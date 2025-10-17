Actualités
OL : voyage dans le Rhône encadré pour les supporters de Bâle 

  • par Gwendal Chabas

    • Le FC Bâle se rendra à Décines jeudi pour affronter l'OL. Ses fans pourront venir le soutenir, mais ils seront encadrés selon la décision de la préfecture du Rhône.

    La passe de trois ? Bien parti en Ligue Europa avec deux succès en autant de journée, l'OL reçoit le FC Bâle jeudi 23 octobre pour le compte de la troisième journée (18h45). Un horaire qui, d'ailleurs, ne devrait pas arranger les supporters lyonnais. Qu’en sera-t-il des Suisses ? Ils seront a priori quelques-uns à parcourir les 400 kilomètres pour rallier Décines.

    En effet, leur venue n'est pas interdite par les autorités, en revanche, elle sera fortement encadrée. La décision préfectorale définitive n'est pas encore tombée, mais le FCB a déjà délivré des informations sur le sujet à ses fans.

    Passage obligatoire par Eurexpo

    Leur déplacement sera surveillé, et ils ne pourront pas se rendre dans le centre-ville de Lyon de midi le mercredi 22 à 2 heures du matin le jeudi, puis de 8 heures à minuit le 23 octobre. Le jour de la rencontre, ils ne seront pas non plus autorisés à se balader aux alentours du stade. Il leur faudra impérativement suivre la procédure qui les fera emprunter les navettes Eurexpo spécialement à leur disposition.

    Les Suisses devront aller au parking Eurexpo pour y échanger leur contremarque avec un vrai billet pour cette affiche. La vente des places commence ce vendredi à midi pour les partisans de Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers.

    Laisser un commentaire

