De quoi comprendre un peu mieux le soulagement.

    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 limitent la casse à Dijon
    2 commentaires
    1. Bidibulle
      Bidibulle - lun 1 Déc 25 à 13 h 19

      Son premier but est un coup de ch.tte...

      Le second un vrai but d attaquant, agressif,veloce, incisif.

      Allez gone on continu! Soit notre Cavani! Ca croque mais ca plante!
      Allez!!!

      En plus tout le monde l aime bien... il a le stade pour lui.
      Allez!

      Signaler
    2. RBV
      RBV - lun 1 Déc 25 à 14 h 51

      Il ne lâche rien, il travaille pour l’équipe…certes on voit bien que ce n’est pas un attaquant très technique, mais dans un collectif, il aide énormément.
      Il ne marquera pas un doublé tous les week-ends c’est clair, mais en fin de match quand on aura notre avant-centre titulaire, il sera parfait !
      Perso j’aime bien sa mentalité, en parfaite adéquation avec le groupe de joueurs que la direction sportive a donné au coach. COHÉRENT !

      Signaler

