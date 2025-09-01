Ligue 1 : l'OL suit le rythme du PSG

Ils sont deux à réaliser le trois sur trois. Paris, mais c'était attendu, pour l'OL, moins. Il est la dernière équipe à suivre le rythme pour le moment.
Cela ne durera pas éternellement, mais l'OL peut aujourd'hui dire qu'il fait presque aussi bien que le PSG. Après trois journées, les deux équipes comptent neuf points. Les Parisiens sont finalement en tête pour leur meilleure attaque, mais les Rhodaniens peuvent s'enorgueillir de ne toujours pas avoir concédé le moindre but en 270 minutes. Une performance qui a de quoi surprendre lorsqu'on compare avec la saison passée.
Mais cette équipe semble complètement transformée sur ce début d'exercice. Solidaire, faisant preuve d'abnégation, elle a aussi dominé dans le jeu l'OM dimanche, même si ce dernier était réduit à 10. Tout ne fut pas parfait, surtout après la pause, mais elle a été récompensée par le but contre son camp de Leonardo Balerdi dans les derniers instants (1-0).
Lille à deux longueurs de l'OL, Monaco et Strasbourg à trois
Rappelons que les septuples champions de France (2002-2008) n'avaient plus réalisé un tel départ depuis 1981-1982. Ils avaient alors remporté leurs quatre premières sorties. Ce que leurs successeurs peuvent espérer égaler lors de la prochaine journée.
Un parcours qui place donc le club lyonnais sur le podium après trois matchs. Deuxièmes, les hommes de Paolo Fonseca sont devant Lille (sept unités), et plusieurs formations à six points. On retrouve Monaco, Lens, Strasbourg et Toulouse. Il faut maintenant se concentrer sur les dernières heures avant la fermeture du marché des transferts pour les dirigeants. Chez les joueurs, le sentiment du devoir accompli, on se tourne vers la trêve internationale, avant de penser à Rennes dans 15 jours.
C'est beau et parait assez costaud , maintenant faudra voir comment elle réagit sur des coups du sort liés aux rencontres ( blessures, expulsions, absences sur cartons jaunes accumulés ) etc.....
QSG est au dessus sur la qualité des joueurs mais question mental reste à savoir si on ne peut pas faire jeu égal et qui sait !
Quelle bonheur d'aller bosser ce matin, même à velo sous la flotte!
J'ai eu peur que Letexier nous empêche de gagner hier (2 buts refusés pas evident surtout le hors jeu qu'on a jamais revu, la prise de judo dans la surface qui méritait 1000 fois penalty) et puis ya ce coup du sort (merci Tagliafico, merci Sulc et merci Balerdi)
Bon 9/9 j'avais jamais vu ça, profitons!
Mais surtout restons humble nous allons dorénavant être tres attendu, donc restons soudé, un collectif est en train de naitre, mais vraiment je pense que le plus dur commence.
Bonne journée à tous!
Il ne faudrait pas trop s'enflammer sur le PSG, on a juste battu une équipe de l'OM qui doute et qui était à 10.
C'est bien, mais on ne sera pas régulier sur la saison, le PSG a les moyens d'être régulier tout le temps.
Salut OLV clairement le qatar faut meme pas l'évoquer.
Ya leur championnat, (la coupe du monde des clubs qu'ils ont eux meme inventé, la C1 dont ils ont changer la formule et la L1 mais la ils sont tout seul) et ya le nôtre ou on se contenterai aisément de finir dans les 6..
Donc le qatar franchement c'est le cadet de mes soucis et puis qatar rime avec Pogacar.
Et avec lascar… 😆
Ce début de saison inespéré confirme une fois de plus que le foot est extraordinaire par son incertitude, plus encore que les autres sports collectifs.
A la fin c'est toujours un gros qui gagne, mais un moins gros peut rivaliser un temps, et chaque année ou presque une équipe inattendue finit bien placée ( et souvent une bonne équipe sur le papier se retrouve dans les profondeurs du classement)
Si tu respectes les fondamentaux du sport collectif, une défense solide, une solidarité sans faille et beaucoup d'énergie, tu commences à exister. Si quelques talents émergent et si, en plus, la chance te sourit, la dynamique positive s'enclenche...
Je parle comme si l'OL était devenu un petit club, ce qui n'est pas vrai. Même avec la forte réduction des dépenses l'OL reste un gros club dans un championnat qui s'appauvrit. Un gros club par les moyens financiers, par le public, et aussi par son centre de formation qui souffre mais qui continue de sortir des pépites chaque saison.
Et on constate, une fois de plus, que la différence de niveau entre un joueur moyen/bon payé cher ou très cher et un joueur moyen/bon payé pas cher est infime, inexistante souvent.
Après des années de sous-performances par rapport aux moyens engagés, depuis 2020 disons, l'OL en réduisant nettement son train de vie va peut-être garder le même niveau, voire, ce qui serait extraordinaire, aller plus haut au classement.
Va savoir.
Excellente analyse.
Je rajouterai le travail de Fonseca et de son staff.
A chaque "épopée" d'une équipe moyenne il y a forcément une place prépondérante du coach.
Certes il n'y a que 3 journées mais on a vu ce travail collectif dès les matchs amicaux qui étaient aboutis collectivement. 2 ou 3 renforts aujourd'hui ne seraient pas de trop car on ne pourra pas joués sur tous les tableaux avec un effectif réduit. Un avant-centre ok mais je pense qu'au milieu ça peut faire juste.