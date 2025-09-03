Mercato : suivez la conférence de presse de l'OL en direct

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • À 14h30 ce mercredi, Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger tiendront une conférence de presse. Au menu, retour sur le mercato d'été.

    Quelques heures après la clôture du mercato, les dirigeants de l'Olympique lyonnais vont s'exprimer. Ce mercredi, à 14h30, ils ont donné rendez-vous à la presse pour dresser un bilan du marché des transferts estival. Au pupitre, nous retrouverons Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger, respectivement directeur technique et directeur général du club.

    Quel bilan pour le mercato ?

    Il sera forcément question de l'absence d'un recrutement supplémentaire au poste de numéro 9. Tout comme la non venue d'un ailier droit. Mais pas seulement, car cette période fut particulière, tant par les besoins de réaliser des économies que par la nécessité de recruter malin.

    La conférence de presse est à retrouver en direct sur la chaîne YouTube de l'OL, ou sur Olympique-et-Lyonnais.com.

    3 commentaires
    1. Bioman
      Bioman - mer 3 Sep 25 à 15 h 09

      Gerlinger, une des meilleures recrues administratives de John...
      Plaisant à écouter sans trop de langue de bois !

      Louis-Jean, moins fan du gars ! mais bon on verra à la fin de la saison si le job a été bon !

    2. Avatar
      Outlander - mer 3 Sep 25 à 15 h 10

      Quel plaisir de voir s'exprimer Michael Gerlinger, c'est clair et carré, vraiment un super DG, moi je suis conquis, il a un côté charismatique je trouve.

    3. Requinqué, fier et lyonnais
      Requinqué, fier et lyonnais - mer 3 Sep 25 à 15 h 14

      L'important, c'est qu'ils travaillent en équipe et ça se voit. Et je suis très heureux qu'ils aient mis en valeur la volonté de bâtir une équipe animée d'un bon état d'esprit. C'est avec ce genre d'équipe que l'on gagne et non avec une équipe de joueurs talentueux, mais individualistes.

