Actualités
Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Le retour de trêve ? Un moment toujours compliqué à l’OL

  • par David Hernandez

    • Ce samedi, l’OL retrouve la Ligue 1 avec un déplacement à Nice (17h). Un voyage jamais facile, encore plus en sortie de trêve internationale qui réussit rarement aux Lyonnais.

    Après deux semaines à prendre leur mal en patience, les supporters de l’OL peuvent de nouveau vibrer avec l’actualité de leur club favori. Si la Ligue 1 reprend ses droits ce vendredi avec un alléchant PSG - Strasbourg, pour les hommes de Paulo Fonseca, le déplacement à Nice est programmé ce samedi 18 octobre à 17h. Les Aiglons ont beau avoir une liste d’absents longue comme le bras, se déplacer à l’Allianz Riviera n’a rien d’une partie de plaisir. "Face à Nice, je m’attends à un match difficile, a déclaré le coach portugais ce jeudi. D’abord parce que les résultats ne reflètent pas la qualité de l’équipe, ils méritent mieux. C’est une équipe qui pratique un jeu offensif que j’apprécie."

    Trois victoires sur les treize dernières coupures

    Ce déplacement intervient d’autant plus après une trêve internationale. Un moment toujours délicat à gérer et qui ne réussit pas forcément aux Lyonnais ces dernières années. Battu à Rennes en septembre, l’OL n’a remporté que trois rencontres sur treize matchs disputés après une coupure, qu’elle soit estivale ou en cours de saison, d'après le compte OL_Data. Y a-t-il une préparation et un discours différents pour rebooster les troupes ? Paulo Fonseca confesse que c’est toujours un match particulier. "L’après-trêve est toujours difficile. On n'avait que six joueurs pour travailler et les joueurs internationaux reviennent tard et fatigués du voyage. Ils ont joué avec d’autres joueurs et d’une autre manière. Je dois faire comprendre d’une façon claire ce que nous voulons. Nous n'avons que deux jours pour faire passer nos idées." Mais le message sera clair :"celui d’une ambition".

    à lire également
    Martin Satriano buteur lors d'OL - Salzbourg
    Satriano : "Je suis encore en cours d’adaptation à l’OL"

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté avec Martin Satriano et Mathys De Carvalho lors d'OL - Salzbourg
    OL, les critiques, le foot, le Sénégal... Les confessions de Moussa Niakhaté 09/10/25
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Le retour de trêve ? Un moment toujours compliqué à l’OL 18:20
    Lily Yohannes joueuse américaine
    OL Lyonnes : Becho, Nelhage et Yohannes en sélection 17:30
    Terem Moffi attaquant de Nice
    Contre l’OL, Nice va également devoir faire sans Moffi 16:40
    Martin Satriano buteur lors d'OL - Salzbourg
    Satriano : "Je suis encore en cours d’adaptation à l’OL" 15:50
    Wendie Renard et Selma Bacha (OL) lors d'Autriche - France en septembre 2023
    OL Lyonnes - Bleues : Renard toujours absente, Benyahia de retour 15:00
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    Mangala, Nuamah, Tagliafico… le point sur le groupe de l’OL 14:10
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL - Mercato : Fonseca confirme à demi-mot l'arrivée d'Hateboer 13:21
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
    OL Lyonnes : soir de premières face à St Pölten 12:30
    Tanner Tessmann, nouveau milieu de l'OL
    OL : Tessmann, Tagliafico et Niakhaté toujours absents de l'entraînement 11:41
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    Yohannes (OL Lyonnes) nommée pour le Golden Girl 11:00
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Sous Fonseca, c’est tout ou rien pour l’OL 10:15
    Amel Majri au milieu des joueuses jamaïcaines lors de France - Jamaïque
    Mbock sur la retraite de Majri (ex-OL) : "Une grosse perte pour les Bleues" 09:30
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    Greif (OL) : "Fonseca exige de moi ce que personne n'avait jamais exigé auparavant" 08:45
    Hans Hateboer, défenseur de Rennes
    OL - Mercato : un joker défensif attendu dans les prochaines heures 08:00
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - SKN St Pölten
    Giraldez, Becho, Bekhaled... les réactions après OL Lyonnes - St Pölten 07:30
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    Dans un match à sens unique, l’OL fait le travail contre St Pölten (3-0) 15/10/25
    Ada Hegerberg lors d'OL - Wolfsburg.
    Un large turnover chez l'OL Lyonnes contre St Pölten, Hegerberg capitaine 15/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut