Et si l'OL installait une concurrence entre Descamps et Greif ?

Descamps a enchaîné un troisième clean-sheet face à l'OM. La question d'une concurrence avec Greif est légitime pour la suite de la saison.

La hiérarchie peut-elle être bousculée ? L'entraîneur adjoint, Jorge Maciel, préfère parler d'émulation. Même remplaçant, la porte est ouverte tant que les membres du groupe restent concernés et impliqués. Dans le dossier Rémy Descamps - Dominik Greif, il s'est exprimé sur une potentielle concurrence entre les deux portiers en conférence de presse après la victoire contre l'OM (1-0).

"Je pense que la France est le seul championnat au monde dans lequel le gardien numéro 1 est toujours le numéro 1 sans qu'il n'y ait de conditions. Pourquoi ?, s'est-il interrogé. Les gens ne se posent jamais la question d'une concurrence entre les gardiens dans l'Hexagone, c'est rare. On est très contents (de Descamps), ce n'est pas facile de faire des clean-sheets, c'est la troisième fois pour lui cette saison. Il a encore fait une parade décisive. C'est notre jeu qui leur demande beaucoup de choses. Faire des arrêts et le jeu au pied".

Ce n'est pas onze joueurs, mais le groupe entier.

L'adjoint de Paulo Fonseca en a ensuite profité pour préciser que le onze de départ n'est pas gravé dans le marbre. Tant que chaque joueur prouve à l'entraînement et sur le terrain, cela entraîne une force collective. "En général, c'est cela que l'on attend des footballeurs. Qu'ils soient titulaires ou non, il faut qu'ils s'engagent au maximum car cela oblige le joueur remplaçant à pousser. Cela reste ouvert pour tout le monde", a-t-il poursuivi.

Cet état d'esprit collectif, c'était peut-être la formule idoine qui manquait aux Lyonnais ces dernières saisons pour performer ? Réponse dans les semaines et mois à venir.