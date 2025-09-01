Actualités
Georges Mikautadze était présent au stade dimanche pour OL - OM
Georges Mikautadze était présent au stade dimanche pour OL – OM (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : grand absent face à l'OM, Mikautadze ovationné par tout un stade

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Il était LE grand absent pour le choc face à l'OM (1-0). Présent dans les tribunes du Parc OL dimanche, Georges Mikautadze a été chaudement salué par les supporters.

    Lorsqu'on a remarqué sa présence au milieu de la première période, nous n'avons pas pu nous empêcher de nous demander ce qu'aurait donné cet OL - OM (1-0) avec lui. Georges Mikautadze s'est peut-être lui aussi posé la question en voyant lors du premier acte les offensives lyonnaises ne pas se conclure. Et après la pause, la multitude de centres dans véritable numéro 9 pour les reprendre nous a longtemps fait croire qu'il n'y aurait finalement pas de vainqueur lors de ce choc des Olympiques.

    Puis tous ces dépassements de fonction ont fini par payer, avec Nicolas Tagliafico pour reprendre une déviation de Tanner Tessmann, et Pavel Šulc pour pousser Leonardo Balerdi à l'erreur. Pour la plus grande joie de Mikautadze et des 52 000 spectateurs présents.

    Il a fêté ce succès avec le stade et ses ex-coéquipiers

    Avant ce but, le public n'en avait d'ailleurs presque que pour lui. Il est apparu sur les écrans géants à la 53e minute, lorsque Malick Fofana s'apprêtait à sortir. Son nom a alors été repris en chœur par tout le stade pendant plusieurs secondes, et le Géorgien, grand sourire aux lèvres, a rendu ces marques d'affection en saluant ses désormais anciens supporters.

    Après la partie, le buteur, qui filera ce lundi à Villarreal, où l'attend un nouveau défi, a rejoint ses ex-coéquipiers sur la pelouse. Il a fêté avec eux le succès et pris une dernière photo souvenir avec tout le groupe reprenant sa fameuse célébration des lunettes.

    "L'institution et le club passent avant tout"

    L'attaquant a par ailleurs tenu un discours devant la tribune du virage nord. "Je voulais vous remercier pour l'année passée et ce début de saison. Tout le monde le sait, je vais partir de Lyon avec le cœur très lourd. Je voulais, comme je l'ai toujours dit, marquer l'histoire ici. Mais le football, c'est comme ça. L'institution et le club passent avant tout", a-t-il glissé, micro à la main, et non sans émotion. Un (trop) court chapitre de l'histoire entre Mikautadze et l'OL s'est ainsi refermé.

    à lire également
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    Comment sans numéro 9, l'OL a perturbé l'OM (1-0)
    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - lun 1 Sep 25 à 8 h 16

      Il reviendra comme l'a fait Coco et Alex , je parie un billet !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    Comment sans numéro 9, l'OL a perturbé l'OM (1-0) 08:45
    Georges Mikautadze était présent au stade dimanche pour OL - OM
    OL : grand absent face à l'OM, Mikautadze ovationné par tout un stade 08:10
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    Ligue 1 : l'OL suit le rythme du PSG 07:30
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
    OL : deux arrivées attendues, peu, voire pas de départ(s)... Louis-Jean fait le point sur le mercato 06:45
    Corentin Tolisso (OL) devant Angel Gomes (OM)
    Tolisso après OL - OM (1-0) : "Il faut rester humble car on revient de loin" 31/08/25
    Malick Fofana (OL) et Leonardo Balerdi (OM)
    OL - OM (1-0) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir 31/08/25
    En supériorité numérique pendant 1 heure, l'OL finit par faire craquer l'OM (1-0) 31/08/25
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - OM : Merah titulaire, Karabec en pointe 31/08/25
    d'heure en heure
    Pour Mathieu Valbuena, l'OM "a plus à perdre" que l'OL ce dimanche 31/08/25
    Ballons terrain d'entraînement de l'OL
    OL : dans ces pays, le mercato va s'étirer 31/08/25
    Sofie Svava contre Francfort
    OL Lyonnes : les Fenottes de retour mardi à l'entraînement 31/08/25
    Quand l'OL affrontait l'OM avec Rayan Cherki numéro 9 31/08/25
    Hamed Junior Traoré (OM)
    L'OM avec sa recrue Hamed Junior Traoré face à l'OL 31/08/25
    Jordan Veretout (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM)
    OL - OM : un duel à l'issue incertaine 31/08/25
    Paulo Fonseca observant le match Strasbourg - OL
    OL : Fonseca "compte les jours" avant la fin de sa suspension 31/08/25
    Pavel Sulc lors de l'amical OL - FBBP01
    OL - OM : Karabec ou Šulc, qui pour jouer numéro 9 ? 31/08/25
    Pour le match face à l'OM, l'OL commercialise de nouvelles places 31/08/25
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL académie : samedi mitigé pour les U17 et les U19 31/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut