Nice veut s'inspirer de l'OL pour être plus solide

  • par Gwendal Chabas

    • Dans une dynamique négative, Nice cherchera à se relancer face à l'OL samedi. Un adversaire que Franck Haise prend en exemple pour sa "solidité".

    L'Olympique lyonnais vient de remporter ses trois dernières rencontres face à Nice, et il espère en ajouter une quatrième à son tableau de chasse samedi (17 heures). D'autant plus que les Aiglons ne sont pas fringants en ce début de saison, ayant remporté seulement deux parties sur onze. Ils sont douzièmes de Ligue 1, loin des ambitions initiales pour un club européen.

    Alors la réception de l'OL peut être l'occasion de repartir de l'avant. Néanmoins, Franck Haise soulignait la force défensive de son futur adversaire jeudi devant la presse. "Lyon a perdu son dernier match à domicile sur la fin (1-2 contre Toulouse), mais on sent qu’il y a de la solidité, ils ne s’ouvrent pas n’importe comment, ils font les bons choix. D’ailleurs, leurs buts, ils les ont toujours encaissés sur les fins de match. C’est une équipe qui s’appuie aussi là-dessus, qui sait piquer quand elle peut le faire, a observé le coach niçois. C’est de nouveau un bon exemple de ce qu’on doit parvenir à faire."

    Un état d'esprit lors du derby pour Nice ?

    Avant la trêve, l'OGCN s'est tout de même un peu rassuré en ramenant le nul de Monaco (2-2) malgré l'exclusion d'Ali Abdi à la demi-heure de jeu. L'entraîneur a ainsi apprécié l'état d'esprit de ses hommes. "Il faut en tirer profit. On doit se rendre compte de ce qu’on a été capables de faire en égalité numérique. À ce moment-là, on menait logiquement, a-t-il rappelé. Après, de ce qu’on a aussi fait dans la douleur. On s’est accrochés jusqu’au bout, même si la confrontation a été vraiment longue à dix contre onze. Tout le monde s’est battu pour aller chercher ce point."

    Poussé par ses supporters, le Gym a l'opportunité de se relancer en gagnant contre le quatrième du championnat. Pour ne pas assister à une sorte de croisée des destins, les Lyonnais seraient bien inspirés de se souvenir de la leçon toulousaine.

    OL : voyage dans le Rhône encadré pour les supporters de Bâle 

