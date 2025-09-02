Actualités
Tyler Morton (OL) face à Metz (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

OL - Mercato : une balance des transferts positive de presque 70 M€

  • par Gwendal Chabas
  2 Commentaires

    • Certes, quelques mouvements sont encore possibles puisque des marchés sont ouverts. Mais au 2 septembre, l'OL a vendu pour plus de 100 millions d'euros, sans les bonus.

    Ce ne sera pas une surprise, mais l'Olympique lyonnais fait partie des plus gros vendeurs de ce mercato d'été 2025. Sans les bonus, avec les cessions de Rayan Cherki (36,5 millions d'euros), Georges Mikautadze (31 M€), Lucas Perri (16 M€) ou encore Saïd Benrahma (12 M€), nous arrivons à 104,8 millions d'euros.

    Un montant qui prend en considération les prêts payants de Saël Kumbedi (Wolfsburg) et Duje Caleta-Car (Real Sociedad), mais pas les options d'achat. Un cap des 100 millions d'euros que Monaco (116,7 M€), Lille (109,6 M€) et Nice (107,75 M€) ont également franchi. Signe d'une Ligue 1 qui est sur un fil financièrement, car Rennes (96 M€), Lens (89,75 M€) ou encore Strasbourg (85,7 M€) ne sont pas loin. Pour les Strasbourgeois, la multipropriété change quand même la donne.

    Moins de 40 millions d'euros investis

    Concernant les arrivées, l'OL a tout de même sorti le portefeuille, mais de manière raisonnée, par obligation majoritairement. Il a déboursé 36,58 millions d'euros, là aussi sans les incentives, pour huit joueurs. La recrue la plus onéreuse est Tyler Morton (10 M€), suivi par Matt Turner (8 M€), mais qui n'est même pas passé par les vestiaires rhodaniens, et Pavel Šulc (7,5 M€).

    On ajoutera à cela Dominik Greif (4 M€), Ruben Kluivert (3,78 M€), Afonso Moreira (2 M€), sans oublier les prêts payants de Martin Satriano (1 M€) et Adam Karabec (0,3 M€). Les Lyonnais sont ainsi la 8e écurie la plus dépensière du championnat, soit en milieu de tableau. C'est par exemple plus que Monaco (13 M€), même si Paul Pogba est venu libre par exemple en Principauté.

    Cela nous donne une différence entre les ventes et les achats d'environ 69 millions d'euros, toujours sans les bonus, pour la période estivale. Une balance des transferts largement positive, la 4e plus importante en Ligue 1, ce qui était vital pour le club.

    2 commentaires
    1. LeCaladois
      LeCaladois - mar 2 Sep 25 à 11 h 06

      J'aimerais bien connaître la différence de masse salariale du début de la saison dernière avec celle de cette année, ça doit piquer.

      Signaler
    2. cpt
      cpt - mar 2 Sep 25 à 11 h 17

      69 c'est un bon chiffre ! 😉

      Signaler

