Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
Enzo Molebe, jeune attaquant de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL : avec Molebe et De Carvalho, la tradition de l’Académie se perpétue

  • par David Hernandez

    • Vendredi soir, Enzo Molebe et Mathys De Carvalho ont disputé leurs premières minutes en Ligue 1. Avec Khalis Merah, l’OL Académie est bien présente en ce début de saison.

    Il attendait ça depuis quelques mois déjà. S’il avait fait ses débuts professionnels sous Pierre Sage avec deux courtes entrées en Ligue Europa contre Qarabag puis en Coupe de France à Feignies Aulnoye, Enzo Molebe attendait toujours de faire ses premiers pas en Ligue 1. Il aurait pu avoir cette opportunité durant le premier semestre 2025, mais des pépins physiques l’en avaient privé. L’attente a pris fin vendredi soir pour l’attaquant français. Si on pouvait croire qu’Alejandro Gomes Rodriguez avait pris un peu d’avance dans l’esprit de Paulo Fonseca, c’est finalement Molebe qui a pris la suite de Martin Satriano face à Angers. Une dizaine de minutes de jeu qu’Enzo Molebe a pu partager avec Mathys De Carvalho.

    "J'ai attendu ce moment toute ma vie"

    Malgré un score de 1-0 et donc une fin de match sous tension, le staff de l’OL n’a pas hésité à lancer deux jeunes de l’Académie pour tenir les trois points. Corentin Tolisso à bout de souffle, De Carvalho a connu sa première en professionnelle avec son club formateur. Devenu le 609e joueur de l’histoire de l’OL, le milieu portugais savourait ses débuts, lui qui a signé un premier contrat en juillet dernier alors que son aventure aurait pu s’arrêter au début de l’été. "Depuis tout petit, je tacle, donc ce tacle à la 88ᵉ minute était quelque chose de banal pour moi, mais la sensation était incroyable. J’ai attendu ce moment toute ma vie et je suis très content et fier. Rentrer sur le terrain aux côtés d’Enzo, à deux, c’est un sentiment extraordinaire et plein d’émotion", avouait le numéro 39 au micro d’OLPlay.

    Avec Khalis Merah, l’OL Académie fait partie intégrante du projet. 

