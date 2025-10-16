Le retour de trêve ? Un moment toujours compliqué à l’OL

Ce samedi, l’OL retrouve la Ligue 1 avec un déplacement à Nice (17h). Un voyage jamais facile, encore plus en sortie de trêve internationale qui réussit rarement aux Lyonnais.

Après deux semaines à prendre leur mal en patience, les supporters de l’OL peuvent de nouveau vibrer avec l’actualité de leur club favori. Si la Ligue 1 reprend ses droits ce vendredi avec un alléchant PSG - Strasbourg, pour les hommes de Paulo Fonseca, le déplacement à Nice est programmé ce samedi 18 octobre à 17h. Les Aiglons ont beau avoir une liste d’absents longue comme le bras, se déplacer à l’Allianz Riviera n’a rien d’une partie de plaisir. "Face à Nice, je m’attends à un match difficile, a déclaré le coach portugais ce jeudi. D’abord parce que les résultats ne reflètent pas la qualité de l’équipe, ils méritent mieux. C’est une équipe qui pratique un jeu offensif que j’apprécie."

Trois victoires sur les treize dernières coupures

Ce déplacement intervient d’autant plus après une trêve internationale. Un moment toujours délicat à gérer et qui ne réussit pas forcément aux Lyonnais ces dernières années. Battu à Rennes en septembre, l’OL n’a remporté que trois rencontres sur treize matchs disputés après une coupure, qu’elle soit estivale ou en cours de saison, d'après le compte OL_Data. Y a-t-il une préparation et un discours différents pour rebooster les troupes ? Paulo Fonseca confesse que c’est toujours un match particulier. "L’après-trêve est toujours difficile. On n'avait que six joueurs pour travailler et les joueurs internationaux reviennent tard et fatigués du voyage. Ils ont joué avec d’autres joueurs et d’une autre manière. Je dois faire comprendre d’une façon claire ce que nous voulons. Nous n'avons que deux jours pour faire passer nos idées." Mais le message sera clair :"celui d’une ambition".