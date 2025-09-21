Ligue des champions : le calendrier de l’OL Lyonnes

Vendredi, l’OL Lyonnes a appris le nom de ses six adversaires en phase de ligue de la Ligue des champions. Le calendrier a été dévoilé avec un choc à Arsenal d’entrée.

Après le derby samedi (0-2), l’OL Lyonnes aura le droit à un choc contre le PSG samedi prochain au Parc OL. Suivra ensuite un déplacement à Lens le week-end du 4 octobre avant le début des choses sérieuses. La Ligue des champions sera de retour au calendrier des Lyonnaises avec une entrée en matière loin d’être facile. Sept mois après la déception des demi-finales, elles retrouveront Arsenal du côté de l’Emirates Stadium. Le choc direct contre les tenantes du titre lancera la phase de ligue avec ce déplacement à Londres le 7 octobre prochain (21h). Les coéquipières de Wendie Renard enchaîneront ensuite avec deux réceptions de suite à Décines.

Des retrouvailles avec Malard

Le 15 octobre face au SKN St Pölten puis près d’un mois plus tard face à Wolfsburg (11 novembre). Deux matchs au Parc OL avant de se déplacer deux fois à l’extérieur avec des rencontres compliquées à Turin contre la Juventus le 19 novembre puis à Manchester pour affronter United et Melvine Malard le 10 décembre. Cette phase de ligue prendra fin une semaine plus tard à la maison face à l’Atlético de Madrid. La formation lyonnaise affrontera le club madrilène le 17 décembre.

Le programme de l’OL Lyonnes :

Arsenal - OL, mardi 7 octobre 21h

OL Lyonnes - St Pölten, mercredi 15 octobre 18h45

OL Lyonnes - Wolfsburg, mardi 11 novembre 21h

Juventus Turin - OL Lyonnes, mercredi 19 novembre 18h45

Manchester United - OL Lyonnes, mercredi 10 décembre 21h

OL Lyonnes - Atlético de Madrid, mercredi 17 décembre 21h