Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
Michael Gerlinger, dirigeant de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Mercato : l'OL a réduit sa masse salariale de plus de moitié

  • par Antoine Lio
  • 1 Commentaire

    • La chute est drastique. En quelques mois, l'OL a plus que divisé sa masse salariale par deux. Conséquence d'une cure d'amincissement nécessaire financièrement.

    Le bilan du mercato de l'OL, c'est une tradition à Décines. Michael Gerlinger a donc perpétué la coutume ce mercredi. Le directeur général était accompagné du directeur technique, Mathieu Louis-Jean. Durant trente bonnes minutes, Les deux hommes ont répondu aux questions tournant principalement autour du mercato. Mais la santé financière de l'Olympique lyonnais était aussi sur toutes les lèvres après un été cantonné au régime sec.

    Alors, à quel point le club a-t-il réalisé des économies ? Fort de son expérience au Bayern Munich, Michael Gerlinger a exprimé sa stupéfaction face à la situation des septuples champions de France (2002-2008), tout en rappelant le travail accompli. "On a réduit la masse salariale (elle serait à présent la 7e plus élevée de France) de plus de la moitié. Je n'ai jamais vu cela dans ma carrière, en 20 ans, une baisse pareille. C'était ça le plus compliqué à gérer. Tout comme le timing et la technique de cette chute parce qu'on avait commencé avec un peu plus haut que la limite", a-t-il précisé.

    L'OL devait vendre avant d'acheter

    Interdite d'injecter de l'argent, la direction lyonnaise était contrainte de générer elle-même ses bénéfices. Autrement dit, par la vente des joueurs, même à moindre prix. Le dirigeant de 52 ans le rappelait. "Au début, il fallait redescendre en dessous de la limite pour monter encore avec des acquisitions, a-t-il insisté. C'est pour cela que l'on a très vite parlé avec Michele Kang de céder rapidement des éléments à des tarifs qui sont un peu plus bas, juste pour libérer la masse salariale." Une contrainte qui a forcément lié les mains rhodaniennes sur certains dossiers.

    à lire également
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    Mercato : l'OL a gardé de la marge pour janvier, et devrait conserver Fofana
    1 commentaire
    1. Toitoi
      Toitoi - mer 3 Sep 25 à 16 h 41

      Il faudra sans doute encore continuer.

      Signaler

    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
