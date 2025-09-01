Mercato : Mikautadze "espère" revenir un jour à l'OL

Georges Mikautadze a dit au revoir à l'OL ce lundi. Mais le Lyonnais espère ne pas en avoir totalement terminé avec le club, car il souhaite revenir.

En attendant l'officialisation du transfert, Georges Mikautadze s'est confié dans une vidéo publiée ce lundi matin. Sans grande surprise, l'attaquant confirme son départ imminent pour l'Espagne, et Villarreal. On le voit très ému, saluant les fans à la sortie du centre d'entraînement. Quelques larmes coulent même de ses joues.

Puis, il se livre sur cette expérience d'un an, trop courte à ses yeux sans doute, qu'il gardera gravée en lui. "J'ai réalisé mon rêve d'enfant, clame-t-il. Ce n'est pas simple, mais je voulais vous parler, supporters lyonnais. Je vais quitter le club, comme vous le savez. Je voulais jouer en professionnel à Lyon, j'ai eu cette opportunité l'année dernière, et j'ai directement saisi cette chance-là. Cette ville, c'est tout pour moi. C'est là où j'ai grandi, où vivent ma famille et mes amis."

"L'institution et le club passent avant tout"

Suivra-t-il l'exemple d'Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso, revenus chez eux après plusieurs exercices loin du Rhône ? C'est visiblement ce qu'il souhaite. "Partir, ce n'est pas simple, mais on sait que l'institution et le club passent avant tout, assure-t-il. J'aimerais remercier toutes les personnes côtoyées durant mon passage à l'Olympique lyonnais : les joueurs, les staffs, les personnes de l'ombre, tout le monde. Je ne veux oublier personne. J'espère qu'un jour, je reviendrai pour marquer véritablement l'histoire ici."

Le gamin de Gerland termine par un message pour les supporters. "Ce que je retiens, c'est l'amour que vous m'avez donné, même dans les moments compliqués comme à mon arrivée, se rappelle le buteur. J'ai essayé de donner mon maximum, et j'espère que je laisse une belle image derrière moi. Je vais graver tout cela dans ma mémoire et mon cœur. Je pars en étant fier d'avoir joué pour ce club."