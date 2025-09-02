OL - Mercato : que peut-il se passer désormais ?

Si la période estivale du mercato est terminée en France, le marché est encore ouvert ailleurs. Surtout, les clubs peuvent recruter un "joker".

Depuis 20 heures lundi 1er septembre, il n'est plus possible de recruter des joueurs pour les clubs français dans le cadre du mercato d'été. Une période achevée du côté de l'OL par les départs de Georges Mikautadze (Villarreal) et Paul Akouokou (Saragosse), ainsi que par la venue de Martin Satriano.

L'Olympique lyonnais aurait néanmoins aimé acquérir un ou deux éléments offensifs de plus, principalement au poste de numéro 9. Mais il a acté la fin de ses emplettes, avec quelques arguments, surtout collectifs, avancés.

Des championnats n'ont pas terminé leur mercato

Néanmoins, les mouvements dans le sens des sorties ne sont pas forcément terminés. Une issue pourrait ainsi se trouver pour Mahamadou Diawara, qui n'entre pas dans les plans de Paulo Fonseca. On parle du milieu de terrain du côté de la Belgique notamment, où la période des transferts s'étire jusqu'au 8 septembre. D'autres championnats, dont l'Arabie Saoudite (11 septembre) et la Turquie (12 septembre), sont encore accessibles.

Joueurs libres et jokers

En France, il est toujours possible d'enregistrer, sous certaines conditions, plusieurs éléments. Ceux libres de tout contrat évidemment. Et ils sont encore quelque-uns sur le carreau, avec de gros noms en attente d'un projet. On peut également évoquer les "jokers", ce qu'a été Jordan Veretout l'an passé. Ces footballeurs doivent respecter des dispositions, à commencer par avoir évolué en dernier lieu dans une formation française.

Cette possibilité n'est pas illimitée, car seul un joueur par écurie peut signer de cette manière, et ce, jusqu'au début février. Un "joker médical" peut aussi venir pour pallier une grave blessure avec les Bleus (absence de plus de trois mois), ou un gardien. Mais ce sont surtout les dossiers des "agents libres" qui devraient faire bouger les lignes dans les prochaines semaines.