Ainsley Maitland-Niles (OL), face à El Melali (Angers)
(Photo by Damien Meyer / AFP)

Ligue 1 : l'OL recevra Angers en ouverture de la 5e journée

  • par Gwendal Chabas

    • Le vendredi 19 septembre, l'OL accueillera Angers dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. Un match se jouant à 20h45, à quelques jours de la Ligue Europa.

    Le calendrier de l'OL en septembre s'affine. Après le voyage à Rennes le dimanche 14 en clôture du week-end, les hommes de Paolo Fonseca joueront à domicile lors de la 5e journée. Un rendez-vous face au SCO d'Angers, en prélude de la coupe d'Europe.

    C'est sans doute pour cela que cette partie aura lieu le vendredi 19, en ouverture de cette nouvelle journée de championnat. La programmation est tombée ce mardi. Le coup d'envoi de la confrontation sera donné à 20h45, avec une diffusion sur la plateforme Ligue 1 +.

    Le calendrier va se densifier

    Si l'Olympique lyonnais réussit son début de compétition (neuf points), les Angevins aussi se sont rassurés. Ils ont "déjà" quatre unités, après un succès face au Paris FC (1-0) et un nul contre le Stade Rennais (1-1). 8es, les Scoïstes d'Alexandre Dujeux ont plutôt bien lancé leur opération maintien.

    Ce match interviendra quelques jours avant la première rencontre de Ligue Europa. Les Rhodaniens se déplaceront du côté d'Utrecht le jeudi 25 septembre (21 heures). Un menu chargé pour l'OL d'ailleurs, car il faudra ensuite aller à Lille, puis accueillir le RB Salzburg (2 octobre) et Toulouse dans un temps très rapproché. Une première période délicate à gérer pour Fonseca et son staff.

    La 5e journée de Ligue 1 :

    • OL - Angers vendredi 19/09 (20h45)
    • Nantes - Rennes samedi 20/09 (17h)
    • Brest - Nice samedi 20/09 (19h)
    • Lens - Lille samedi 20/09 (21h05)
    • Paris FC - Strasbourg dimanche 21/09 (15h)
    • Le multiplexe de 17h15 avec Le Havre - Lorient, Auxerre - Toulouse et Monaco - Metz
    • OM - PSG dimanche 21/09 (20h45)
    OL - Mercato : une balance des transferts positive de presque 70 M€

    Et si l'OL installait une concurrence entre Descamps et Greif ? 01/09/25
