Actualités
Martin Satriano buteur lors d'OL - Salzbourg
Martin Satriano buteur lors d’OL – Salzbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Satriano : "Je suis encore en cours d’adaptation à l’OL"

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Arrivé en fin de mercato, Martin Satriano a inscrit son premier but avant la trêve internationale. S’il ne s'estime pas encore à 100%, l’Uruguayen est certain de ses forces et de ce qu’il peut apporter à la formation lyonnaise.

    Vous êtes arrivé à l'OL à la fin du mercato. Un mois et demi plus tard, comment vous jugez-vous dans ce groupe ?

    Martin Satriano : Le coach m'a demandé certaines choses. Il m'a demandé d'aller plus dans la profondeur, d'aider l'équipe dans les sorties de balle. Après, je pense que je suis encore en cours d'adaptation ici à Lyon. Mais bon, avec les copains, c'est plus facile parce qu'ils sont proches de moi.

    Vous avez récemment marqué votre premier but. Vous avez aussi fait la rencontre des supporters en ville. L'acclimatation se passe bien dans ce nouvel environnement ?

    Oui, oui. Pour moi, c'est très important d'être proche des supporters. Quand on joue à la maison et à l'extérieur aussi, c'est bien de sentir le soutien et la chaleur que peuvent donner les supporters. Je suis content avec les supporters qui sont là toujours. Même le dernier match que nous avons perdu, ils ont applaudi. C'est bien aussi.

    Personnellement, après la longue blessure de l'année dernière, l'été difficile, comment vous sentez-vous physiquement ? À 100% ?

    Je me sens bien. Bien sûr que ça fait du bien de marquer. Là, ça fait un an exactement que je me suis fait opérer. Je crois que j'ai encore beaucoup à travailler, physiquement aussi, mais je me sens bien quand même.

    "Le coach est proche de moi et essaye de me donner des conseils"

    Vous avez succédé à Lacazette et Mikautadze. Est-ce qu'il y a eu une pression particulière pour vous ?

    Oui, mais normalement, je ne sens pas beaucoup de pression. Comme je l'avais dit, je ne pense pas beaucoup à ça. Je pense au moment présent, à faire le meilleur, à tout donner. C'est tout. Après, je pense qu'avec le travail, les choses reviendront.

    Quel est le discours de Paulo Fonseca avec vous ? Il a toujours montré de la bienveillance avec vous depuis le début...

    Dès que je suis arrivé, il a été toujours proche de moi. Il essaye de me donner des conseils, des outils. Il est toujours proche et ça fait du bien à moi mais aussi à tous les joueurs. Il est là pour nous et essaye de nous donner les petits trucs dont on aura besoin en match. J'ai une très bonne relation avec lui, on n'a pas besoin de parler beaucoup.

    à lire également
    Wendie Renard et Selma Bacha (OL) lors d'Autriche - France en septembre 2023
    OL Lyonnes - Bleues : Renard toujours absente, Benyahia de retour
    1 commentaire
    1. Toitoi
      Toitoi - jeu 16 Oct 25 à 16 h 13

      Ça a l'air d'être un bon gars. Sa mentalité et ses efforts me plaisent en tout cas.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté avec Martin Satriano et Mathys De Carvalho lors d'OL - Salzbourg
    OL, les critiques, le foot, le Sénégal... Les confessions de Moussa Niakhaté 09/10/25
    Terem Moffi attaquant de Nice
    Contre l’OL, Nice va également devoir faire sans Moffi 16:40
    Martin Satriano buteur lors d'OL - Salzbourg
    Satriano : "Je suis encore en cours d’adaptation à l’OL" 15:50
    Wendie Renard et Selma Bacha (OL) lors d'Autriche - France en septembre 2023
    OL Lyonnes - Bleues : Renard toujours absente, Benyahia de retour 15:00
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    Mangala, Nuamah, Tagliafico… le point sur le groupe de l’OL 14:10
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL - Mercato : Fonseca confirme à demi-mot l'arrivée d'Hateboer 13:21
    Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
    OL Lyonnes : soir de premières face à St Pölten 12:30
    Tanner Tessmann, nouveau milieu de l'OL
    OL : Tessmann, Tagliafico et Niakhaté toujours absents de l'entraînement 11:41
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    Yohannes (OL Lyonnes) nommée pour le Golden Girl 11:00
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Sous Fonseca, c’est tout ou rien pour l’OL 10:15
    Amel Majri au milieu des joueuses jamaïcaines lors de France - Jamaïque
    Mbock sur la retraite de Majri (ex-OL) : "Une grosse perte pour les Bleues" 09:30
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    Greif (OL) : "Fonseca exige de moi ce que personne n'avait jamais exigé auparavant" 08:45
    Hans Hateboer, défenseur de Rennes
    OL - Mercato : un joker défensif attendu dans les prochaines heures 08:00
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - SKN St Pölten
    Giraldez, Becho, Bekhaled... les réactions après OL Lyonnes - St Pölten 07:30
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    Dans un match à sens unique, l’OL fait le travail contre St Pölten (3-0) 15/10/25
    Ada Hegerberg lors d'OL - Wolfsburg.
    Un large turnover chez l'OL Lyonnes contre St Pölten, Hegerberg capitaine 15/10/25
    Corentin Tolisso (OL) en conférence de presse
    OL : la belle rencontre entre Tolisso et Anderson 15/10/25
    Clinton Mata et Maitland-Niles (OL)
    Mata, Fofana, Molebe… des retours à l’entraînement de l’OL ce mercredi 15/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut