OL : Paulo Fonseca n'a toujours pas digéré sa sanction

Privé de banc de touche en Ligue 1 jusqu'au 1er décembre, Paulo Fonseca ne comprend toujours pas la dureté de sa sanction. Il estime avoir subi "la pression politique".

Aujourd'hui, les choses se sont un peu calmées autour de Paulo Fonseca. Mais la fin de saison passée, entre l'élimination à Manchester United et sa longue suspension, a laissé des traces. Pour encore un mois et demi, le technicien rhodanien doit suivre les rencontres depuis la tribune. Mais il a maintenant le loisir de parler à ses joueurs dans le vestiaire, ce qui est déjà une avancée dans sa punition.

Car rappelons-le, il a écopé de neuf mois sans possibilité d'accéder au terrain, dont sept loin du vestiaire avant, à la mi-temps et après la partie. Cette sanction-là est derrière lui. Mais l'ancien entraîneur de Lille et de l'AC Milan ne la digère pas. Il l'a souvent expliqué, et s'en est encore ouvert récemment au quotidien Record.

Fonseca estime que son geste n'est "pas grave"

Pour le Portugais, la situation générale en France a joué contre lui. "Il faut replacer les choses dans leur contexte. Dans les semaines qui ont précédé ma sanction, le président de Marseille avait été puni pour avoir accusé la Ligue de corruption. Le week-end précédant, il y a eu une agression sur un arbitre dans les quartiers. Et, au fond, je pense qu’ils ont voulu faire de mon cas un exemple pour le football français, estime-t-il. Je dois payer pour ce que j’ai fait, pas pour servir d’exemple. Et c’est de là que vient cette injustice. Ce n’était pas seulement une décision sportive, mais aussi politique. Des politiciens ont été impliqués. La ministre des Sports, notamment, et il y a eu une très forte pression politique pour que cela serve d’exemple."

Consulté sur son geste vis-à-vis de Benoît Millot, Paulo Fonseca affirme que ce coup de sang n'était pas grave. "Non, pas du tout. En fait, ce qui s’est passé, c’est que j’ai crié au visage d’un arbitre, il n’y a pas eu d’agression ni de tentative d’agression, a-t-il rappelé. Ce genre de choses arrive tout le temps dans le football. Quelques semaines plus tard, j’ai vu un joueur au Portugal qui a fait la même chose et qui n’a pas été sanctionné. Jürgen Klopp lui-même a admis lors d’une interview que s’il avait été à ma place, il aurait probablement été banni, car cela lui arrivait souvent. Je pense que c’était extrêmement excessif [...] J’étais convaincu que j’allais être suspendu pour quelques matchs, mais pas écoper d'une sanction de cette ampleur."