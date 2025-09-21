Actualités
L'équipe du Mâcon 71 en National 3
L’équipe du Mâcon 71 en National 3 (Facebook du club)

OL - Médias : le Mâcon 71 invité de TKYDG ce lundi

  • par Antoine Lio

    • Ce lundi (19 h), l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" décryptera notamment le match de l'OL contre Angers (1-0) en compagnie d'Alain Griezmann et Jean-Baptiste Triboulet, le président et le vice-président du club Mâcon 71.

    Après la victoire face à Angers (1-0), l'équipe de TKYDG vous donne rendez-vous ce lundi (19h) pour un nouveau numéro de "Tant qu'il y aura des Gones". L'équipe de Razik Brikh accueillera Alain Griezmann, le père d'Antoine et président de son club formateur, l'UF Mâconnais, désormais Mâcon 71. Jean-Baptiste Triboulet, le vice-président, l'accompagnera pour débriefer cette victoire lyonnaise poussive. Fidèle consultant de l'émission, Nicolas Puydebois sera bien au rendez-vous et retrouvera son acolyte Enzo Reale, de retour de maladie. Un plateau bien chargé pour ce nouveau numéro de "TKYDG" et qui promet de beaux échanges pour parler de l'actualité de l'OL.

    Et en attendant cette nouvelle émission en direct lundi à 19h, vous pouvez voir ou revoir nos précédents directs sur nos plateformes :  YoutubeTwitchTwitterLyon Capitale TV sur Free et SFRDailymotion. Ainsi qu'en podcast sur SpotifyAushaApple PodcastDeezerPodcast AddictAmazon Music.

    à lire également
    Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
    OL : avec Molebe et De Carvalho, la tradition de l’Académie se perpétue

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
    OL : avec Molebe et De Carvalho, la tradition de l’Académie se perpétue 11:45
    L'équipe du Mâcon 71 en National 3
    OL - Médias : le Mâcon 71 invité de TKYDG ce lundi 11:00
    Bryan Meyo et Daryl Benlahlou lors du match U19 OL - Andrézieux
    OL Académie : la réserve tenue en échec en Corse 10:15
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giraldez après ASSE - OL Lyonnes : "Des matchs qu'on va avoir toute la saison" 09:30
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL - Angers (1-0) : cette fois, Fonseca a pu avoir une influence à la pause 08:45
    Malick Fofana lors d'OL - Angers
    L’OL, une animation offensive encore en rodage 08:00
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    Ligue 1 : Merah élu meilleur jeune du mois d’août 07:30
    Moussa Niakhaté lors d'OL - Angers.
    OL : un 4e clean-sheet pour débuter, une première depuis une décennie 20/09/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Encore brouillon, l’OL Lyonnes s’offre le derby 20/09/25
    Martin Satriano lors d'OL - Angers
    Greif et Satriano, deux recrues supplémentaires dans l'histoire de l'OL 20/09/25
    Ada Hegerberg lors d'OL Lyonnes - London City Lionesses
    ASSE - OL Lyonnes : Joseph et Brand accompagnent Hegerberg 20/09/25
    Khalis Merah lors de Rennes - OL
    Coupe du monde U20 : l'OL n'a pas lâché Merah et Molebe 20/09/25
    Stéphanie Frappart
    "C’est bon, ça glisse"… la banderole qui tacle Frappart lors d’OL - Angers 20/09/25
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve doit rattraper le peloton 20/09/25
    Arnaud Pouille, président de Rennes
    La direction de Rennes a écrit à l’OL après les polémiques 20/09/25
    Alexandre Dujeux, entraîneur du SCO Angers
    Angers entre regrets et optimisme après la défaite contre l’OL 20/09/25
    Tanner Tessmann buteur pour OL - Angers
    Tessmann après OL - Angers (1-0) : "Une équipe qui ne lâche jamais rien" 20/09/25
    Samuel Umtiti a donné le coup d'envoi fictif d'OL - Angers
    OL - Angers (1-0) : Umtiti honoré avant la rencontre 20/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut