Tout l'OL a rendu hommage à Bernard Lacombe face à l'OM

Dimanche, c'était aussi une soirée en hommage à Bernard Lacombe, décédé en juin dernier. L'ensemble des composantes de l'Olympique lyonnais a célébré sa mémoire.

Beaucoup l'ont fait remarquer, mais il est intriguant qu'un soir d'hommage à Bernard Lacombe, l'OL évolue sans véritable avant-centre. Aurait-il apprécié le match face à l'OM de ce dimanche (1-0) ? On ne le saura jamais, mais il aurait sans doute apprécié le résultat et la détermination avec laquelle les Lyonnais ont été chercher le but vainqueur contre Marseille.

Tifo, flocage en son honneur...

Avant cette réalisation de la 88e minute, les hommages à ce grand monsieur se sont multipliés. Chez les supporters, un spectaculaire tifo à son effigie est apparu dans le virage sud. À la 9e minute, tout le stade s'est mis à applaudir et a entonné son nom pour célébrer la mémoire de l'ancien dirigeant rhodanien décédé le 17 juin dernier. Une habitude que le club aimerait pérenniser. Enfin, le fameux numéro 9 si cher à l'attaquant fut dessiné avec les fumigènes craqués par les fans.

Sur la pelouse, on a pu voir ses enfants, Sébastien et Arnaud Lacombe, donner le coup d'envoi fictif de ce choc, floqué de maillot particulier. Commes ceux des joueurs de l'OL, ils étaient au nom du champion d'Europe 1984 avec la France. Il n'y avait donc peut-être pas d'avant-centre du côté lyonnais pour cette rencontre, mais 11 "Lacombe", et visiblement, cela peut aider.