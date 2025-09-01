Actualités
Rasmus Hojlund (Manchester United) et Paulo Akouokou (OL)
Rasmus Hojlund (Manchester United) et Paulo Akouokou (OL) (Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP)

OL - Mercato : Paul Akouokou à Saragosse, c'est officiel

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Comme attendu, Paul Akouokou rejoint l'Espagne. Il est prêté sans option d'achat au Real Saragosse, en deuxième division.

    Plus d'informations à suivre...

    1 commentaire
    1. Kramel69
      Kramel69 - lun 1 Sep 25 à 21 h 23

      La seule bonne nouvelle de la journée.

      Signaler

    Rasmus Hojlund (Manchester United) et Paulo Akouokou (OL)
