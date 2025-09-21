Actualités
Bryan Meyo et Daryl Benlahlou lors du match U19 OL - Andrézieux
Bryan Meyo et Daryl Benlahlou lors du match U19 OL – Andrézieux (crédit : David Hernandez)

OL Académie : la réserve tenue en échec en Corse

  • par David Hernandez

    • Dans un match où les deux équipes se sont rendues coup pour coup, la réserve de l’OL est repartie avec un point de Corse (2-2). Les joueurs de Gueïda Fofana font du surplace au classement, en milieu de tableau.

    Avec un match du groupe professionnel vendredi soir, la réserve pouvait s’attendre à voir certains jeunes pros redescendre d’un étage pour prêter main forte. Il n’en a finalement rien été puisque Mathys De Carvalho, Enzo Molebe, Téo Barisic et Alejandro Gomez Rodriguez ont avant tout profité du jour de repos offert par Paulo Fonseca. La réserve de l’OL a donc dû faire avec les moyens du bord pour son déplacement en Corse samedi soir. Neuvième au coup d’envoi, la formation lyonnaise n’a pas plus avancé après son match nul contre Gallia (2-2). Ce point n’arrange aucune des deux équipes, coincées en milieu de tableau après quatre journées (trois pour les Corses).

    Deuxième journée du Challenge Espoirs le week-end prochain

    Surprise dès la 13e minute par un but insulaire, la réserve lyonnaise n’a pourtant pas mis bien longtemps à revenir dans le match. Titulaire sur le côté gauche de la défense, Dutot a égalisé pour l’OL après une belle percée (1-1, 19e). Dos à dos à la pause dans un match rythmé, l’OL et Gallia ont continué à se rendre coup pour coup en deuxième mi-temps, sans que personne réussisse à s’envoler au score.

    Les joueurs de Gueïda Fofana avaient cependant réussi le plus dur en prenant les rênes à l’extérieur. À son avantage en pré-saison, Daryll Benlahlou ouvrait son compteur but à la 50e minute sur une frappe à l’entrée de la surface. Une joie de courte durée puisque Antony Robic égalisait presque dans la foulée pour Gallia Lucciana (54e). Score de parité et rendez-vous le week-end prochain pour la deuxième journée du Challenge Espoirs avec un déplacement au Paris FC.

    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giraldez après ASSE - OL Lyonnes : "Des matchs qu'on va avoir toute la saison"

