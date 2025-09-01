Présidente de l'OL depuis trois mois maintenant, Michele Kang a fêté allègrement le succès contre l'OM dimanche (1-0).

Quels débuts… et de quelle manière ! L'OL est le dauphin du PSG avec neuf points, à égalité avant la première trêve internationale. À la fin du match dimanche soir, la nouvelle présidente lyonnaise, Michele Kang, a fait son entrée dans le vestiaire rhodanien afin de féliciter les joueurs après leur victoire contre l'OM.

"Absolument fantastique. Tout ce que nous avons fait depuis le 24 juin, cela en valait la peine, c'était fabuleux, spécialement face à Marseille, a-t-elle apprécié dans une vidéo captée par la chaîne du club. N'arrêtez pas ici, continuez, ok !". En réponse, les joueurs ont entamé un chant en son honneur. "Présidente, Présidente, Présidente", ont-ils exalté.

Du mieux à l'OL

Le symbole quelque part d'un Olympique lyonnais qui va mieux aujourd'hui qu'hier. Aux commandes depuis le 30 juin, l'Américaine tente de redresser la barre d'un navire qui partait à vau-l'eau depuis plusieurs années. Et ses trois succès consécutifs pour entamer la saison vont l'y aider. Michele Kang a d'ailleurs assisté aux deux premières affiches à domicile de l'exercice, avec notamment une joie perceptible sur le but vainqueur dimanche.

Il reste encore évidemment beaucoup de travail, car l'effectif a perdu des joueurs importants. Et le départ de Georges Mikautadze illustre parfaitement la situation économique de l'OL actuellement. Alors le ciel s'est un peu éclairci ces dernières semaines, mais on est encore loin du grand soleil au-dessus de Décines.