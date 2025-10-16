Contre l’OL, Nice va également devoir faire sans Moffi

Déjà privé de quelques joueurs avant la trêve, Nice va également devoir faire sans Terem Moffi. L’attaquant nigérian s’est blessé jeudi et manquera plusieurs matchs, dont celui contre l’OL.

À deux jours du déplacement, Paulo Fonseca ne sait pas encore si trois de ses joueurs seront en état de débuter à Nice. Toutefois, le coach de l'OL sait que Nicolas Tagliafico, Tanner Tessmann et Moussa Niakhaté feront quand même le voyage dans le sud de la France. Après la trêve internationale, la formation lyonnaise n'a pas d'absences à déplorer si ce n'est celles de Rémy Descamps, Ernest Nuamah et Orel Mangala. À Nice, Franck Haise aimerait bien avoir ces rares problèmes. Or, à chaque semaine son lot de mauvaises nouvelles pour l'entraîneur niçois.

Une formation niçoise décimée

Déjà privé de Moïse Bombito, victime d'une fracture du tibia, ou encore Ali Abdi, suspendu, l'OGC Nice a eu la mauvaise surprise de voir Terem Moffi déclarer forfait pour Nice - OL. L'attaquant ne s'est pas blessé en sélection avec le Nigéria, mais bien ce jeudi, comme annoncé par Haise à la presse locale. "Il a ressenti une douleur sur un appui". Touché au mollet, le Niçois va donc manquer la venue de l'OL, mais pas que. Son coach en saura "plus vendredi" mais l'absence de Moffi devrait se compter "vraisemblablement en semaines".