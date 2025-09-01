OL - Mercato : Satriano - Mikautadze, la croisée des destins

Ce dimanche, Martin Satriano et Georges Mikautadze ont assisté à la victoire de l'OL face à l'OM (1-0). L'un va s'engager, l'autre quitté l'Olympique lyonnais.

Le football est parfois assez coquin. Dimanche, lors du choc entre l'OL et l'OM (1-0). Georges Mikautadze est venu une dernière fois profiter du stade et des supporters avant son transfert à Villarreal. Le Géorgien a été acclamé et célébré comme rarement pour un joueur n'ayant qu'une seule saison professionnelle sous les couleurs lyonnaises.

Évidemment, l'avant-centre a une histoire particulière avec le club. C'est l'équipe de sa ville, celle dans laquelle il a passé sa jeunesse, avant de partir une première fois à Saint-Priest car jugé trop frêle et soumis à une rude concurrence. Revenu à l'été 2024, il aurait pu (dû) prendre la succession d'Alexandre Lacazette, et il aurait d'ailleurs adoré le faire.

Satriano, le premier des deux renforts offensifs

Mais les réalités économiques nous privent régulièrement de belles histoires. C'est en Espagne que le footballeur de 24 ans va désormais essayer de briller. Pour le remplacer, ou du moins occuper ce rôle de buteur, les Rhodaniens souhaitent recruter deux éléments. Dont l'un s'appelle Martin Satriano (24 ans).

Le Lensois va être prêté avec une option d'achat, et il aura à cœur de relancer sa carrière. Freiné par une rupture des ligaments croisés lors de l'exercice 2024-2025, il n'a joué que sept rencontres. Lui aussi était dans les tribunes pour assister à la rencontre, et se faire un premier aperçu de ce qui l'attend. Non pas après la trêve internationale, puisque l'OL ira à Rennes, mais le week-end du 20 septembre avec la réception d'Angers.