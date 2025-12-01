Actualités
Malick Fofana lors d'OL - Strasbourg
Malick Fofana lors d’OL – Strasbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : Fofana, un retour repoussé ?

  David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Gravement touché contre Strasbourg il y a un peu plus d’un mois, Malick Fofana se balade encore avec des béquilles dimanche soir. Jorge Maciel a été un brin pessimiste sur l’évolution de la blessure du Belge.

    Il y avait beau y avoir les 75 ans du club, il a préféré rester en retrait. Quand Michele Kang et Michael Gerlinger sont sortis féliciter Corentin Tolisso et ses coéquipiers pour la victoire 3-0 contre le FC Nantes, Malick Fofana s’est contenté de rester en retrait au chaud dans les couloirs du Parc OL. Cependant, s’il souhaitait rester discret, la réalité médiatique a vite rattrapé l’ailier belge. Un mois après sa grosse blessure à la cheville lors d’OL - Strasbourg, les supporters attendent avec impatience son retour. Or, il se pourrait bien qu’il soit repoussé de quelques jours ou semaines.

    "Ça n'avance pas au rythme qu'on veut"

    Samedi, en conférence de presse, Paulo Fonseca avait tablé sur une reprise avec le groupe pour "la fin janvier". Le même timing qu’Ernest Nuamah. Seulement, les images captées par Ligue 1+ avec Fofana toujours en béquilles ont créé un peu de crispation dans l’environnement lyonnais. Et ce ne sont pas les propos de Jorge Maciel après la rencontre qui vont rassurer. "Ça avance mais pas au rythme que l'on veut, a regretté l’entraîneur adjoint de Paulo Fonseca. Ça va prendre du temps encore, peut-être en janvier, ou même en février." Pas vraiment les informations que les supporters lyonnais attendaient...

    3 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - lun 1 Déc 25 à 17 h 08

      Surtout qu'il ne se précipite pas, et qu'il revienne tranquillement, pas faire une rechute. On peut faire sans lui jusqu'au 12 mars. Faut qu'il soit prêt pour ce jour là (le 8ème d'Europa League)

      Signaler
    2. olympiklyon
      olympiklyon - lun 1 Déc 25 à 17 h 15

      Je trouve pas ça long qu'il ait toujours la cheville immobilisée, un mois après la blessure qui a nécessité une intervention chirurgicale.

      Signaler
    3. Juni38
      Juni38 - lun 1 Déc 25 à 17 h 20

      Ils ont peut être l'habitude de voir ces athlètes revenir vite après de grosses blessures , mais il n'est pas près de trotter , au moins pas avant février .
      Il va vouloir forcer pour revenir vite car il ambitionne le mondial , mais attention à ne pas se précipiter .

      Signaler

