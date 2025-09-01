Ligue 1 : l'OL suit le rythme du PSG

Ils sont deux à réaliser le trois sur trois. Paris, mais c'était attendu, pour l'OL, moins. Il est la dernière équipe à suivre le rythme pour le moment.

Cela ne durera pas éternellement, mais l'OL peut aujourd'hui dire qu'il fait presque aussi bien que le PSG. Après trois journées, les deux équipes comptent neuf points. Les Parisiens sont finalement en tête pour leur meilleure attaque, mais les Rhodaniens peuvent s'enorgueillir de ne toujours pas avoir concédé le moindre but en 270 minutes. Une performance qui a de quoi surprendre lorsqu'on compare avec la saison passée.

Mais cette équipe semble complètement transformée sur ce début d'exercice. Solidaire, faisant preuve d'abnégation, elle a aussi dominé dans le jeu l'OM dimanche, même si ce dernier était réduit à 10. Tout ne fut pas parfait, surtout après la pause, mais elle a été récompensée par le but contre son camp de Leonardo Balerdi dans les derniers instants (1-0).

Lille à deux longueurs de l'OL, Monaco et Strasbourg à trois

Rappelons que les septuples champions de France (2002-2008) n'avaient plus réalisé un tel départ depuis 1981-1982. Ils avaient alors remporté leurs quatre premières sorties. Ce que leurs successeurs peuvent espérer égaler lors de la prochaine journée.

Un parcours qui place donc le club lyonnais sur le podium après trois matchs. Deuxièmes, les hommes de Paolo Fonseca sont devant Lille (sept unités), et plusieurs formations à six points. On retrouve Monaco, Lens, Strasbourg et Toulouse. Il faut maintenant se concentrer sur les dernières heures avant la fermeture du marché des transferts pour les dirigeants. Chez les joueurs, le sentiment du devoir accompli, on se tourne vers la trêve internationale, avant de penser à Rennes dans 15 jours.