Longtemps moribond face à un OM réduit à 10, l'OL a trouvé la faille sur un énième centre. Leonardo Balerdi a inscrit l'unique but contre son camp (1-0).
Après avoir passé les tests contre Lens (0-1) et Metz (3-0), l’OL grimpait d’un cran ce dimanche. Un choc face à l’OM, l’un des principaux rivaux, et qui se pose en candidat au podium. En face, il opposait son bilan immaculé de deux victoires sans prendre de but. Mais le contexte a brusquement changé vendredi, avec le départ de Georges Mikautadze pour Villarreal, ce qui privait l’Olympique lyonnais d’un numéro 9 référencé pour cette affiche.
Paulo Fonseca a donc innové, avec Adama Karabec dans une position hybride et les projections de Corentin Tolisso dans l’axe, qui s’occupait aussi du travail de remise. Ce fut d’abord laborieux durant cinq minutes, avant que les Rhodaniens ne prennent la main sur la partie, dominant le reste du premier acte assez largement.
L'OL mention très bien en première période...
Le carton rouge de CJ Egan-Riley a évidemment impacté le déroulé de la rencontre, mais avant cette faute sur Malick Fofana (29e), le Belge et les siens ont eu de réelles opportunités. Il y a d’abord ce penalty justement annulé sur Abner (20e), qui s’était signalé face à Gerenimo Rulli auparavant (14e). Puis un but refusé au Brésilien pour un hors-jeu. En supériorité numérique, les coéquipiers de Moussa Niakhaté ont poussé, à l’image des tentatives de Tanner Tessmann (39e) et Fofana (45e+3), sans oublier cette nouvelle réalisation non accordée juste avant la pause suite à un corner.
Il manquait le plus dur à l’OL après 45 minutes, à savoir ouvrir la marque. Mais il a fait preuve moins d’imagination pour contourner une défense phocéenne à cinq après le repos. Rémy Descamps s’est même interposé sur un contre à l’heure de jeu et à la 68e minute pour sauver les siens. Moins en maîtrise, les Lyonnais s’évertuaient à multiplier les centres improductifs, pour la majorité.
... Moins en maîtrise ensuite, mais encore 2e de Ligue 1
Tombés dans le rythme voulu par l’OM, ils ont enfin concrétisé l’un des nombreux ballons aériens, d’abord par Nicolas Tagliafico, puis par Pavel Šulc, qui a poussé Leonardo Balerdi à l’erreur (1-0, 88e).
Une action qui pèse lourd car avec ce résultat, les septuples champions de France enchaînent un troisième succès de rang et compte neuf points après trois journées. À l’aube de la première la trêve internationale, les voilà deuxièmes de Ligue 1, à égalité avec le PSG mais devancés à la différence de buts. Rendez-vous à Rennes dans deux semaines
Celle-là, elle est pour Tanguy DESMARET !.
Que le courage, puis la joie éternelle soient avec toi. ♥️
@Hannibal LectOL: +69
👍👏👏
Quel soulagement ! Pas autant que le maintien du club en Ligue 1, mais que ce fut dur à 11 contre 10 pendant plus d'une heure...
Allez, on va dire peu importe, surtout face à Marseille - 10e après cette journée -, d'autant que ça fait 5 buts marqués en trois matchs pour trois victoires, et cerise sur le gâteau, nous sommes la seule équipe avec zéro but encaissé !
On gagne sur un csc mais ça fait 3 pts. C'est mérité sur l'ensemble du match.
Petit Marseille quand même.
Hé Juni, ils jouaient à 10...
@JUNi DU 36 : comme j'avais dit précédemment, on prend les points
Même sur un CsC du genou ..
Toitoi ça veut rien dire, c'est déjà arriver qu'on perde des matchs en supériorité numérique.
Yes dragon 👍
Tout à fait Juni, mais il n'empêche que cela n'aurait sans doute pas été le même match s'ils avaient joué à onze.
Plus souvent perdus qu'on n'en a gagnés en infériorité numérique.
Oui mais on le mérite... en face c’était des fantômes et l’an passé souviens toi on domine et ils gagnent. J’échangeais avec un pote supporter de l’OM qui vit au Japon et s’est levé a 3h45 pour voir le match et il était blasé... il me disait on est nul pas 3 passes de rang....
On est cohérent, 3 matchs sans prendre de but et ce que j’adore c’est l’atmosphère dans cette équipe, tu vois que les mecs sont soudés et vivent bien ensemble.
Je pensais a un nul avant le match mais 1-0 sans attaquant ,je valide. Apres a 11 contre 10 pendant 70 minutes a domicile , c est la moindre des choses.
@poussin : non, ce n'est pas la moindre des choses quant tu n'as plus de pointe et que ton attaquant vedette, Fofana, sort sur blessure...
... Et c'est un bel hommage à Bernard LACOMBE également.
@Hannibal LectOL : +69
On est solide et dur a bouger, point très positif de la soirée
On va gagner des matchs sur le score de 1 a 0 cette saison, je l'annonce
Fonseca nous a fait du Diego simeone ce soir 💪👏
@j.f.ol : si on peut gagner les matches 1-0 comme le MHSC en 2011, je pense que tout le monde prend ...
Nous manque un grand neuf comme Giroud pour être champion
Même comme cela on prends
Merci les gones
Franchement un bon match
Je pensais qu’on pouvait jouer toute la nuit sans marquer
Merci le bord de nous ramener un attaquant svp
L’équipe travail bien, ça joue bien il méritent un buteur
Mais on a pas marqué... c’est Balerdi 😂😂
bon et bien celle là elle fait du bien, ça aura été dur dur même à 11 vs 10
les trois points sont là c'est le principal.
merci et allez l'OL...
Les trois points ,mais que d'efforts et d'occasions parce que l'on a perdu un renard des surfaces.....et oui Mikau , c'est dans un match tel celui ci que l'on voit déjà ton absence..........
Je suis épuisé mais heureux. Un milieu de terrain fort, une défense solide, un Fofana en feu.
Bravo aux dirigeants (très critiqués) et aux joueurs! Une vraie équipe.
En fin de match je me suis dit, que les sardines allaient marquer sur un contre.
Quel plaisir le csc de Balerdi, lui qui avait marqué la saison dernière.
c'est bon pour le moral et la cohésion de l'équipe.
Franchement j'ai l'impression de voir une meilleure équipe que celle de l'année dernière.
Plus complète, plus cohérente....et plus hargneuse.
un peu moins créative mais pour le reste je suis okay
Manque juste un avant-centre.
Cheyroux sort de ce corps
Héhé ! Mais faut dire que c'est quand même mieux d'avoir un vrai numéro 9...
Mikau qui fete la victoire avec l'equipe et les BG
Trés soulagement pour gagner contre OM malgré "laborieux" contre à 10 ! On joue sans le vrai 9, bravo à nos joueurs qui ont essayé jouer ce match. Ca fait du bien 9/9
Je repete, Tyler Morton est notre Guimaraes ( OLvictory et Toitoi m'ont corrigé au lieu de Paqueta ) !
Karabec me plait beaucoup à droite, ses centres sont tres intéressant mais le probleme on a pas le 9 comme Raï ou Kluivert .. Tagliafico aurait pu notre 9 , il bute souvent !
Niakhaté, il est vraiment bon !
Bravo les lyonnais ! Allez OL !
J'espere que la blessure de Fofana n'est pas trop grave, vu il reclame remplacer.
Quel pied de taper ce club de ....
Jouissif !
En prime, la tronche de De Zerbi.
Pour moi ce résultat vaut 10 points !
MERCI LES GONES ! 👏💪
9 points sur 9, épicétou .😜
Epicetou bien d'accord Dédé
Le petit Merah qui chante "qui ne saute pas...." !!!! 🙂
La saison va être compliquée mais il y a une équipe (dont solidarité entre joueurs) qui se crée !!!
Le petit merah dans un gros match, compliqué
A revoir évidemment mais très tendre le gamin
Passage en salle de muscu a prévoir
L honneur est sauf. Trouvé nous un attaquant en 24 h maintenant.
Celle là elle fait du bien car j'étais pas hyper serein à la mi temps.
Mais karabec, je l'aime bien, il a une qualité de centre qui est très intéressante. Il va nous apporter des situations.
Par contre Sulc, faut qu'il se calme un peu, il fait trop de fautes.
Morton Tessman, c est complémentaire.
Aussi niakhate il a été super bon ce soir, impeccable, comme depuis le début de saison,
Enfin, Descamp a encore fait le job et nous a sorties 2 superbes parades, dont une sur la talonade de traore.
Mais on peut se le dire, 9 pts de priser surtout les marseillais ont 3 pts sur 9 😂de leur
Tessman - Morton ça tourne bien quand même. 23 et 22 ans. De quoi voir loin si on ne vend pas tout le monde à chaque mercato.
C'est vrai, Tyler bonifie Tanner.
On gagne, quelle joie !!...
Mais sans 9, ça ne sera pas possible toute la saison.
Par ailleurs, énorme match de Niakhaté !
24 ans qu’on n’avait pas gagné nos 3 premiers matchs de championnat ! C’est beau
Exact Valbranque, 24 ans c'était le début d'un belle aventure pour le club.
Cette saison Tout le monde nous voyait en L2, que l'OL avait fait des mauvais recrutements car pas le club n'avait pas d'argent.
Va falloir revoir vos soustractions, les gars 😉
Ça ne fait pas 24 ans, ça fait 44 ans!
J’ai pas dit première division, simplement championnat 😉
Heu... pas souvenir qu'on était en L2 en 2001 ^^'
L'OL seule equipe a pas avoir pris de but....
On s'est fait peur, j'ai cru au même scénario que l'année dernière avec un Letexier lamentable, deux contres marseillais où on a vraiment eu chaud et une suite de corners qui font toujours peur.
Une soirée parfaite pour un bel hommage à Lacombe, Mikau et au petit jeune malade pour qui j'ai une pensée très forte.
Sur le but Rulli il doit tellement prendre rouge pour sa faute sur Tagliafico.
Gagner des matchs 1-0 c’est la clé des équipes qui réussissent !
Moi j’y crois cette saison
Encore plus avec un buteur
Surtout avec un buteur !
Ça a été très dur sans 9... Malheureusement..
Ça fait plaisir de voir Michèle à fond dans nos matchs !
Dommage cette histoire de fair play financier qui n'est appliqué qu'à l'OL..
Ça fait tellement plaisir d'entre Pierre Émile en fin de match, amer, qui est déçu de perdre ici... Haha..
J'ai cru qu'on y arriverait pas, mais je suis tellement heureux du résultat.
Encore un super match de notre coach George Maciel 🙂
*Pierre-Emerick ?
Non non c'était bien Pierre Émile interviewé en fin de match..
Pierre Emeric faisait la tronche en tribune mais on l'a pas entendu
Aaah oui, Pierre-Emile Hojbjerg !
Quelle communion avec le public !! Les joueurs ne voulaient pas regagner le vestiaire. Queen Michele au bord du terrain.Magnifique soirée pleine d’émotions. Allez, on signe Sinayoko demain et la vie sera vraiment belle.🙏
Dire que le carton rouge a "impacté le déroulé de la rencontre" pas d'accord
Si on manque sur l'action ca impacte tout pareil
Bravo nos LYONS
Et sur ligue 1 plus on ne parle que de l OM c’est vraiment honteux !!!
Bravo les gones !!... Et on est toujours prem's, à égalité avec les quatarois, mais eux on ne les compte pas !^^
Félicitation à l'équipe, on gagne contre les sardines certes à 10 contre 11, mais cela n'enlève rien à la joie de cette victoire... Petit score mais grand résultat, quel kiff ce soir, je savoure 😉
Ahou ! ahou ! ahou ! Les lyonnais qui vont chanter et scander le nom de Mikau, présent avec eux, en communion avec les supp, très belle image et très bel hommage pour Bernard Lacombe, ce soir on fête les attaquants qui nous manquent ! 👍👍
Pourtant c'était criant le déséquilibre avec l'absence d'un 9 devant, le nombre de centres important que nos joueurs ont effectué ont plutôt fait briller Rulli ce soir, heureusement que l'équipe était volontaire et présente sur presque toutes les tentatives. Mais un vrai attaquant aura manqué...
Un grand merci au côté gauche de l'équipe, surtout en première mi-temps, que je nommerai presque hommes du match tellement Vinicius Abner aura été à la hauteur de Malick ce soir, les deux au top avant la sortie de ce dernier.
Mais s'il faut désigner l'homme du match sur l'intégralité de la rencontre, alors je citerai Tyler Morton, qui malgré des corners pas suffisamment tendus avec cette nouvelle tactique des joueurs de partir tous du fond opposé de la surface, aura été très important dans la récup et la distribution du ballon.
Bravo encore à l'OL, on vous aime !!
Et bravo à notre goal, Rémi Descamp qui donne tout !
La compétition va être rude entre les gardiens. J'espère qu'ils se tirent tout les deux vers le haut.
Bien sûr qu'il faut un neuf mais il faudra quand même progresser sur les centres car sur le nombre qu'on a eu il y en a très peu qui étaient correctement effectués;
Je rigole bien en regardant l'EDS. Leurs 3 premiers sujets : l'OM en crise, Greenwood flop, Rabiot vers Milan. Et ensuite seulement on parle de Lyon coleader.
Ça met la rage et c'est jouissif en même temps.
idem je regarde pour me marrer , ils ne parlent QUE de l'om !
la performance de l'ol ?
ils n'en disent pas un mot !!
Fin du match du Barça à suivre
Plus intéressant que cette bande de tocards
Ce n'est pas normal qu'ils ne parlent pas de nous - quoique, l'OM a toujours plus attiré L'Equipe que l'OL, sauf quand nous sommes dans la panade - mais il faut quand même souligner que nous avons peiné à 11 contre 10 pendant la majorité du match et que notre victoire est somme toute logique à la maison dans ces circonstances, même si nous n'avions pas de 9 de métier.
ah bon Toitoi ?
Et qui est censé jouer la ligue des champions , c'est l'OL ?
Ils sont censés jouer la Ligue des champions à 11, pas à 10.
Tous Lacombe ce soir et mon gentil Georges 🎁🎉
Au-delà des 9 points qui sont bons à prendre, je retiens surtout qu'il y a les victoires contre Lens et l'OM et je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'équipes qui gagneront contre ces deux équipes. Il faudra donc également faire le boulot contre les autres. Pour le moment les recrues font plaisirs (Merah également car même s'il est encore un peu tendre, il a une très belle lecture du jeu en plus de sa technique).
Il faudra aussi faire tourner sur les matchs car avec l'Europe ça va être compliqué de miser que sur un onze type.
Maciel annonce après match qu'ils travaillent depuis mardi pour jouer sans Mikau
Un petit coucou au détracteurs de Fonseca
C bon on a fait 3 match fab le boulet
Je t'attends en mai.👋☔🟥🟦✌️😎
C'est surtout qu'on a changé la moitié de l'équipe par rapport à l'année dernière
Maciel:" on a 9 points avec le mercato ouvert"
" on va recruter des joueurs qui comprendront la mentalité pour jouer aujourd'hui à l'OL."
Comme pendant les matchs de prépa , c'est solide ils ne prennent pas de buts ( contre le bayern les deux marqués par les allemands sont entachés d'hors jeu ) .
C'est ouf car ce sont les mêmes défenseurs mais ça joue beaucoup mieux au milieu pour défendre cette saison , et un certain morton n'y est pas étranger ( plus les progrès de tessman qui est très bon maintenant )
Il est clair que la lenteur de nos milieux l'an dernier pénalisait l'organisation défensive , notamment matic et veretout
Tolisso-Tyler-Tessmann c'est fort !
Les 3T c'est le nouvel avenger
✌️😎🟥🟦
Georges reviendra?🥲🟥🟦🥲