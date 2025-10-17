L'OL a encaissé cinq buts cette saison, dont deux sur phase arrêtée. Mais Paulo Fonseca garde confiance en son système.

Comptant parmi les meilleures défenses d'Europe en ce début de saison, l'OL a un peu lâché du lest face à Toulouse avant la trêve (1-2). Deux réalisations concédées qui font tache dans le bilan de l'Olympique lyonnais, même si celui-ci reste bon. Avec sept victoires en neuf rencontres, il faut surtout chercher les axes de progression, dont par exemple les coups de pied arrêtés défensifs.

En effet, contre le Téfécé, il a perdu, entre autres, pour ne pas avoir été suffisamment vigilant devant Emersonn suite à un de pied de coin. On jouait alors la 96e, et le Toulousain s'est montré beaucoup plus prompt pour reprendre le ballon devant Moussa Niakhaté.

Deux ou trois joueurs au marquage, les autres libres

Jeudi, Paulo Fonseca a été questionné sur la stratégie rhodanienne pour gérer cette phase de jeu. "Je crois davantage en ce système. On a toujours fait comme ça. C'est la première fois que l'on prend un but sur corner (Rennes avait aussi égalisé sur ce type d'action, NDLR). Mais c'est un peu un mixe car il y a la zone, ainsi que deux ou trois joueurs au marquage", a-t-il détaillé.

Un dispositif qui demande aux défenseurs libres d'être actifs afin de ne pas être surpris par des attaquants lancés. Ce qui a visiblement manqué sur ce match pour ne pas chuter face aux Haut-Garonnais.