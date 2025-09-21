OL - Médias : le Mâcon 71 invité de TKYDG ce lundi

Ce lundi (19 h), l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" décryptera notamment le match de l'OL contre Angers (1-0) en compagnie d'Alain Griezmann et Jean-Baptiste Triboulet, le président et le vice-président du club Mâcon 71.

Après la victoire face à Angers (1-0), l'équipe de TKYDG vous donne rendez-vous ce lundi (19h) pour un nouveau numéro de "Tant qu'il y aura des Gones". L'équipe de Razik Brikh accueillera Alain Griezmann, le père d'Antoine et président de son club formateur, l'UF Mâconnais, désormais Mâcon 71. Jean-Baptiste Triboulet, le vice-président, l'accompagnera pour débriefer cette victoire lyonnaise poussive. Fidèle consultant de l'émission, Nicolas Puydebois sera bien au rendez-vous et retrouvera son acolyte Enzo Reale, de retour de maladie. Un plateau bien chargé pour ce nouveau numéro de "TKYDG" et qui promet de beaux échanges pour parler de l'actualité de l'OL.

