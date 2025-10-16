Satriano : "Je suis encore en cours d’adaptation à l’OL"

Arrivé en fin de mercato, Martin Satriano a inscrit son premier but avant la trêve internationale. S’il ne s'estime pas encore à 100%, l’Uruguayen est certain de ses forces et de ce qu’il peut apporter à la formation lyonnaise.

Vous êtes arrivé à l'OL à la fin du mercato. Un mois et demi plus tard, comment vous jugez-vous dans ce groupe ?

Martin Satriano : Le coach m'a demandé certaines choses. Il m'a demandé d'aller plus dans la profondeur, d'aider l'équipe dans les sorties de balle. Après, je pense que je suis encore en cours d'adaptation ici à Lyon. Mais bon, avec les copains, c'est plus facile parce qu'ils sont proches de moi.

Vous avez récemment marqué votre premier but. Vous avez aussi fait la rencontre des supporters en ville. L'acclimatation se passe bien dans ce nouvel environnement ?

Oui, oui. Pour moi, c'est très important d'être proche des supporters. Quand on joue à la maison et à l'extérieur aussi, c'est bien de sentir le soutien et la chaleur que peuvent donner les supporters. Je suis content avec les supporters qui sont là toujours. Même le dernier match que nous avons perdu, ils ont applaudi. C'est bien aussi.

Personnellement, après la longue blessure de l'année dernière, l'été difficile, comment vous sentez-vous physiquement ? À 100% ?

Je me sens bien. Bien sûr que ça fait du bien de marquer. Là, ça fait un an exactement que je me suis fait opérer. Je crois que j'ai encore beaucoup à travailler, physiquement aussi, mais je me sens bien quand même.

"Le coach est proche de moi et essaye de me donner des conseils"

Vous avez succédé à Lacazette et Mikautadze. Est-ce qu'il y a eu une pression particulière pour vous ?

Oui, mais normalement, je ne sens pas beaucoup de pression. Comme je l'avais dit, je ne pense pas beaucoup à ça. Je pense au moment présent, à faire le meilleur, à tout donner. C'est tout. Après, je pense qu'avec le travail, les choses reviendront.

Quel est le discours de Paulo Fonseca avec vous ? Il a toujours montré de la bienveillance avec vous depuis le début...

Dès que je suis arrivé, il a été toujours proche de moi. Il essaye de me donner des conseils, des outils. Il est toujours proche et ça fait du bien à moi mais aussi à tous les joueurs. Il est là pour nous et essaye de nous donner les petits trucs dont on aura besoin en match. J'ai une très bonne relation avec lui, on n'a pas besoin de parler beaucoup.