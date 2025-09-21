Actualités
Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
Kenan Doganay, capitaine des U17 de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Académie : défaites pour les U19 et les U17

  • par David Hernandez

    • Après deux week-ends parfaits, l’OL Académie a connu une semaine sans. En plus du nul de la réserve, les U19 et les U17 se sont inclinés en déplacement.

    Depuis deux semaines, le trois sur trois était à la mode à l’Académie. Sur les deux derniers week-ends, la réserve, les U19 et les U17 réussissaient à gagner en même temps. Ce ne fut pas le cas en ce samedi 20 septembre. Aucune victoire de l’OL à se mettre sous la dent. En plus du nul des joueurs de Gueïda Fofana en Corse (2-2), ceux de Florent Balmont et Samy Saci ont mordu la poussière durant leur déplacement. Les choses avaient mal commencé en début d’après-midi avec la défaite des U17 à Metz face à l’équipe de Touafilou Maoulida.

    Un revers 2-0 qui empêche donc l’OL de continuer à faire la course en tête dans la poule C. Ce sont d’ailleurs les Messins qui prennent provisoirement la première place, en attendant le match de Troyes. Pour ce déplacement, Saci devait faire sans Pampi, exclu une semaine auparavant, mais aussi Issiaga Soumah et Ajdin Muminovic promus en U19. Limités offensivement, les Lyonnais ont vu Metz ouvrir la marque dès la 10e minute avant de faire le break en fin de match.

    Dix points pour les deux équipes

    Un match à oublier pour les U17 qui recevront Annecy samedi prochain (15h) à Meyzieu. Même constat pour les U19 qui recevront Troyes dans le même temps et tenteront, eux aussi, de relever la tête après leur défaite en Bourgogne samedi. Également en manque de talents offensifs avec la promotion de Lurika en réserve et la blessure d’Hoareau, les hommes de Florent Balmont ont craqué au pire des moments, juste avant la pause. Le but de Sacko à la 44e minute a mis un coup à la tête des Lyonnais qui ont cherché le nul en vain durant le deuxième acte. Le but de Cotten à la 89e minute a mis fin à ces espoirs pour une formation rhodanienne, troisième avec dix points après cinq journées.

