Jérôme Boateng, ancien défenseur de l'OL
Jérôme Boateng, ancien défenseur de l’OL (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Jérôme Boateng (ex-OL) prend sa retraite sportive

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Passé à l’OL entre 2021 et 2023, Jérôme Boateng a décidé de dire stop. À 37 ans, le défenseur allemand part à la retraite, après une dernière pige en Autriche.

    Il a beau avoir eu un palmarès long comme le bras, il fera partie de ces joueurs qui ont été grassement payés pour une production limitée ces dernières années à l’OL. Passé pendant deux saisons entre Rhône et Saône, Jérôme Boateng n’aura clairement pas apporté l’expérience qui était attendue. Au point de faire dire à Juninho que son recrutement était "une erreur" en raison notamment de son procès pour violences conjugales.

    Ayant quitté libre l’OL à l’été 2023, l’Allemand a choisi de raccrocher les crampons ces dernières heures, comme il l’a annoncé sur ses réseaux sociaux. "J'ai joué longtemps, pour des grands clubs, pour mon pays. J'ai appris, gagné, perdu et j'ai grandi à travers tout ça. Le football m'a donné beaucoup, maintenant il est temps de passer à autre chose. Pas parce que je le dois, mais parce que je suis prêt", a-t-il expliqué dans un clip d'adieu de 65 secondes.

    À 37 ans, le défenseur restait sur une dernière expérience au LASK en Autriche. Libre, Jérôme Boateng a donc choisi de finir là-dessus après une carrière bien remplie. Double vainqueur de la Ligue des champions, le natif de Berlin avait également remporté la Coupe du monde avec l’Allemagne. À l'approche de la quarantaine, Jérôme Boateng a donc dit stop.

    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : défaites pour les U19 et les U17
    3 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 21 Sep 25 à 12 h 43

      Mon beau frère aussi

    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 21 Sep 25 à 13 h 04

      Qu'est ce qu'ils sont bons nos fondeurs, et encore une médailles pour Gressier.

    3. OLyonn@is
      OLyonn@is - dim 21 Sep 25 à 13 h 06

      A l'époque nous n'avions pas Jérôme mais sans doute son frère caché.🫢🙃

