Il était LE grand absent pour le choc face à l'OM (1-0). Présent dans les tribunes du Parc OL dimanche, Georges Mikautadze a été chaudement salué par les supporters.

Lorsqu'on a remarqué sa présence au milieu de la première période, nous n'avons pas pu nous empêcher de nous demander ce qu'aurait donné cet OL - OM (1-0) avec lui. Georges Mikautadze s'est peut-être lui aussi posé la question en voyant lors du premier acte les offensives lyonnaises ne pas se conclure. Et après la pause, la multitude de centres dans véritable numéro 9 pour les reprendre nous a longtemps fait croire qu'il n'y aurait finalement pas de vainqueur lors de ce choc des Olympiques.

Puis tous ces dépassements de fonction ont fini par payer, avec Nicolas Tagliafico pour reprendre une déviation de Tanner Tessmann, et Pavel Šulc pour pousser Leonardo Balerdi à l'erreur. Pour la plus grande joie de Mikautadze et des 52 000 spectateurs présents.

Il a fêté ce succès avec le stade et ses ex-coéquipiers

Avant ce but, le public n'en avait d'ailleurs presque que pour lui. Il est apparu sur les écrans géants à la 53e minute, lorsque Malick Fofana s'apprêtait à sortir. Son nom a alors été repris en chœur par tout le stade pendant plusieurs secondes, et le Géorgien, grand sourire aux lèvres, a rendu ces marques d'affection en saluant ses désormais anciens supporters.

Un nouveau moment hors du temps sur Ligue 1+.



Le peuple lyonnais célèbre son roi @MikautadzeG 🙏 pic.twitter.com/uPTlx5nHbi — L1+ (@ligue1plus) August 31, 2025

Après la partie, le buteur, qui filera ce lundi à Villarreal, où l'attend un nouveau défi, a rejoint ses ex-coéquipiers sur la pelouse. Il a fêté avec eux le succès et pris une dernière photo souvenir avec tout le groupe reprenant sa fameuse célébration des lunettes.

"L'institution et le club passent avant tout"

L'attaquant a par ailleurs tenu un discours devant la tribune du virage nord. "Je voulais vous remercier pour l'année passée et ce début de saison. Tout le monde le sait, je vais partir de Lyon avec le cœur très lourd. Je voulais, comme je l'ai toujours dit, marquer l'histoire ici. Mais le football, c'est comme ça. L'institution et le club passent avant tout", a-t-il glissé, micro à la main, et non sans émotion. Un (trop) court chapitre de l'histoire entre Mikautadze et l'OL s'est ainsi refermé.