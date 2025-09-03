Mercato : suivez la conférence de presse de l'OL en direct

À 14h30 ce mercredi, Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger tiendront une conférence de presse. Au menu, retour sur le mercato d'été.

Quelques heures après la clôture du mercato, les dirigeants de l'Olympique lyonnais vont s'exprimer. Ce mercredi, à 14h30, ils ont donné rendez-vous à la presse pour dresser un bilan du marché des transferts estival. Au pupitre, nous retrouverons Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger, respectivement directeur technique et directeur général du club.

Quel bilan pour le mercato ?

Il sera forcément question de l'absence d'un recrutement supplémentaire au poste de numéro 9. Tout comme la non venue d'un ailier droit. Mais pas seulement, car cette période fut particulière, tant par les besoins de réaliser des économies que par la nécessité de recruter malin.

La conférence de presse est à retrouver en direct sur la chaîne YouTube de l'OL, ou sur Olympique-et-Lyonnais.com.