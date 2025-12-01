Ce lundi avait lieu le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France. Pour son entrée en lice fin décembre, l'OL affrontera les voisins de Saint-Cyr Collonges.

Le calendrier du mois de décembre est désormais complet. Si les joueurs de l'OL savent déjà tout ce qui les attend en Ligue 1 jusqu'à la fin janvier 2026, il manquait encore une case à remplir pour 2025. Celle de la Coupe de France et des 32es de finale de la compétition. Après le huitième tour disputé durant le week-end, il était enfin l'heure pour les clubs de l'élite de faire leur entrée dans la compétition. Il faudra attendre le week-end du 21 décembre pour que la partie se joue sur le terrain, mais Paulo Fonseca et ses ouailles sont désormais fixés.

Quel stade pour accueillir ce derby ?

Et comme souvent, la Coupe de France a réservé une belle histoire. Peut-être pas pour l'OL, mais bien pour les voisins de Saint-Cyr Collonges. Pensionnaire de Régional 2, le club de l'ouest lyonnais rêvait secrètement de tomber sur l'ogre lyonnais pour un petit derby rhodanien. Les dirigeants de Saint-Cyr ont donc été entendus avec ce 32e de finale. Reste à savoir où se jouera cette rencontre. Avec les contraintes de la FFF, l'enceinte du club de Régional 2 ne devrait pas être homologuée. Une délocalisation au Parc OL est-elle envisageable sachant que les Fenottes affrontent Fleury le samedi 20 décembre ?