Actualités
Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
Paulo Fonseca, à l’entrainement de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : c'est officiel, Fonseca peut de nouveau s'asseoir sur un banc en Ligue 1

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Présent dans les tribunes du Parc OL dimanche soir, Paulo Fonseca a vécu le dernier match de sa longue suspension. L'entraîneur portugais sera de nouveau sur un banc de Ligue 1 dimanche prochain pour Lorient - OL.

    Il a fêté les buts de Martin Satriano comme si c'était lui qui les avait inscrits. À l'image de tout le collectif lyonnais, Paulo Fonseca a exulté au moment de voir l'attaquant uruguayen trouver le chemin des filets d'une jolie bicyclette, faisant ainsi le break pour l'OL. Malheureusement, il n'a pas pu partager ce moment avec son groupe et son staff, car le Portugais restait encore suspendu face au FC Nantes. Seulement, le purgatoire a pris fin ce lundi 1er décembre à 0h01. La victoire contre les Canaris était le dernier match vécu en tribunes par Paulo Fonseca.

    Retour à Lorient dimanche soir

    Suspendu à neuf mois d'interdiction de banc en mars dernier, le technicien va enfin pouvoir reprendre du service à 100% cette semaine. Si le club a essayé de gérer au mieux cette absence les jours de match, ce n'est désormais plus que de l'histoire ancienne. Après 23 matchs loin du banc, Paulo Fonseca va reprendre la place qui est la sienne, à compter du prochain rendez-vous de l'OL en Ligue 1. Ce sera dès dimanche prochain à Lorient (20h45). Cela tombe plutôt bien puisque Jorge Maciel, qui assurait l'intérim, sera suspendu en Bretagne.

    1 commentaire
    1. Bidibulle
      Bidibulle - lun 1 Déc 25 à 13 h 10

      Mais...c est trop tot!

      Signaler

