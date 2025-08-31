Longtemps moribond face à un OM réduit à 10, l'OL a trouvé la faille sur un énième centre. Leonardo Balerdi a inscrit l'unique but contre son camp (1-0).

Après avoir passé les tests contre Lens (0-1) et Metz (3-0), l’OL grimpait d’un cran ce dimanche. Un choc face à l’OM, l’un des principaux rivaux, et qui se pose en candidat au podium. En face, il opposait son bilan immaculé de deux victoires sans prendre de but. Mais le contexte a brusquement changé vendredi, avec le départ de Georges Mikautadze pour Villarreal, ce qui privait l’Olympique lyonnais d’un numéro 9 référencé pour cette affiche.

Paulo Fonseca a donc innové, avec Adama Karabec dans une position hybride et les projections de Corentin Tolisso dans l’axe, qui s’occupait aussi du travail de remise. Ce fut d’abord laborieux durant cinq minutes, avant que les Rhodaniens ne prennent la main sur la partie, dominant le reste du premier acte assez largement.

L'OL mention très bien en première période...

Le carton rouge de CJ Egan-Riley a évidemment impacté le déroulé de la rencontre, mais avant cette faute sur Malick Fofana (29e), le Belge et les siens ont eu de réelles opportunités. Il y a d’abord ce penalty justement annulé sur Abner (20e), qui s’était signalé face à Gerenimo Rulli auparavant (14e). Puis un but refusé au Brésilien pour un hors-jeu. En supériorité numérique, les coéquipiers de Moussa Niakhaté ont poussé, à l’image des tentatives de Tanner Tessmann (39e) et Fofana (45e+3), sans oublier cette nouvelle réalisation non accordée juste avant la pause suite à un corner.

Il manquait le plus dur à l’OL après 45 minutes, à savoir ouvrir la marque. Mais il a fait preuve moins d’imagination pour contourner une défense phocéenne à cinq après le repos. Rémy Descamps s’est même interposé sur un contre à l’heure de jeu et à la 68e minute pour sauver les siens. Moins en maîtrise, les Lyonnais s’évertuaient à multiplier les centres improductifs, pour la majorité.

... Moins en maîtrise ensuite, mais encore 2e de Ligue 1

Tombés dans le rythme voulu par l’OM, ils ont enfin concrétisé l’un des nombreux ballons aériens, d’abord par Nicolas Tagliafico, puis par Pavel Šulc, qui a poussé Leonardo Balerdi à l’erreur (1-0, 88e).

Une action qui pèse lourd car avec ce résultat, les septuples champions de France enchaînent un troisième succès de rang et compte neuf points après trois journées. À l’aube de la première la trêve internationale, les voilà deuxièmes de Ligue 1, à égalité avec le PSG mais devancés à la différence de buts. Rendez-vous à Rennes dans deux semaines