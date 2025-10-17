Actualités
Jonatan Giráldez, entraîneur de l’OL Lyonnes (@UEFA)

Ligue des champions : l'OL Lyonnes dans le peloton de tête

  • par Gwendal Chabas

    • Après deux journées, l'OL Lyonnes occupe la quatrième place en Ligue des champions. Cinq équipes comptent six points.

    Tous les points pris ne seront plus à prendre pour la suite du tournoi. Au bout de deux journées en Ligue des champions, l'OL Lyonnes compte six unités. Il a dominé Arsenal à l'extérieur (1-2) dans ce qui constituait la revanche de la précédente demi-finale. Puis, les Fenottes ont battu sans trembler St. Pölten, l'un des adversaires les plus abordables (3-0).

    Le parcours sans-faute des Lyonnaises se poursuit donc, comme d'autres concurrents. En plus de Wendie Renard et de ses coéquipières, le FC Barcelone (premier), le Real Madrid (deuxième), Wolfsburg (troisième) et Manchester United (cinquième) possèdent six points.

    Encore de grosses affiches à venir

    Dans cette nouvelle formule qualifiant douze clubs après six rencontres, les Rhodaniennes sont bien parties pour valider assez vite leur billet pour la phase suivante. Mais leur ambition est ailleurs, puisqu'elles espèrent intégrer le top 4, les envoyant directement en quarts de finale.

    Pour cela, il faudra se défaire de Wolfsburg, par exemple, le mardi 11 novembre prochain, ou encore des Mancuniennes de Melvine Malard, le mercredi 10 décembre. Sans oublier la réception de l'Atlético de Madrid en conclusion de cette phase de classement le mercredi 17 décembre. Il reste donc encore de solides adversaires à défier pour le groupe de Jonatan Giraldez.

