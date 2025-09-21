Actualités
Tanner Tessmann buteur pour OL - Angers
Tanner Tessmann buteur pour OL – Angers (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Buteur, Tessmann souligne l’analyse du staff de l’OL

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Auteur du but de la victoire vendredi soir, Tanner Tessmann a marqué pour la première fois au Parc OL. Une réalisation qui ne doit rien au hasard.

    Il a été l’un des grands messieurs de cette quatrième victoire lyonnaise vendredi soir. Peut-être même l’homme du match de cet OL - Angers (1-0). En plus de son abattage défensif, Tanner Tessmann a réussi à se montrer décisif dans l’autre surface, au point d’enlever une belle épine du pied de son équipe. En trompant Hervé Koffi à la 65e minute, l’Américain a permis à tout un stade de pousser un ouf de soulagement.

    Un but loin d’être fait avec la pression angevine et un angle compliqué à trouver. Mais le pied gauche du numéro 6 n’a pas tremblé pour ce 1-0 qui s’est avéré définitif. Après des tentatives infructueuses de loin, Tessmann a réussi à régler la mire. "Je pense que le staff de coaching m'a donné beaucoup de confiance tout au long de la pré-saison et de tout ce qui s'est passé. Donc, je prends le match par match. Je pense que je suis plus un joueur clé dans le vestiaire et j'essaie de faire mon rôle pour l’équipe."

    Premier but au Parc OL

    Titulaire sur les cinq premiers matchs de la saison, Tanner Tessmann n’a pas souffert de l’absence de Tyler Mortonsuspendu. Au contraire, l’international américain a su s’affirmer aux côtés de Corentin Tolisso. Avec en point d’orgue ce but libérateur qui ne doit rien au hasard. "À la mi-temps, le staff s’est rendu compte qu’il y avait de la place au second poteau et sur les corners. On a bien exécuté le corner qui a amené mon but. Un but d’attaquant de surface, c’est vrai, et cela permet de prendre les trois points". Buteur dans le derby en avril dernier, le natif de Birmingham en Alabama a inscrit son premier but au Parc OL. Une façon de confirmer un peu plus ce bon début de saison.

      gg - dim 21 Sep 25 à 14 h 29

      Bonjour,

      Tanner m’impressionne et surtout est en train de montrer un niveau de jeu impressionnant que ça soit dans la lecture défensive, dans les duels, les relances etc…

      Quand je repense à la vidéo de Florent Toniutti lors de son arrivée, durant laquelle il n’a pas été tendre…

