Et si l'OL installait une concurrence entre Descamps et Greif ?

Descamps a enchaîné un troisième clean-sheet face à l'OM. La question d'une concurrence avec Greif est légitime pour la suite de la saison.
La hiérarchie peut-elle être bousculée ? L'entraîneur adjoint, Jorge Maciel, préfère parler d'émulation. Même remplaçant, la porte est ouverte tant que les membres du groupe restent concernés et impliqués. Dans le dossier Rémy Descamps - Dominik Greif, il s'est exprimé sur une potentielle concurrence entre les deux portiers en conférence de presse après la victoire contre l'OM (1-0).
"Je pense que la France est le seul championnat au monde dans lequel le gardien numéro 1 est toujours le numéro 1 sans qu'il n'y ait de conditions. Pourquoi ?, s'est-il interrogé. Les gens ne se posent jamais la question d'une concurrence entre les gardiens dans l'Hexagone, c'est rare. On est très contents (de Descamps), ce n'est pas facile de faire des clean-sheets, c'est la troisième fois pour lui cette saison. Il a encore fait une parade décisive. C'est notre jeu qui leur demande beaucoup de choses. Faire des arrêts et le jeu au pied".
Ce n'est pas onze joueurs, mais le groupe entier.
L'adjoint de Paulo Fonseca en a ensuite profité pour préciser que le onze de départ n'est pas gravé dans le marbre. Tant que chaque joueur prouve à l'entraînement et sur le terrain, cela entraîne une force collective. "En général, c'est cela que l'on attend des footballeurs. Qu'ils soient titulaires ou non, il faut qu'ils s'engagent au maximum car cela oblige le joueur remplaçant à pousser. Cela reste ouvert pour tout le monde", a-t-il poursuivi.
Cet état d'esprit collectif, c'était peut-être la formule idoine qui manquait aux Lyonnais ces dernières saisons pour performer ? Réponse dans les semaines et mois à venir.
En vrai, je comprends cette volonté de recruter un autre gardien, ici Greif. Personne n'aurait pensé que Descamps ferait aussi bien le travail. Alors oui, c'est pas non plus la sérénité parfaite, et on pourra toujours dire qu'il pourrait avoir un meilleur jeu au pied ou nous rassurer davantage sur les sorties aériennes, je suis d'accord, sauf que dans les faits, c'est 0 but encaissé et même sur la prépa, il a dû en prendre 2 ou max 3 dont 1 ou 2 pénalties... C'est chaud de lui dire, merci pour tout, retourne sur le banc
Hier soir après le match, les joueurs se sont retrouvés sur le terrain. Et "Golgoth" Greif est arrivé. Il a une tête de plus que tout le monde!
Il en impose en tout cas.
Ces premières relances au pied, j’ai serré les fesses. On aurait pu s’en prendre un.
Excellent sur sa ligne, mais oui Descamps est en difficulté sous pression et manque de vitesse balle aux pieds. C'est pour cela que Greif a été recruté.
Je sais que mon opinion ne sera pas forcement la plus populaire ici mais même si je n'ai rien contre Descamps et que je veux bien reconnaitre qu'il n'est pas si mal que cela, je n'imagine pas faire la saison avec un gardien aussi fébrile au pieds quand tu vois comment le coach veut faire jouer l'équipe.
OK 3 clean sheet mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est le résultat du travail de TOUTE l'équipe cette sérénité défensive retrouvée ( trouvée tellement cela fait longtemps qu'on ne l'avait pas eu ).
C'est pareil quand ici ça taillait Niakhaté , une bonne défense ce n'est pas seulement la qualité de ses DC mais vraiment un travail collectif, donc décréter que Niakhaté est mauvais sans tenir compte du travail de l'ensemble de l'équipe c'est faire un raccourci.
Pour Descamps je ne remets pas en cause ses qualités intrinsèque de gardien pur et dur , mais on a déjà eu 100 fois le débat ici , le foot change évolue et si tu veux jouer à haut niveau tu te dois d'être très bon au pieds et d'être imposant aujourd'hui.
On peut le regretter mais c'est comme cela.
Bref tout ça pour dire que cela me surprendrait qu'il y ai concurrence entre les gardiens , quand le Dom sera prêt il jouera et il fera aussi des boulettes et des parades.
D’accord avec ton post, je n’ai jamais été un grand fan de Niakhaté sur le terrain (en dehors ça a l’air d’être un super leader), et je l’ai moi-même bien taillé après certains matchs mais forcer de constater que quand toute l’équipe défend, notre OL fait plaisir à voir ! On est très solide, et je pense que cela rejaillit sur Deschamps.
Après j’ai vraiment du mal à croire que Grief ne sera pas titulaire en championnat et en Europe. Deschamps a fait le taff, comme un bon numéro 2 est supposé le faire.
Place au joueur que la cellule a recruté maintenant 😊
Salut Jeanmasse non franchement ton opinion s’entend carrément. S’il a été recruté et qu’on a autant insisté pour l’avoir c’est pour jouer.
Concernant Niakhaté je suis d’accord avec toi, bon il a quand même fait des erreurs de placement ou techniques l’an dernier. Par contre j’adore son état d’esprit, il est posé mais conquérant fair play et plutôt lucide quand il analyse nos matchs.
Alors son prix toussa ok mais n’empêche c’est bien de l’avoir. Il se bonifie et est bien plus fiable. Fonseca bosse bien on dirait c’est cool 👍🏼
Je ne suis pas très d'accord avec maciel.
Le poste de gardien est particulier .
S'il y a concurrence acharnée et qu'a chaque match , la place de celui qui joue est remise en question a la première erreur qu'il fera , ce n'est pas sain je trouve , au contraire de ce qu'il dit ; et ca met trop de pression au titulaire , ce qui est contre productif car il faut une certaine sérénité pour assurer ce poste.
Je serais en tout cas bien emmerdé a la place de Paulo .
C’est une vraie question. J’étais sur la ligne de Jeanmasse à savoir directement miser sur Greiff pour qu’elle prenne plus vite justement (La Greiff 🤭).
Mais là sur ces 3 matchs, à part une frayeur contre Lens où il s’emmêle les crayons je trouve Descamps impeccable. On peut pas le sortir du 11.
Il a du caractère ça se sent, et l’équipe est jeune elle a besoin de ce type de profil.
Donc je le laisserais sur le terrain en attendant une période moins faste à Descamps pour tester Greiff.
Par contre en coupe c’est Greiff obligé.
Je le ferais comme ça en tout cas. Le temps aussi pour Greiff d’intégrer les appels de nos joueurs.
Patience il finira sur le terrain s’il est comme je le pense bien supérieur à Descamps. Dans le cas contraire on est gagnants aussi avec l’avènement de Descamps 😁
OK Descamps rien à dire sur les parades et même au pied contre Metz et Lens , mais hier quand Marseille le presse un peu tu sens quand même que ce n'est pas la sécurité sociale.
Tu ajoutes à cela une ou deux sorties ou il sort les ballons avec le poing ( eut il été possible d'aller bloquer la balle avec un plus grand gabarit pas sur ? ).
Enfin on n'a pas vu encore Greiff jouer notamment au pieds et si cela se trouve ce n'est pas meilleur que Descamps mais là j'avoue que je serais perdu vis à vis de son recrutement.
Bref très difficile aujourd'hui d'avoir un avis sur qui il faut faire jouer étant donné qu'il y en a un qu'on a pas encore vu.
Dans tous les cas perso je ne suis pas du tout rassuré par Descamps au pied sous pression.
"Dans tous les cas perso je ne suis pas du tout rassuré par Descamps au pied sous pression."
Je suis d'accord avec toi, Jeanmasse, mais avoue que c'est quand même comique de te voir dénigrer Descamps qui sort trois gros matches tandis que tu passes ta vie à défendre Niakhaté qui a fait une majorité de matches médiocres depuis qu'il est à l'OL.
Dans le 2 poids 2 mesures t'es un sacré client toi quand même même moi dans mes comparaisons Bosz & Garcia j'étais pas allé aussi loin 😉
Hello oui ça va merci ☺️ à nouveau papa figure toi (depuis une semaine) donc les nuits sont courtes 😅
C’est vrai il ne bloque pas et ses renvois au pied bon….
C’est pour ça que je crois qu’on a (très) bien fait d’insister pour avoir Greiff.
Mais patience 😜
@Tonga
« même moi dans mes comparaisons Bosz & Garcia j'étais pas allé aussi loin 😉 » 🤣🤣🤣 ho si ! 🤭 😉😉😉
@cave
Ouai mais faut dire que le type était tellement détestable humainement que c'était dur de pas forcer hein 😉
@Cave
Félicitations à toi l'ami.
Profites bien de tous les moments ( même ceux là bien galère ) ça passe trop vite les gamins.
@Tonga
Salut Poto
Je ne chercherai pas à te convaincre mais moi j'ai toujours trouvé que Niakhate était un bon joueur, là dessus je n'ai pas évolué.
Comme dit ailleurs juger un DC quand il n'y a pas d'organisation défensive de l'équipe très peu pour moi, aujourd'hui on a une vraie organisation défensive ( grâce à un autre de mes chouchou ) et on constate que Niakhate est un bon joueur.
Descamps j'avoue que déjà la saison dernière je n'étais pas fan et si tu me lis bien je reconnais que les qualités de gardien classique il les a ( la saison dernière je n'étais meme pas sur de cela ), mais vu que mon constructeur portugais ( un doux euphémisme ) est en train de bâtir un collectif il lui faut un gardien capable de s'insérer dans ce collectif et à mon humble avis Descamps ne peut pas .
Oui je sais tu attaches plus d’importance à cela que moi mais c’est clair qu’humainement Bosz c’est mille fois au-dessus de Garcia 😌😉
@Jeanmasse
"Je ne chercherai pas à te convaincre mais moi j'ai toujours trouvé que Niakhate était un bon joueur, là dessus je n'ai pas évolué."
Non mais que Niakhaté ait des qualités c'est indéniable, évidemment que je force le trait parfois.
Mais on doit aussi juger sur ce qu'il fait sur le terrain et la saison dernière une grande majorité de ses matches c'est entre le mauvais et le médiocre.
On parle d'un joueur censé être cadre de l'équipe, très cher (ok c'est pas sa faute, je veux bien entendre) etc et la saison dernière il nous plombe à MU et à Sainté, entre autres (même si c'est pas le responsable numéro 1 tu sais que selon moi c'est Fonseca qui était surtout en tort ^^). Je suis désolé mais on a beaucoup insisté sur le match à MU mais franchement l'attitude de Niakhaté sur les deux buts à Sainté la saison dernière c'est franchement honteux. On peut pas qualifier de défenseur de qualité un gars qui fait ça.
Après oui je suis d'accord que physiquement il a des qualités et que dans le vestiaire il est apparemment super important mais pour moi il a des lacunes de lecture de jeu trop criantes. Après techniquement c'est pas un grand joueur (c'est pas la qualité d'Umtiti par exemple) mais il est pas non plus quiche avec ses pieds je veux bien l'entendre.
"Comme dit ailleurs juger un DC quand il n'y a pas d'organisation défensive de l'équipe très peu pour moi, aujourd'hui on a une vraie organisation défensive ( grâce à un autre de mes chouchou )"
Euh bah moi je veux bien entendre que Niakhaté a souffert du manque d'organisation défensive au printemps mais tu peux me rappeler qui était coach de l'Ol à ce moment là.
Désolé mais je te remets la stat -> https://x.com/Statsdufoot/status/1921301920771137857
"Paulo Fonseca (1,72) est l’entraîneur de l'OL ayant la pire moyenne de buts encaissés par match en compétition officielle devant Vladimir Kovačević (1,66)"
En mai, après une demi saison, Fonseca était le pire coach de l'histoire de l'OL sur le plan défensif.
Alors même que Textor avait viré Sage pour cette raison.
Désolé mais là dessus je peux trouver des excuses à Niakhaté mais pas à Fonseca...
Et d'ailleurs sois honnête, poto, l'OL a eu la pire défense de son histoire la demi saison dernière. Si tu disculpes Niakhaté de ça, t'es obligé d'incriminer Fonseca alors !
Tu peux pas jouer la défense des deux en même temps, c'est pas possible. A moins qu'on ait eu un gardien minable... mais non car Perri avait sauvé énormément d'actions dangereuses.
Donc le problème, outre le niveau de la charnière, c'était l'organisation de Fonseca...
Factuel ^^
Quant à Descamps, je dirai rien de plus que toi car je suis pas loin d'être à 100% d'accord avec toi sur ce sujet !
Bref bonne journée à toi Jeanmasse 😉
En tout cas le débat actuel montre que le départ de Perri était clairement pas le pire de tous ceux que y avait. On a l'impression qu'il est déjà oublié.
Si on regarde les départs, on constate que :
- Morton a de grandes chances de faire oublier ALMADA (même si j'aimais bien le petit Argentin)
- Grief a bonne réputation et Descamps fait un super début de saison donc finalement peut être que le départ de PERRI sera pas une grosse épine dans le pied de l'OL
- la progression de Tessman et l'éclosion de Merah (dans un autre registre) feront sûrement oublier MATIC qui, même si il a été honteusement mis au placard par Fonseca, arrivait sur la fin
- le départ de LACAZETTE, aussi triste soit il, était attendu et c'est Mikautadze qui était censé prendre la suite.
Donc finalement pour l'heure, ça me donne l'impression que les deux seuls départs qui laissent vraiment un vide sportivement à l'heure actuelle sont MIKAUTADZE (je dis Mikau car il devrait prendre la suite de Lacaz mais en gros c'est de perdre nos deux 9 de la saison dernière... quand on pense que l'an dernier on en avait 3 avec Orban) et CHERKI (qui avait enfin été excellent après 4 saisons médiocres).
Pour CHERKI aucun joueur de ce profil ne viendra à l'OL (officiellement Sulc vient un peu à ce poste, mais dans un registre totalement différent) donc c'est par le collectif que faudra oublier son départ.
Et quant à MIKAUTADZE bah l'OL cherche un 9 de qualité pour le remplacer.
Donc factuellement ce mercato n'est pas si dramatique, et surtout il était attendu vu là où on en était l'OL cet été.
Surtout, on garde nos deux leaders (TOLISSO & TAGLIAFICO, la prolongation de l'Argentin est la grande nouvelle de l'été) et on garde celui qui est selon moi le plus grand potentiel de l'OL de ces deux dernières années (donc au dessus de Cherki, selon moi), c'est à dire FOFANA qui j'espère fera une grande saison.
Y a donc de quoi faire et espérons que Fonseca, reposé et sans la pression de l'année dernière, saura mettre son ego de côté pour enfin créer un vrai collectif et gérer convenablement les grands évènements.
Pour rappel, en mai 2025, Fonseca était le pire coach de l'histoire (!!) de l'OL sur le plan défensif -> https://x.com/Statsdufoot/status/1921301920771137857
Il semble déjà avoir rectifié cela donc espérons qu'il continue à reconstruire ce qu'il avait détruit et qu'il profite du manque d'ambitions actuel de l'OL (vu le contexte) pour se refaire la cerise.
Oui pour l’aspect defensif Niakhaté et Mata en ont parlé, c’est l’axe du travail de préparation.
Et maintenant que l’effectif bouge devant ils bossent sur les relations techniques et le jeu.
C’est plutôt cohérent de ce qu’on voit.
Franchement même si c’est un OM moribond on défend bien hier. Aubam on ne l’a vu qu’une seule action! Celle où il décale hojberg pour le seul 1vs1 du match avec le gardien.
Deja voyons s’il arrive des joueurs mais Fonseca va la faire jouer cette équipe j’en suis sur. Deja Morton c’est la classe 😎
"Aubam on ne l’a vu qu’une seule action! "
Mais d'ailleurs quelqu'un peux m'expliquer comment Gouiri passe derrière Aubameyang ?
Gouiri a pas joué une seule seconde hier !!!
De Zerbi est sous coke aussi ???
Bonne synthèse Tonga
Je ne fais pas exprès mais je partage la même opinion, rien a rajouter
"Je ne fais pas exprès mais je partage la même opinion"
Hahahahah fais gaffe rien que pour ça certains vont te traiter de complice du Diable Tongariro 😉
Descamps fait la maille en ce début de saison, je le laisserai titulaire même si j'ai aussi observé des réflexes flippants lorsqu'il a été sous la pression d'aubameyang par moments
Cependant, tout dépend de ce qui a été promis a grief lors de la signature de fin contrat ??
S'il reste remplaçant, le gardien slovaque risque de faire grief à l'OL de cette situation.
Etonné que personne ne l'ait faite celle ci.