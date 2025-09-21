OL - Angers (1-0) : un nouvel acte raciste en tribunes ?

Pendant que l’OL prenait le meilleur sur Angers vendredi soir (1-0), un jeune supporter a été pris à partie par certains individus. La cause ? Un drapeau de l’Algérie déployé pour saluer le retour de Rachid Ghezzal à Décines.

Sur le terrain, tout se passe pour le mieux pour l’OL depuis la reprise de la saison. En prenant le meilleur sur Angers vendredi soir (1-0), la formation lyonnaise a signé un quatrième succès en cinq matchs de Ligue 1. À l’heure de se projeter sur le début de la Ligue Europa jeudi soir, la confiance est de mise. Mais, comme souvent, tout ne peut pas être tout rose et les tribunes du Parc OL auraient été une nouvelle fois le théâtre d’un nouvel acte raciste. C’est en tout cas ce qu’ont soulevé nos confrères du Progrès, suite au témoignage d’un jeune supporter. Ce dernier dénonce des faits racistes proférés par d’autres supporters à son encontre en virage sud intermédiaire à l’occasion de la rencontre de la 5e journée de Ligue 1.

La raison ? Le drapeau algérien déployé par ses soins au quart d’heure de jeu afin de saluer le retour à la maison de Rachid Ghezzal, plus de huit ans après son dernier match à Décines. Seulement, cette initiative n’aurait pas été du goût de certains individus, qui n’ont pas manqué d’arracher le drapeau et de proférer quelques paroles mettant en avant "qu’on était en France, à Lyon" et que le supporter de 17 ans n’avait "rien à faire ici".

Une plainte déposée ?

Mis au courant, le club a confirmé l’intervention des stadiers afin de calmer la situation autour de ce drapeau. Dans une prise de parole rapportée par nos confrères, l’OL "encourage une nouvelle fois le jeune homme à porter plainte et sommes à ses côtés s’il le souhaite. Nous prenons tous les événements au sérieux et nous sommes à la disposition des autorités pour faire avancer l’enquête, une fois la plainte déposée." Le principal intéressé devrait le faire dans les prochaines heures.