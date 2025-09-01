Actualités Rasmus Hojlund (Manchester United) et Paulo Akouokou (OL) (Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP) OL - Mercato : Paul Akouokou à Saragosse, c'est officiel 1 septembre 2025 À 21:19 par Gwendal Chabas 1 Commentaire Comme attendu, Paul Akouokou rejoint l'Espagne. Il est prêté sans option d'achat au Real Saragosse, en deuxième division. Plus d'informations à suivre... à lire également L'OL boucle son mercato avec quelques trous L'OL terrasse l'OM et part à la recherche d'un 9 Mercato : Satriano s'engage en prêt avec l'OL OL - Mercato : Georges Mikautadze part à Villarreal contre 36 millions
La seule bonne nouvelle de la journée.